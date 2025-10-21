Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Οι Πειραιώτες μειώνουν σε 2-1 με πέναλτι του Ελ Κααμπί (vid)
Ο Ολυμπιακός μειώνει σε 2-1 απέναντι στη Μπαρτσελόνα χάρη σε πέναλτι του Ελ Κααμπί στο 53′ με πέναλτι. Στη φάση ακυρώθηκε γκολ του Μαροκινού για να δοθεί η εσχάτη των ποινών.
Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Ολυμπιακός μπήκε ξανά στο παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα με μία «τρελή» φάση.
Στο 49′ ο Ελ Κααμπί σκόραρε με κεφαλιά από σέντρα του Ποντένσε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε και μέσω VAR δόθηκε πέναλτι για χέρι του Έρικ Γκαρθία πριν το γκολ.
Όπως φάνηκε στη συνέχεια, ο Ποντένσε ήταν εκτεθειμένος, άρα το γκολ του Ελ Κααμπί δεν θα μετρούσε. Γι’ αυτό η φάση γύρισε πίσω και δόθηκε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Ελ Κααμπί για το 2-1 στο 53′.
Δείτε το γκολ του Ελ Κααμπί για το 2-1
