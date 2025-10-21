«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν

Ο Αμερικανός πιανίστας Έρικ Λου αναδείχθηκε νικητής του 19ου Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία, κατακτώντας την κορυφαία διάκριση σε έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς του κόσμου.

Η απόφαση ανακοινώθηκε έπειτα από πολύωρες συζητήσεις της 17μελούς διεθνούς κριτικής επιτροπής, υπό την προεδρία του Αμερικανού πιανίστα Γκάρικ Όλσον — ο οποίος, μάλιστα, υπήρξε ο πρώτος Αμερικανός που είχε κερδίσει τον ίδιο διαγωνισμό το 1970.

Ο Λου κέρδισε χρηματικό έπαθλο 60.000 ευρώ και χρυσό μετάλλιο που απονέμεται εκ μέρους του Προέδρου της Πολωνίας.

«Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»

«Είμαι βαθιά ευγνώμων για αυτή την τιμή. Ευχαριστώ όλους τους λάτρεις του Σοπέν σε όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν διαδικτυακά και το κοινό εδώ στη Βαρσοβία. Ευχαριστώ την κριτική επιτροπή που μου εμπιστεύθηκε αυτό το βραβείο. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», δήλωσε συγκινημένος ο νεαρός πιανίστας μετά την ανακοίνωση.

Στον τελικό, ο Λου ερμήνευσε δύο εμβληματικά έργα του συνθέτη: την «Polonaise-Fantasy» σε Λα ύφεση μείζονα, έργο 61, και το Κοντσέρτο για Πιάνο σε Φα ελάσσονα, έργο 21, εντυπωσιάζοντας τόσο το κοινό όσο και τους κριτές.

«Είχαμε δύσκολες καλλιτεχνικές συζητήσεις, αλλά πιστεύω ότι καταλήξαμε σε μια εξαιρετική απόφαση», δήλωσε ο Όλσον λίγο πριν την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Ο 27χρονος Λου, απόφοιτος του Curtis Institute of Music, έχει ήδη κατακτήσει το Διεθνές Βραβείο Πιάνου του Λιντς το 2018, ενώ έχει εμφανιστεί με σημαντικές συμφωνικές ορχήστρες, μεταξύ των οποίων οι Boston Symphony, London Symphony και Chicago Symphony.

Έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ με την Warner Classics, με έργα των Σούμπερτ, Σοπέν, Σούμαν και Μπραμς, ενώ θεωρείται μία από τις πιο υποσχόμενες πιανιστικές παρουσίες της γενιάς του.

Το δεύτερο βραβείο κατέκτησε ο Καναδός Κέβιν Τσεν και το τρίτο η Κινέζα Τζιτόνγκ Ουάνγκ.

19ος Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου Σοπέν

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε 84 διαγωνιζόμενους από όλο τον κόσμο, γεννημένους μεταξύ 1995 και 2009, με τους περισσότερους συμμετέχοντες να προέρχονται από Κίνα, Πολωνία και Ιαπωνία.

Ο Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου Σοπέν, που διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια στη μνήμη του Φρεντερίκ Σοπέν, ιδρύθηκε σχεδόν πριν από έναν αιώνα και αποτελεί θεσμό αντίστοιχης βαρύτητας με τους Ολυμπιακούς Αγώνες για τον κόσμο της κλασικής μουσικής.

*Mε πληροφορίες από: Reuters, Κεντρική Φωτογραφία: Ο Έρικ Λου από τις Ηνωμένες Πολιτείες παίζει πιάνο κατά τη διάρκεια του 19ου Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Φρεντερίκ Σοπέν, στην αίθουσα συναυλιών της Εθνικής Φιλαρμονικής, στη Βαρσοβία της Πολωνίας, στις 18 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Aleksandra Szmigiel