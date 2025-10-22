Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Την 1η Νοεμβρίου έρχεται στην Ελλάδα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ
Με την παράδοση των διαπιστευτηρίων της στον Κωνσταντίνο Τασούλα, στις 3 Νοεμβρίου, θα ξεκινήσει η θητεία της Γκίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα.
- Η πρώτη χώρα της ΕΕ που καταργεί τη φορολογία για γονείς δύο παιδιών
- Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες για τις άδειες οδήγησης - Τι ισχύει
- Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του
- Η Μικρή Πρέσπα κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή – Εικόνες από drone δείχνουν την στάθμη να πέφτει δραματικά
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα φτάσει στην Ελλάδα το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, για να αναλάβει καθήκοντα πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας.
Ορκίστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου και θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα στις 3 Νοεμβρίου, ώστε να αναλάβει επισήμως καθήκοντα.
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το αξίωμα της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.
Η ίδια, σε συνέντευξή της, δήλωσε «απίστευτα ενθουσιασμένη» που θα εκπροσωπήσει την πατρίδα της, τις ΗΠΑ και «ιδιαίτερα που θα το κάνω στην Ελλάδα».
- Βόρεια Κορέα: Νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς ανατολική κατεύθυνση
- ΗΠΑ: Αστυνομικός και μετανάστης τραυματίζονται από πυρά άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης – ICE
- Ουκρανία: Μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση – Εκρήξεις συγκλονίζουν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις
- Κολομβία: Το κίνημα ανταρτών ELN διαψεύδει ότι του ανήκει πλεούμενο που έπληξαν οι ΗΠΑ
- Γερμανία: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη δήλωση Μερτς περί «αστικού τοπίου» που επιβαρύνουν οι μετανάστες
- «Μυστηριώδεις εκρήξεις» σε Ρουμανία και Ουγγαρία σε διυλιστήρια ρωσικού πετρελαίου – Επίθεση και στη Ρωσία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις