Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Sport: Ελ Κααμπί, η μεγάλη απειλή για την Μπαρτσελόνα
«Ο Μαροκινός φορ που γράφει ιστορία με τον Ολυμπιακό και αναζητά τώρα τον επόμενο άθλο του στο Champions League», γράφει η εφημερίδα της Βαρκελώνης.

«Η Μπαρτσελόνα αναγκάζεται να παίξει χωρίς τον μεγάλο της εκτελεστή. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι παραμένει εκτός δράσης λόγω ρήξης στον δικέφαλο μηριαίο, ενώ ο Χάνσι Φλικ δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Φεράν Τόρες, που αναμένεται να επιστρέψει για το «κλάσικο» της Κυριακής. Αντίθετα, στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Ο Αγιουμπ Ελ Κααμπί, το «κανόνι» του Πειραιά, βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα· μόλις προέρχεται από δύο γκολ στο 0–2 επί της Λάρισας για τη Super League και δείχνει έτοιμος για μια ακόμη ευρωπαϊκή πρόκληση.

Η περσινή σεζόν ήταν ορόσημο για τον Ολυμπιακό. Με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο και τον Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης, οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους, το Conference League. Ο Μαροκινός επιθετικός αναδείχθηκε ο απόλυτος πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας 11 γκολ στα νοκ άουτ και καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που μέχρι τότε ανήκε σε ονόματα-θρύλους όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Καρίμ Μπενζεμά και ο Ρανταμέλ Φαλκάο.

Τη σεζόν 2024–25, ο Ελ Κααμπί συνέχισε να γράφει ιστορία. Αν και σταμάτησε στα επτά γκολ στο Europa League, βγήκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, μοιραζόμενος την κορυφή με τον Μπρούνο Φερνάντες και τον Κάσπερ Χογκ. Τώρα, στα 32 του, κυνηγά το «τριπλό άλμα»: από την Conference στην Europa και πλέον στη μεγαλύτερη σκηνή όλων, στο Champions League.

Μετά από δύο αγώνες χωρίς γκολ (0–0 με τον Πάφος και 2–0 ήττα στο Emirates από την Άρσεναλ), ο Ελ Κααμπί διψά να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού που θα σκοράρει στη φετινή διοργάνωση. Κι αν ψάχνει την ιδανική στιγμή, δύσκολα θα υπάρξει καλύτερη από το να το κάνει απέναντι στη Μπαρτσελόνα, μπροστά στα μάτια όλης της Ευρώπης.

Στο πλευρό του θα έχει και 2.700 Έλληνες φιλάθλους που ταξιδεύουν στη Βαρκελώνη για να στηρίξουν την ομάδα. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει χωρίς τον τραυματία Ροντινέι, αλλά με τον Ουκρανό Γιαρέμτσουκ ξανά στη διάθεση του προπονητή, έπειτα από τον τραυματισμό στη γάμπα.

Η πορεία του Ελ Κααμπί είναι η ιστορία ενός μαχητή. Από τη γειτονιά του Καζαμπλάνκα και τα 14 γκολ με τη φανέλα της Γουϊντάντ, μέχρι την Τουρκία και την πρόκληση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο Μαροκινός φορ απέδειξε ότι ποτέ δεν είναι αργά για να αγγίξεις τη δόξα. Στον Πειραιά λατρεύεται σαν ήρωας και ο ίδιος μοιάζει αποφασισμένος να γράψει ακόμα ένα κεφάλαιο — αυτή τη φορά απέναντι στους Καταλανούς», τονίζει στο αφιέρωμα της στον επιθετικό του Ολυμπιακού η μεγάλη αθλητική εφημερίδα της Βαρκελώνης, Sport.

Business
Coca Cola HBC: Μega deal 2,6 δισ. δολ. στην Αφρική

Coca Cola HBC: Μega deal 2,6 δισ. δολ. στην Αφρική

Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

Η Δικαιοσύνη «φρενάρει» ξανά τα πάρκινγκ του Μπερναμπέου – Οι κάτοικοι κερδίζουν τη μάχη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης ακύρωσε οριστικά την παραχώρηση του Δήμου για την κατασκευή δύο υπόγειων σταθμών κοντά στο στάδιο της Ρεάλ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Σπουδαίο ματς κόντρα στους «μπλαουγκράνα» στο «Μονζουίκ»
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ (21/10, 19.45) για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League σε ένα μεγάλο παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους»

Σύνταξη
Αρτέτα: «Θαυμάζω τον Σιμεόνε, αυτό που έχει κάνει στην Ατλέτικο είναι απίστευτο»
Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, δήλωσε ικανοποιημένος από την αφοσίωση των παικτών του, αλλά προειδοποίησε πως η ομάδα δεν πρέπει να παρασυρθεί, καθώς μάχεται για τίτλους σε πολλαπλά μέτωπα.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Με την ίδια νοοτροπία κόντρα στη Μπαρτσελόνα – Η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του μεγάλου παιχνιδιού κόντρα στη Μπαρτσελόνα ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αγωνιστεί με την ίδια νοοτροπία, βγάζοντας τον καλύτερό του εαυτό

Σύνταξη
To άρθρο της Μπαρτσελόνα για τον Μεντιλίμπαρ: «Ένα γνώριμο πρόσωπο»
Αρθρο για τον προπονητή του Ολυμπιακού Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ φιλοξενεί η ιστοσελίδα της Μπαρτσελόνα, ενόψει της αναμέτρησης για το Champions League, ενώ αναφέρει και την προϊστορία των δύο ομάδων.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Φερμίν: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, θα είναι ένας δύσκολος αγώνας – Ο Γιαμάλ είναι ο καλύτερος στον κόσμο»
Ο Φερμίν Λόπεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του παιχνιδιού της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι.

Σύνταξη
Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»
Αντιπαράθεση ανάμεσα στον τεχνικό διευθυντή και τον Γερμανό προπονητή της Μπαρτσελόνα για τα αμυντικά κενά - Εσωτερική ένταση στα αποδυτήρια και οικονομικές ζημίες για δεύτερη χρονιά συνθέτουν το πιο εκρηκτικό σκηνικό στη σύγχρονη εποχή των «μπλαουγκράνα».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»
Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε στη «Mundo Deportivo» ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), αποθέωσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ αναφέρθηκε και στις ιδιαιτερότητες της ζωής στην Αθήνα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Με Στρεφέτσα, Ταρέμι, αλλά χωρίς Ροντινέι η αποστολή για το σπουδαίο ματς με την Μπαρτσελόνα (pic)
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45) στο σπουδαίο παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή που θα «πετάξει» για Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Οι ομάδες σκέφτονται να ζητήσουν από την UEFA περισσότερες αλλαγές
Να καταθέσουν στην UEFA πρόταση που θα επιτρέπει και έκτη αλλαγή κατά τη διάρκεια των αγώνων αλλά και μεγαλύτερο «ενεργό» ρόστερ κατά τη διάρκεια της σεζόν, σκέφτονται οι ομάδες-μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Συλλόγων.

Σύνταξη
Καλύτερος νέος παίκτης της χρονιάς: Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού
Δεν... γίνεται να χάσει το βραβείο Golden Boy Web 2025 ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος προηγείται με ποσοστό 50,1% στον τρίτο γύρο της ψηφοφορίας του «tuttosport».

Σύνταξη
Ασανσέρ: Μόνο 10% έχει απογραφεί – Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι δηλώσεις
Όσοι δεν προβούν στην απογραφή των ασανσέρ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, κινδυνεύουν με σφράγιση του ανελκυστήρα μέχρι την επαναξιολόγησή του και επιβολή προστίμων

Σύνταξη
Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη
Οι φήμες θέλουν μια βιογραφική ταινία των Blondie να βρίσκεται στα σκαριά και η Ντέμπι Χάρι αποκάλυψε ποια είναι η ηθοποιός που θα ήθελε να την υποδυθεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Δικαιοσύνη «φρενάρει» ξανά τα πάρκινγκ του Μπερναμπέου – Οι κάτοικοι κερδίζουν τη μάχη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης ακύρωσε οριστικά την παραχώρηση του Δήμου για την κατασκευή δύο υπόγειων σταθμών κοντά στο στάδιο της Ρεάλ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
H Σάρα Φέργκιουσον γιόρτασε την αποφυλάκιση του Έπσταϊν με τις κόρες της Μπεατρίς και Ευγενία: Τα email-φωτιά
Πρόσφατα ανακαλυφθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζουν πως ο Έπσταϊν έγραψε ότι η Σάρα Φέργκιουσον «ήταν η πρώτη που γιόρτασε την ελευθερία μου με τις δύο κόρες της μαζί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία
Ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία δηλώνουν την αμέριστη στήριξή τους στην Ουκρανία, αλλά και στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη καταθέτει η αντιπολίτευση
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να αποσυρθεί η κυβερνητική ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, που σήμερα συζητείται στη Βουλή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Η πραγματική τέχνη δεν είναι η κλοπή – είναι η πώληση»: Ειδικοί σε κλοπές έργων τέχνης αναλύουν την περίπτωση του Λούβρου
Μέσα σε επτά λεπτά, τέσσερις μασκοφόροι άρπαξαν βασιλικά κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από το Λούβρο. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν: το δύσκολο μέρος τώρα αρχίζει — πώς θα τα πουλήσουν.

Σύνταξη
Άγνωστος Στρατιώτης: Σύγκρουση κορυφής στη Βουλή για την τροπολογία – Ένσταση αντισυνταγματικότητας καταθέτει η αντιπολίτευση
Δείτε live τη συζήτηση στη Βουλή για την κυβερνητική τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που απαγορεύει οποιαδήποτε συνάθροιση με το πρόσχημα της προστασίας του Μνημείου

Σύνταξη
Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία που αφορά στον Άγνωστο Στρατιώτη
Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι υπάρχουν «μια σειρά ζητημάτων από την τροπολογία αυτή, τα οποία έρχονται μπροστά μας και τα οποία χρήζουν όχι μόνο πολιτικής ανάλυσης αλλά και συνταγματικής ανάλυσης»

Σύνταξη
Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή
Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση στους ανθρώπους της μουσικής και, καθώς υπήρξε ένας από αυτούς που διαμόρφωσαν το πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής ροκ σκηνής.

Σύνταξη
«Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;
Αντί η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λέβιτ, να προσβάλει τη δημοσιογράφο, υπήρχαν πολύ καλύτερες επιλογές αντίδρασης σε μια ερώτηση που παρέλειπε βασικά στοιχεία του παρελθόντος.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
