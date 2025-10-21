Sport: Ελ Κααμπί, η μεγάλη απειλή για την Μπαρτσελόνα

«Η Μπαρτσελόνα αναγκάζεται να παίξει χωρίς τον μεγάλο της εκτελεστή. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι παραμένει εκτός δράσης λόγω ρήξης στον δικέφαλο μηριαίο, ενώ ο Χάνσι Φλικ δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Φεράν Τόρες, που αναμένεται να επιστρέψει για το «κλάσικο» της Κυριακής. Αντίθετα, στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Ο Αγιουμπ Ελ Κααμπί, το «κανόνι» του Πειραιά, βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα· μόλις προέρχεται από δύο γκολ στο 0–2 επί της Λάρισας για τη Super League και δείχνει έτοιμος για μια ακόμη ευρωπαϊκή πρόκληση.

Η περσινή σεζόν ήταν ορόσημο για τον Ολυμπιακό. Με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο και τον Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης, οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους, το Conference League. Ο Μαροκινός επιθετικός αναδείχθηκε ο απόλυτος πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας 11 γκολ στα νοκ άουτ και καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που μέχρι τότε ανήκε σε ονόματα-θρύλους όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Καρίμ Μπενζεμά και ο Ρανταμέλ Φαλκάο.

Τη σεζόν 2024–25, ο Ελ Κααμπί συνέχισε να γράφει ιστορία. Αν και σταμάτησε στα επτά γκολ στο Europa League, βγήκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, μοιραζόμενος την κορυφή με τον Μπρούνο Φερνάντες και τον Κάσπερ Χογκ. Τώρα, στα 32 του, κυνηγά το «τριπλό άλμα»: από την Conference στην Europa και πλέον στη μεγαλύτερη σκηνή όλων, στο Champions League.

Μετά από δύο αγώνες χωρίς γκολ (0–0 με τον Πάφος και 2–0 ήττα στο Emirates από την Άρσεναλ), ο Ελ Κααμπί διψά να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού που θα σκοράρει στη φετινή διοργάνωση. Κι αν ψάχνει την ιδανική στιγμή, δύσκολα θα υπάρξει καλύτερη από το να το κάνει απέναντι στη Μπαρτσελόνα, μπροστά στα μάτια όλης της Ευρώπης.

Στο πλευρό του θα έχει και 2.700 Έλληνες φιλάθλους που ταξιδεύουν στη Βαρκελώνη για να στηρίξουν την ομάδα. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει χωρίς τον τραυματία Ροντινέι, αλλά με τον Ουκρανό Γιαρέμτσουκ ξανά στη διάθεση του προπονητή, έπειτα από τον τραυματισμό στη γάμπα.

Η πορεία του Ελ Κααμπί είναι η ιστορία ενός μαχητή. Από τη γειτονιά του Καζαμπλάνκα και τα 14 γκολ με τη φανέλα της Γουϊντάντ, μέχρι την Τουρκία και την πρόκληση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο Μαροκινός φορ απέδειξε ότι ποτέ δεν είναι αργά για να αγγίξεις τη δόξα. Στον Πειραιά λατρεύεται σαν ήρωας και ο ίδιος μοιάζει αποφασισμένος να γράψει ακόμα ένα κεφάλαιο — αυτή τη φορά απέναντι στους Καταλανούς», τονίζει στο αφιέρωμα της στον επιθετικό του Ολυμπιακού η μεγάλη αθλητική εφημερίδα της Βαρκελώνης, Sport.