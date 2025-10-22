newspaper
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Την 1η Νοεμβρίου έρχεται στην Ελλάδα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ
Διπλωματία 22 Οκτωβρίου 2025 | 00:09

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Την 1η Νοεμβρίου έρχεται στην Ελλάδα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ

Με την παράδοση των διαπιστευτηρίων της στον Κωνσταντίνο Τασούλα, στις 3 Νοεμβρίου, θα ξεκινήσει η θητεία της Γκίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Spotlight

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα φτάσει στην Ελλάδα το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, για να αναλάβει καθήκοντα πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας.

Ορκίστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου και θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα στις 3 Νοεμβρίου, ώστε να αναλάβει επισήμως καθήκοντα.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το αξίωμα της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Η ίδια, σε συνέντευξή της, δήλωσε «απίστευτα ενθουσιασμένη» που θα εκπροσωπήσει την πατρίδα της, τις ΗΠΑ και «ιδιαίτερα που θα το κάνω στην Ελλάδα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Παγκόσμια οικονομία: Γιατί επιδεικνύει ψυχραιμία μπροστά σε τόσες αβεβαιότητες – Τι μπορεί να αλλάξει

Παγκόσμια οικονομία: Γιατί επιδεικνύει ψυχραιμία μπροστά σε τόσες αβεβαιότητες – Τι μπορεί να αλλάξει

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Economy
Ελλάδα: Κόμβος συγχωνεύσεων ή πεδίο εξαγορών;

Ελλάδα: Κόμβος συγχωνεύσεων ή πεδίο εξαγορών;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γεραπετρίτης: Παρούσα η Ελλάδα στο ουκρανικό και την ανοικοδόμηση της Γάζας – Τι είπε για τη συνάντησή του με Φιντάν
Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ 20.10.25

Γεραπετρίτης: Παρούσα η Ελλάδα στο ουκρανικό και την ανοικοδόμηση της Γάζας – Τι είπε για τη συνάντησή του με Φιντάν

«Είναι η εποχή των συνθέσεων. Είναι η εποχή να δούμε το μέλλον με όραμα. Οι διχόνοιες μόνο καταστροφικά αποτελέσματα μπορούν να έχουν», είπε ο κ. Γεραπετρίτης από το Λουξεμβούργο, όπου θα συναντηθεί με τον τούρκο ομόλογό του

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Προχωρά η συνεργασία με Αίγυπτο – Βρισκόμαστε σε προκαταρκτική κοινή κατανόηση
Διπλωματία 19.10.25

Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Προχωρά η συνεργασία με Αίγυπτο – Βρισκόμαστε σε προκαταρκτική κοινή κατανόηση

Στον χαιρετισμό του μετά τη χειροτονία του νέου Ηγουμένου της Μονής Σινά, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των συνομιλιών με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς της Μονής

Σύνταξη
Φιντάν: Επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό – Τι είπε για το SAFE
Τούρκος ΥΠΕΞ 19.10.25

Προκλητικός ο Φιντάν επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό - Τι είπε για το SAFE

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, επανέλαβε τις τουρκικές αξιώσεις σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων όπως η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια λέγοντας πως «αυτά μπορούν να συζητηθούν… σε ορισμένα σημεία… αυτά συζητήθηκαν με τις διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία».

Σύνταξη
Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα; Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Ζαχάροβα
Διπλωματία 09.10.25

Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα; Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Ζαχάροβα

Οι δηλώσεις Ζαχάροβα δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία για διπλωμάτες και ακαδημαϊκούς - Η σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας και η μεταβολή ρητορικής της Μόσχας για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία
Τι υπογραμμίζουν 08.10.25

Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία

Διπλωματικές πηγές σχολιάζουν τις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα και τονίζουν ότι «η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της»

Σύνταξη
Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία
Επίσημη επίσκεψη 08.10.25

Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία

Η Ελλάδα και η Εσθονία, παρά τη γεωγραφική τους απόσταση, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου, επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο Ταλίν.

Σύνταξη
Ζαχάροβα: Επίθεση στη Δύση για παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι – Η διπλή αναφορά στην Ελλάδα
Πρόκληση 08.10.25

Επίθεση Ζαχάροβα στη Δύση για παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι - Η διπλή αναφορά στην Ελλάδα για Κύπρο και Β. Μακεδονία

Την τιμητική της είχε η Ελλάδα στην επίθεση που εξαπέλυσε η υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, στη Δύση για παραβίαση της τελικής πράξης του Ελσίνκι που υπεγράφη πριν από 50 χρόνια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Αστυνομικός και μετανάστης τραυματίζονται από πυρά άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης – ICE
Κόσμος 22.10.25

ΗΠΑ: Αστυνομικός και μετανάστης τραυματίζονται από πυρά άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης – ICE

Πράκτορας της υπηρεσίας μετανάστευσης πυροβόλησε έναν βοηθό του Σερίφη (US Marshals) και έναν μετανάστη TikToker τον Richard LA ο οποίος έκανε βίντεο ενάντια στη βία της ICE.

Σύνταξη
Κολομβία: Το κίνημα ανταρτών ELN διαψεύδει ότι του ανήκει πλεούμενο που έπληξαν οι ΗΠΑ
Κολομβία 22.10.25

Ο ELN διαψεύδει τον Χέγκσεθ για το πλήγμα κατά πλεούμενου στην Καραϊβική

Ο ELN διαψεύδει ότι του ανήκει το πλεούμενο που έπληξαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική, όπως υποστήριξε ο Χέγκσεθ, διότι δεν έχει ούτε θα αποκτήσει οποιοδήποτε σκάφος συνδεόμενο με διακίνηση ναρκωτικών.

Σύνταξη
Γερμανία: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη δήλωση Μερτς περί «αστικού τοπίου» που επιβαρύνουν οι μετανάστες
Γερμανία 22.10.25

Αντιδράσεις για τη δήλωση Μερτς περί «αστικού τοπίου» που επιβαρύνουν οι μετανάστες

Αν και έχει μειωθεί ο αριθμός των αφίξεων παράτυπων μεταναστών, «παραμένει το πρόβλημα στο αστικό τοπίο», δηλώνει ο Μερτς, προκαλώντας αντιδράσεις από πολιτικούς αντιπάλους, αλλά και στελέχη του CDU.

Σύνταξη
«Μυστηριώδεις εκρήξεις» σε Ρουμανία και Ουγγαρία σε διυλιστήρια ρωσικού πετρελαίου – Επίθεση και στη Ρωσία
Κόσμος 22.10.25

«Μυστηριώδεις εκρήξεις» σε Ρουμανία και Ουγγαρία σε διυλιστήρια ρωσικού πετρελαίου – Επίθεση και στη Ρωσία

Εκρήξεις σημειώθηκαν σε διυλιστήρια πετρελαίου στην Ρουμανία και την Ουγγαρία που συνδέονται με τη Ρωσία ή επεξεργάζονται ρωσικό πετρέλαιο.

Σύνταξη
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ 0-4: Τρίτη σερί νίκη οι «νερατζούρι», λύγισαν άνετα την «Σταχτοπούτα» (vid)
Champions League 22.10.25

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ 0-4: Τρίτη σερί νίκη οι «νερατζούρι», λύγισαν άνετα την «Σταχτοπούτα» (vid)

Μαγική βραδιά για την Ίντερ που «εκτέλεσε» την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην έδρα της με τεσσάρα. Ντάμφρις, Λαουτάρο, Τσαλχάνογλου και Εσπόζιτο οι σκόρερ της αναμέτρησης.

Σύνταξη
Εκδρομέας του ’60
Opinion 22.10.25

Εκδρομέας του ’60

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας θαυματοποιός της μουσικής και του στίχου, δημιουργικά τοπικός και ταυτόχρονα οικουμενικός. Συνόδευσε και συνοδεύτηκε από όλες τις γενιές της Μεταπολίτευσης

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4: Επέλαση τον Γερμανών στη Δανία (vid)
Champions League 21.10.25

Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4: Επέλαση τον Γερμανών στη Δανία (vid)

Δεύτερη νίκη της Ντόρτμουντ, εκτός έδρας επί της Κοπεγχάγης με 4-2 που φιγουράρει μέσα στην οκτάδα ενώ η Κοπεγχάγη έχει έναν βαθμό. Οι Δανοί λύγισαν στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλαγή έγινε ο Χατζηδιάκος

Βάιος Μπαλάφας
Μεντιλίμπαρ: «Κάποιος μας έβγαλε από το παιχνίδι χωρίς να έχουμε κάνει κάποιο κακό»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Κάποιος μας έβγαλε από το παιχνίδι χωρίς να έχουμε κάνει κάποιο κακό»

Στη συνέντευξη Τύπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στην ακατανόητη απόφαση του Ελβετού διαιτητή, Ουρς Σράιντερ να αποβάλει τον Σαντιάγκο Έσε και να καταλογίσει πέναλτι υπέρ της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Ο γενικός γραμματέας Ρούτε μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 21.10.25 Upd: 23:58

ΝΑΤΟ: Ο γενικός γραμματέας Ρούτε μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

O γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θα συναντήσει την Τετάρτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μια συνάντηση που είχε προγραμματιστεί πριν την ακύρωση της Συνόδου Κορυφής της Βουδαπέστης

Σύνταξη
Λούβρο: Η ζημιά από την κλοπή των κοσμημάτων του Ναπολέοντα φτάνει τα 88 εκατομμύρια ευρώ
Είχαν βοήθεια; 21.10.25

Λούβρο: Η ζημιά από την κλοπή των κοσμημάτων του Ναπολέοντα φτάνει τα 88 εκατομμύρια ευρώ

Η ιστορική αξίας των κοσμημάτων που εκλάπησαν από το Λούβρο, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, δεν μπορεί να συγκριθεί με το ποσό αυτό. Δεν απέκλεισε την ύπαρξη συνεργού μέσα στο Μουσείο.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Με αυτοκίνητο έφτασε στην Καλαμάτα ο 22χρονος που ισχυρίζεται ότι πήγε κολυμπώντας – Τι δείχνουν οι έρευνες
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: Με αυτοκίνητο έφτασε στην Καλαμάτα ο 22χρονος που ισχυρίζεται ότι πήγε κολυμπώντας – Τι δείχνουν οι έρευνες

Σχεδόν βέβαιοι είναι οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. ότι ο 22χρονος είχε συνεργό που τον βοήθησε τουλάχιστον να φύγει από τη Φοινικούντα και πάει στην Καλαμάτα μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

Σύνταξη
Έκπληκτος ο Ντάνι Γκαρθία με τη φάση του Έσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Έκπληκτος ο Ντάνι Γκαρθία με τη φάση του Έσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου»

Ο Ντάνι Γκαρθία στάθηκε στην καθοριστική απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον Σαντιάγκο Έσε στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, η οποία άλλαξε τη μορφή του αγώνα.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Δύο πρώην πρωθυπουργοί Αλ. Τσίπρας και Αντ. Σαμαράς, στο ραντάρ των δημοσκοπήσεων – Ποιοι και πόσοι θα τους ψήφιζαν
Δημοσκόπηση 21.10.25

Δύο πρώην πρωθυπουργοί, Τσίπρας και Σαμαράς, στο ραντάρ των δημοσκοπήσεων - Ποιοι και πόσοι θα τους ψήφιζαν

Κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Η ξεκάθαρη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε συνδυασμό με τα σενάρια για «κόμμα Τσίπρα» και «κόμμα Σαμαρά» δεν περνούν απαρατήρητα. Νέα δημοσκόπηση με ενδιαφέροντα ευρήματα.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο