Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Την 1η Νοεμβρίου έρχεται στην Ελλάδα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα φτάσει στην Ελλάδα το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, για να αναλάβει καθήκοντα πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας.

Ορκίστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου και θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα στις 3 Νοεμβρίου, ώστε να αναλάβει επισήμως καθήκοντα.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το αξίωμα της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Η ίδια, σε συνέντευξή της, δήλωσε «απίστευτα ενθουσιασμένη» που θα εκπροσωπήσει την πατρίδα της, τις ΗΠΑ και «ιδιαίτερα που θα το κάνω στην Ελλάδα».