H Πομπηία από ψηλά: Οι πλούσιοι της πόλης είχαν πύργους στα σπίτια τους, σύμφωνα με μελέτη

Η Πομπηία ενδέχεται κάποτε να κυριαρχούνταν από πύργους πλουσίων που υποδήλωναν υψηλό κοινωνικό status— γεγονός που συνδέεται με την μεταγενέστερη κατασκευή μεσαιωνικών κατασκευών που υψώνονταν σε ιταλικές πόλεις.

Και, παρόλο που το αστικό τοπίο δεν παρουσίαζε τον ίδιο αριθμό πύργων που αργότερα θα χαρακτήριζαν μεσαιωνικές πόλεις όπως το Σαν Τζιμινιάνο ή η Μπολόνια, η τοπική ελίτ φέρεται να υιοθέτησε αυτό το αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό ως σύμβολο κοινωνικής θέσης.

Πανοραμική θέα

Η ανακάλυψη έγινε στο πλαίσιο του Pompeii Reset, ενός συνεχιζόμενου προγράμματος του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας και του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου, για το οποίο οι ερευνητές χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία για να δημιουργήσουν τρισδιάστατες ανακατασκευές κτιρίων που κάποτε υψώνονταν στην αρχαία πόλη, αλλά χάθηκαν το 79 μ.Χ. όταν ο Βεζούβιος εξερράγη.

Σύμφωνα με την μελέτη, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο οίκος House of Thiasus που πιθανότατα ανήκε σε έναν εξέχοντα πολιτικό του 1ου αιώνα στην περιοχή Regio IX και υποδηλώνει ότι μια μνημειώδης πέτρινη σκάλα οδηγούσε κάποτε σε έναν πύργο όπου οι κάτοικοι μπορούσαν να απολαύσουν την πανοραμική θέα ή να θαυμάσουν τον έναστρο ουρανό.

Η αναπαράσταση που δημιούργησε η ομάδα των ειδικών δείχνει έναν πύργο ύψους 12 μέτρων με δύο επίπεδα και μια εσωτερική ξύλινη σκάλα που συνδέει ένα δωμάτιο παροχής υπηρεσιών στο κάτω μέρος, όπου πιθανόν προετοιμάζονταν τα συμπόσια, με μια τραπεζαρία με παράθυρα που προσφέρουν πανοραμική θέα. Οι ζημιές στους τοίχους υποδηλώνουν ότι η κατασκευή πιθανόν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της έκρηξης.

«Η χαμένη Πομπηία»

Ο Gabriel Zuchtriegel, διευθυντής του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας, υπογράμμισε την πολυπλοκότητα της τρέχουσας έρευνας στον χώρο, καθώς παράλληλα με τις ανασκαφές που αποκαλύπτουν στοιχεία για τη ζωή στον αρχαίο κόσμο και νέες ιστορίες για την τραγωδία της έκρηξης, υπάρχει επίσης μη επεμβατική έρευνα, που συνίσταται στη μελέτη και την ανακατασκευή υποθέσεων για ό,τι δεν έχει διασωθεί, εξήγησε.

«Η χαμένη Πομπηία αποτελείται κυρίως από ψηλούς ορόφους, [η εξερέυνηση των οποίων] είναι απαραίτητη για την κατανόηση της αρχαίας ζωής», δήλωσε ο Gabriel Zuchtriegel, διευθυντής του πάρκου. «Συνδυάζοντας δεδομένα σε τρισδιάστατα μοντέλα, μπορούμε να ανακατασκευάσουμε εμπειρίες, χώρους και κοινωνικές δυναμικές της εποχής».

Η ομάδα υποστηρίζει ότι τα αποτελέσματα των μελετών αμφισβητούν τις από καιρό διαδεδομένες υποθέσεις ότι οι επάνω όροφοι χρησιμοποιούνταν μόνο ως «φθηνά ενοικιαζόμενα δωμάτια ή καταλύματα σκλάβων», μια εσφαλμένη αντίληψη που, όπως λένε, οδήγησε τους αρχαιολόγους να τα παραβλέψουν.

Η ύπαρξη πύργων θυμίζει την περιγραφή του συγγραφέα και διοικητή Πλίνιου του Νεότερου για τη βίλα του Laurentina, καθώς και τις τοιχογραφίες της Πομπηίας που απεικονίζουν σπίτια με πολλά επίπεδα. Μια τοιχογραφία στην μεγάλη αίθουσα του House of the Labyrinth απεικονίζει έναν ορίζοντα με πολυώροφα κτίρια με μπαλκόνια, γέφυρες και πύργους.

Οι πύργοι παρακολούθησης αναφέρονται επίσης στη σύγχρονη λογοτεχνία. Ο αυτοκράτορας Νέρων, για παράδειγμα, λέγεται ότι παρακολούθησε τη Ρώμη να καίγεται το 64 μ.Χ. από τον Πύργο Mecenate.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper | La Brújula Verde