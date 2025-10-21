magazin
21.10.2025 | 17:20
Σεισμός στο Λασίθι
«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν
Music 21 Οκτωβρίου 2025 | 15:45

«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν

«Ευχαριστώ όλους τους λάτρεις του Σοπέν σε όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν διαδικτυακά και το κοινό εδώ στη Βαρσοβία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Έρικ Λου για τη διάκριση

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το φρούτο των θεών ή αλλιώς ο σούπερ ήρωας για την υγεία του εντέρου

Το φρούτο των θεών ή αλλιώς ο σούπερ ήρωας για την υγεία του εντέρου

Spotlight

Ο Αμερικανός πιανίστας Έρικ Λου αναδείχθηκε νικητής του 19ου Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία, κατακτώντας την κορυφαία διάκριση σε έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς του κόσμου.

Η απόφαση ανακοινώθηκε έπειτα από πολύωρες συζητήσεις της 17μελούς διεθνούς κριτικής επιτροπής, υπό την προεδρία του Αμερικανού πιανίστα Γκάρικ Όλσον  — ο οποίος, μάλιστα, υπήρξε ο πρώτος Αμερικανός που είχε κερδίσει τον ίδιο διαγωνισμό το 1970.

Ο Λου κέρδισε χρηματικό έπαθλο 60.000 ευρώ και χρυσό μετάλλιο που απονέμεται εκ μέρους του Προέδρου της Πολωνίας.

Ο Έρικ Λου από τις Ηνωμένες Πολιτείες σκουπίζει το πρόσωπό του μετά την ερμηνεία του στο πιάνο, κατά τη διάρκεια του 19ου Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Φρεντερίκ Σοπέν, στην αίθουσα συναυλιών της Εθνικής Φιλαρμονικής, στη Βαρσοβία της Πολωνίας, στις 18 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

«Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»

«Είμαι βαθιά ευγνώμων για αυτή την τιμή. Ευχαριστώ όλους τους λάτρεις του Σοπέν σε όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν διαδικτυακά και το κοινό εδώ στη Βαρσοβία. Ευχαριστώ την κριτική επιτροπή που μου εμπιστεύθηκε αυτό το βραβείο. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», δήλωσε συγκινημένος ο νεαρός πιανίστας μετά την ανακοίνωση.

Στον τελικό, ο Λου ερμήνευσε δύο εμβληματικά έργα του συνθέτη: την «Polonaise-Fantasy» σε Λα ύφεση μείζονα, έργο 61, και το Κοντσέρτο για Πιάνο σε Φα ελάσσονα, έργο 21, εντυπωσιάζοντας τόσο το κοινό όσο και τους κριτές.

«Είχαμε δύσκολες καλλιτεχνικές συζητήσεις, αλλά πιστεύω ότι καταλήξαμε σε μια εξαιρετική απόφαση», δήλωσε ο Όλσον λίγο πριν την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Ο Έρικ Λου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τον μαέστρο της ορχήστρας, Αντζέι Μπορέικο, μετά την ερμηνεία του στο πιάνο κατά τη διάρκεια του 19ου Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Φρεντερίκ Σοπέν, στην αίθουσα συναυλιών της Εθνικής Φιλαρμονικής, στη Βαρσοβία της Πολωνίας, στις 18 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Ο 27χρονος Λου, απόφοιτος του Curtis Institute of Music, έχει ήδη κατακτήσει το Διεθνές Βραβείο Πιάνου του Λιντς το 2018, ενώ έχει εμφανιστεί με σημαντικές συμφωνικές ορχήστρες, μεταξύ των οποίων οι Boston Symphony, London Symphony και Chicago Symphony.

Έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ με την Warner Classics, με έργα των Σούμπερτ, Σοπέν, Σούμαν και Μπραμς, ενώ θεωρείται μία από τις πιο υποσχόμενες πιανιστικές παρουσίες της γενιάς του.

Το δεύτερο βραβείο κατέκτησε ο Καναδός Κέβιν Τσεν και το τρίτο η Κινέζα Τζιτόνγκ Ουάνγκ.

YouTube thumbnail

19ος Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου Σοπέν

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε 84 διαγωνιζόμενους από όλο τον κόσμο, γεννημένους μεταξύ 1995 και 2009, με τους περισσότερους συμμετέχοντες να προέρχονται από Κίνα, Πολωνία και Ιαπωνία.

Ο Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου Σοπέν, που διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια στη μνήμη του Φρεντερίκ Σοπέν, ιδρύθηκε σχεδόν πριν από έναν αιώνα και αποτελεί θεσμό αντίστοιχης βαρύτητας με τους Ολυμπιακούς Αγώνες για τον κόσμο της κλασικής μουσικής.

*Mε πληροφορίες από: Reuters, Κεντρική Φωτογραφία: Ο Έρικ Λου από τις Ηνωμένες Πολιτείες παίζει πιάνο κατά τη διάρκεια του 19ου Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Φρεντερίκ Σοπέν, στην αίθουσα συναυλιών της Εθνικής Φιλαρμονικής, στη Βαρσοβία της Πολωνίας, στις 18 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Stream magazin
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή
Music 21.10.25

Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση στους ανθρώπους της μουσικής και, καθώς υπήρξε ένας από αυτούς που διαμόρφωσαν το πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής ροκ σκηνής.

Σύνταξη
Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή
Rock μόνο 20.10.25

Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή

Η φετινή Εθνική Ημέρα Άλμπουμ (National Album Day) στη Βρετανία γιόρτασε τη ροκ μουσική σκηνή και τα Official Charts αποκάλυψαν τη λίστα με τα 40 μεγαλύτερα ροκ και μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα. Αυτοί είναι οι δυνατοί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Έγινα ένας από εκείνους»: Οι Beatles αποκαλύπτουν πως άλλαξε η συμπεριφορά των δικών τους μετά την επιτυχία του 1963
Anthology 4 20.10.25

«Έγινα ένας από εκείνους»: Οι Beatles αποκαλύπτουν πως άλλαξε η συμπεριφορά των δικών τους μετά την επιτυχία του 1963

Πώς άλλαξε οι συμπεριφορά των οικογενειών τους και του κόσμου μετά την επιτυχία τους το 1963; Ανέκδοτο, έως σήμερα, υλικό από τα τέσσερα μέλη των Beatles έρχεται στο Anthology 4.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» – Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;
Pause 18.10.25

«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» - Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;

Πέντε κανάλια MTV θα κλείσουν στο τέλος του έτους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντας μόνο ένα – το οποίο μεταδίδει κυρίως ριάλιτι σόου. Και με τους περιορισμένους προϋπολογισμούς, οι σκηνοθέτες λένε ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026
Music 17.10.25

Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026

Η Ελληνογαλλίδα Melina, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους στα φετινά Music Moves Europe Awards, έναν θεσμό που τιμά τους νέους καλλιτέχνες που διαμορφώνουν τον ήχο της Ευρώπης σήμερα και αύριο.

Σύνταξη
Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss
Legend 17.10.25

Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss

Ο Έις Φρίλι, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε στα 74 του χρόνια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη μετά από πτώση στο στούντιο ηχογράφησής του

Σύνταξη
Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100
Φαινόμενο 14.10.25

Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100

Η Τέιλορ Σουίφτ γράφει ξανά ιστορία με όλα τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» να βρίσκονται στις 12 πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Champions League 21.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ρόδος: 37χρονος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο Αστυνομικό Μέγαρο – Συνελήφθη στην είσοδο με ένα μπιτόνι βενζίνη
Ελλάδα 21.10.25

Ρόδος: 37χρονος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο Αστυνομικό Μέγαρο – Συνελήφθη στην είσοδο με ένα μπιτόνι βενζίνη

Οι φρουροί τον πρόλαβαν στην είσοδο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου την ώρα που έβαζε φωτιά σε νάιλον σακούλα μέσα στην οποία είχε ένα μπιτόνι γεμάτο βενζίνη

Σύνταξη
Λάβρος Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Φαρισαϊσμός, αλαζονεία, προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Λάβρος Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Φαρισαϊσμός, αλαζονεία, προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας

Σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την τροπολογία για το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Σύνταξη
Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευε τα σόσιαλ μίντια
Τεχνοτρόμος 21.10.25

Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευε τα σόσιαλ μίντια

Πριν από εξήντα χρόνια, η σειρά ανθολογίας Out of the Unknown έκανε πρεμιέρα στο BBC. Παρουσίαζε σοβαρά, μοναδικά επειδόσια επιστημονικής φαντασίας που εξερευνούσαν, μεταξύ άλλων, τη σχέση μας με την τεχνολογία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η πρώτη χώρα της ΕΕ που καταργεί τη φορολογία για γονείς δύο παιδιών
Κόσμος 21.10.25

Η πρώτη χώρα της ΕΕ που καταργεί τη φορολογία για γονείς δύο παιδιών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να μειωθεί το φορολογικό βάρος των οικογενειών, να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, να ενισχυθεί η κατανάλωση και να ενθαρρυνθεί η επαγγελματική δραστηριότητα.

Σύνταξη
Καρφί Δένδια: Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, δεν είναι μέσο άσκησης πολιτικής και διχασμού
Πολιτική 21.10.25

Καρφί Δένδια: Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, δεν είναι μέσο άσκησης πολιτικής και διχασμού

Με ανακοίνωση την ώρα που μιλούσε ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ηχηρή διαφωνία του με τη γραμμή Μαξίμου, ενώ επέλεξε να είναι απών από τη Βουλή κατά τη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη. «Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Το Υπουργείο και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού»

Σύνταξη
Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις
On Field 21.10.25

Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ομάδα του Κάουνας στις 12 Νοεμβρίου και ίσως ο Έβανς κάνει ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα στην Ευρωλίγκα, κόντρα στην πρώην ομάδα του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γαλλία: Αριστερός βουλευτής βγάζει το ρολόι του πριν καταγγείλει τους υπερπλούσιους – Υποκρισία ή δολοφονία χαρακτήρα;
Σάλος στη Γαλλία 21.10.25

Αριστερός βουλευτής βγάζει το ρολόι του πριν καταγγείλει τους υπερπλούσιους – Υποκρισία ή δολοφονία χαρακτήρα;

Μια απλή χειρονομία ενός βουλευτή στη Γαλλία έγινε το επίκεντρο συζητήσεων για υποκρισία, παραπληροφόρηση και κοινωνική αντίδραση στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα.

Σύνταξη
Χιμένεθ: «Το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός θα είναι αγώνας σε στιλ… Μεντιλίμπαρ»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Χιμένεθ: «Το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός θα είναι αγώνας σε στιλ… Μεντιλίμπαρ»

Ο προπονητής του Άρη Μανόλο Χιμένεθ μίλησε σε ισπανικό Μέσο και αναφέρθηκε με πολύ θετικά λόγια στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παράλληλα εξήγησε γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για τη Μπαρτσελόνα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μεσσηνία: Με δύο κινητά πήγε στο κάμπινγκ ο 22χρονος – Βίντεο ντοκουμέντο με σάντουιτς και καφέ στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: Με δύο κινητά πήγε στο κάμπινγκ ο 22χρονος – Βίντεο ντοκουμέντο με σάντουιτς και καφέ στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Για τους αστυνομικούς αυτές οι δύο συσκευές μπορεί να οδηγήσουν στο να αποκαλυφθεί ολόκληρο το δρομολόγιο του τρίτου προσώπου που φέρεται να έχει το ρόλο του συνεργού.

Σύνταξη
Λανουά: «Δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού» (vid)
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Λανουά: «Δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού» (vid)

Τέσσερις φάσεις σχολίασε ο Λανουά στο βίντεο τηλεκριτικής του για τα ματς της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. «Σωστά καταλογίστηκε το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στη Λάρισα», τόνισε επίσης

Βάιος Μπαλάφας
Κυρ. Μητσοτάκης: Αυταρχικός και διχαστικός για… την «προστασία» του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25 Upd: 18:43

Αυταρχικός και διχαστικός ο Μητσοτάκης για... την «προστασία» του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Εργαλειοποίηση και αλα καρτ ευαισθησία από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργού για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο Κυρ. Μητσοτάκης μίλησε για να «ακούσουν» οι εκ δεξιών της «γαλάζιας» πολυκατοικίας.

Σύνταξη
Κουρτουά κατά La Liga και Λαπόρτα: «Αλλοιώνουν το πρωτάθλημα – Δύσκολο ματς με τον Ολυμπιακό»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Κουρτουά κατά La Liga και Λαπόρτα: «Αλλοιώνουν το πρωτάθλημα – Δύσκολο ματς με τον Ολυμπιακό»

Ο Τιμπό Κουρτουά κατήγγειλε αλλοίωση του πρωταθλήματος της Primera Division λόγω των αγώνων που θα γίνονται στο εξωτερικό, ενώ αναφέρθηκε και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν
Tόπος σημαίνει εξουσία 21.10.25

Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν

Στον κόσμο της Τζέιν Όστεν, ο τόπος καθορίζει τη μοίρα: από το κοσμικό Μπαθ έως το ήσυχο Πέμπερλι, τα μέρη στα οποία αναφέρεται φανερώνουν πόση ελευθερία – ή περιορισμό – μπορούσε να έχει μια γυναίκα

Σύνταξη
Άδειες οδήγησης: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες – Έρχεται η ψηφιακή άδεια στο κινητό
Κόσμος 21.10.25

Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες για τις άδειες οδήγησης - Τι ισχύει

Οι άδειες οδήγησης αναμένεται να είναι διαθέσιμες και μέσω κινητού τηλεφώνου. Μέχρι το 2030, κάθε Ευρωπαίος θα μπορεί να επιλέγει ελεύθερα αν θέλει την άδεια οδήγησης σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή

Σύνταξη
Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν
Αγώνας ταχύτητας 21.10.25

Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν

Τα πολύτιμα κοσμήματα που έκανα φτερά από το Λούβρο μπορεί να έχουν γίνει απλώς πολύτιμες πέτρες και χρυσός. Αλλά οι κλέφτες εκτιμάται ότι θα εντοπιστούν. Ίσως η αστυνομία να βρίσκεται στο κατόπι τους

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεσσηνία: «Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ μιλούσε στο κινητό» – Νέα αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: «Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ μιλούσε στο κινητό» – Νέα αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τις Αρχές να πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου. Μεταξύ άλλων στο «μικροσκόπιο» της Αστυνομίας έχουν μπει οι επικοινωνίες στην περιοχή πριν αλλά και μετά τη δολοφονία του 68χρονου και του επιστάτη του. «Μιλούσε συνέχεια στο κινητό» […]

Σύνταξη
Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»
Ανάμεσα μας 21.10.25

Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»

Ξεχάστε τις μπότες και τις σβάστικες. Ο φασισμός επιστρέφει στη μόδα, όχι ως περιθωριακή υποκουλτούρα, αλλά ως μια «έξυπνη», κωδικοποιημένη αισθητική που φιλοδοξεί να κατακτήσει το mainstream

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA
On Field 21.10.25

Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA

Η ομάδα που κατέκτησε πέρυσι τον τίτλο, οι Οκλαχόμα Θάντερ, είναι και φέτος το φαβορί για το repeat – Δείτε τις προβλέψεις για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του
Ελλάδα 21.10.25

Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του

Ο 18χρονος αν και έμενε με τον πατέρα του, τις τελευταίες ημέρες είχε πάει στο σπίτι της 54χρονης μητέρας του - Μετά το έγκλημα κάλεσε την αστυνομία και περίμενε στο σπίτι στα Τρίκαλα

Σύνταξη
