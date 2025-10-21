Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Ολυμπιακός μπήκε ξανά στο παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα με μία «τρελή» φάση.

Στο 49′ ο Ελ Κααμπί σκόραρε με κεφαλιά από σέντρα του Ποντένσε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε και μέσω VAR δόθηκε πέναλτι για χέρι του Έρικ Γκαρθία πριν το γκολ.

Όπως φάνηκε στη συνέχεια, ο Ποντένσε ήταν εκτεθειμένος, άρα το γκολ του Ελ Κααμπί δεν θα μετρούσε. Γι’ αυτό η φάση γύρισε πίσω και δόθηκε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Ελ Κααμπί για το 2-1 στο 53′.

Δείτε το γκολ του Ελ Κααμπί για το 2-1