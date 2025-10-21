magazin
21.10.2025
Σεισμός στο Λασίθι
H Πομπηία από ψηλά: Οι πλούσιοι της πόλης είχαν πύργους στα σπίτια τους, σύμφωνα με μελέτη
21 Οκτωβρίου 2025

H Πομπηία από ψηλά: Οι πλούσιοι της πόλης είχαν πύργους στα σπίτια τους, σύμφωνα με μελέτη

Τα αποτελέσματα των μελετών αμφισβητούν τις υποθέσεις ότι οι επάνω όροφοι των σπιτιών στην Πομπηία χρησιμοποιούνταν μόνο ως «φθηνά ενοικιαζόμενα δωμάτια ή καταλύματα σκλάβων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Πομπηία ενδέχεται κάποτε να κυριαρχούνταν από πύργους πλουσίων που υποδήλωναν υψηλό κοινωνικό status— γεγονός που συνδέεται με την μεταγενέστερη κατασκευή μεσαιωνικών κατασκευών που υψώνονταν σε ιταλικές πόλεις.

Και, παρόλο που το αστικό τοπίο δεν παρουσίαζε τον ίδιο αριθμό πύργων που αργότερα θα χαρακτήριζαν μεσαιωνικές πόλεις όπως το Σαν Τζιμινιάνο ή η Μπολόνια, η τοπική ελίτ φέρεται να υιοθέτησε αυτό το αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό ως σύμβολο κοινωνικής θέσης.

Πανοραμική θέα

Η ανακάλυψη έγινε στο πλαίσιο του Pompeii Reset, ενός συνεχιζόμενου προγράμματος του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας και του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου, για το οποίο οι ερευνητές χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία για να δημιουργήσουν τρισδιάστατες ανακατασκευές κτιρίων που κάποτε υψώνονταν στην αρχαία πόλη, αλλά χάθηκαν το 79 μ.Χ. όταν ο Βεζούβιος εξερράγη.

Σύμφωνα με την μελέτη, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο οίκος House of Thiasus που πιθανότατα ανήκε σε έναν εξέχοντα πολιτικό του 1ου αιώνα στην περιοχή Regio IX και υποδηλώνει ότι μια μνημειώδης πέτρινη σκάλα οδηγούσε κάποτε σε έναν πύργο όπου οι κάτοικοι μπορούσαν να απολαύσουν την πανοραμική θέα ή να θαυμάσουν τον έναστρο ουρανό.

Η αναπαράσταση που δημιούργησε η ομάδα των ειδικών δείχνει έναν πύργο ύψους 12 μέτρων με δύο επίπεδα και μια εσωτερική ξύλινη σκάλα που συνδέει ένα δωμάτιο παροχής υπηρεσιών στο κάτω μέρος, όπου πιθανόν προετοιμάζονταν τα συμπόσια, με μια τραπεζαρία με παράθυρα που προσφέρουν πανοραμική θέα. Οι ζημιές στους τοίχους υποδηλώνουν ότι η κατασκευή πιθανόν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της έκρηξης.

«Η χαμένη Πομπηία»

Ο Gabriel Zuchtriegel, διευθυντής του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας, υπογράμμισε την πολυπλοκότητα της τρέχουσας έρευνας στον χώρο, καθώς παράλληλα με τις ανασκαφές που αποκαλύπτουν στοιχεία για τη ζωή στον αρχαίο κόσμο και νέες ιστορίες για την τραγωδία της έκρηξης, υπάρχει επίσης μη επεμβατική έρευνα, που συνίσταται στη μελέτη και την ανακατασκευή υποθέσεων για ό,τι δεν έχει διασωθεί, εξήγησε.

«Η χαμένη Πομπηία αποτελείται κυρίως από ψηλούς ορόφους, [η εξερέυνηση των οποίων] είναι απαραίτητη για την κατανόηση της αρχαίας ζωής», δήλωσε ο Gabriel Zuchtriegel, διευθυντής του πάρκου. «Συνδυάζοντας δεδομένα σε τρισδιάστατα μοντέλα, μπορούμε να ανακατασκευάσουμε εμπειρίες, χώρους και κοινωνικές δυναμικές της εποχής».

Η ομάδα υποστηρίζει ότι τα αποτελέσματα των μελετών αμφισβητούν τις από καιρό διαδεδομένες υποθέσεις ότι οι επάνω όροφοι χρησιμοποιούνταν μόνο ως «φθηνά ενοικιαζόμενα δωμάτια ή καταλύματα σκλάβων», μια εσφαλμένη αντίληψη που, όπως λένε, οδήγησε τους αρχαιολόγους να τα παραβλέψουν.

Η ύπαρξη πύργων θυμίζει την περιγραφή του συγγραφέα και διοικητή Πλίνιου του Νεότερου για τη βίλα του Laurentina, καθώς και τις τοιχογραφίες της Πομπηίας που απεικονίζουν σπίτια με πολλά επίπεδα. Μια τοιχογραφία στην μεγάλη αίθουσα του House of the Labyrinth απεικονίζει έναν ορίζοντα με πολυώροφα κτίρια με μπαλκόνια, γέφυρες και πύργους.

Οι πύργοι παρακολούθησης αναφέρονται επίσης στη σύγχρονη λογοτεχνία. Ο αυτοκράτορας Νέρων, για παράδειγμα, λέγεται ότι παρακολούθησε τη Ρώμη να καίγεται το 64 μ.Χ. από τον Πύργο Mecenate.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper | La Brújula Verde

googlenews

Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευε τα σόσιαλ μίντια
Τεχνοτρόμος 21.10.25

Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευε τα σόσιαλ μίντια

Πριν από εξήντα χρόνια, η σειρά ανθολογίας Out of the Unknown έκανε πρεμιέρα στο BBC. Παρουσίαζε σοβαρά, μοναδικά επειδόσια επιστημονικής φαντασίας που εξερευνούσαν, μεταξύ άλλων, τη σχέση μας με την τεχνολογία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν
Tόπος σημαίνει εξουσία 21.10.25

Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν

Στον κόσμο της Τζέιν Όστεν, ο τόπος καθορίζει τη μοίρα: από το κοσμικό Μπαθ έως το ήσυχο Πέμπερλι, τα μέρη στα οποία αναφέρεται φανερώνουν πόση ελευθερία – ή περιορισμό – μπορούσε να έχει μια γυναίκα

Σύνταξη
H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ
Λάμψη και χειροβομβίδες 21.10.25

H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ

Στο βιβλίο «The Finest Hotel in Kabul», η δημοσιογράφος του BBC, Lyce Doucet, σκιαγραφεί την μοίρα μιας χώρας μέσα από τους ανθρώπους - σερβιτόρους και πριγκίπισσες, σεφ και μαχητές - που εργάστηκαν και έμειναν στο InterContinental της Καμπούλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» – Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ
Λονδινάκι 21.10.25

«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» - Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ

Ο σκηνοθέτης και βετεράνος των Monty Python, Τέρι Γκίλιαμ, κάνει μια ξεκαρδιστική βόλτα με τον Guardian στο στούντιο όπου έριξε το διαστημόπλοιο του «Life of Brian», τη σκηνή όπου ανέβασε έναν Φάουστ που προκάλεσε καυγάδες και την παμπ όπου μίλησε για τελευταία φορά με τον Χιθ Λέτζερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τι γνώριζε το Παλάτι;» – Ο βρετανικός Τύπος για τον πρίγκιπα Άντριου και το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής αφαίρεσης των τίτλων του
Σκάνδαλο 21.10.25

«Τι γνώριζε το Παλάτι;» – Ο βρετανικός Τύπος για τον πρίγκιπα Άντριου και το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής αφαίρεσης των τίτλων του

Το Μπάκιγχαμ προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του πρίγκιπα με τον Έπσταϊν και την Τζουφρέ με τον βρετανικό Τύπο να θέτει ερωτήματα και να απαιτεί απαντήσεις

Σύνταξη
Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη
Η εκλεκτή 21.10.25

Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη

Οι φήμες θέλουν μια βιογραφική ταινία των Blondie να βρίσκεται στα σκαριά και η Ντέμπι Χάρι αποκάλυψε ποια είναι η ηθοποιός που θα ήθελε να την υποδυθεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Η πραγματική τέχνη δεν είναι η κλοπή – είναι η πώληση»: Ειδικοί σε κλοπές έργων τέχνης αναλύουν την περίπτωση του Λούβρου
Culture Live 21.10.25

«Η πραγματική τέχνη δεν είναι η κλοπή – είναι η πώληση»: Ειδικοί σε κλοπές έργων τέχνης αναλύουν την περίπτωση του Λούβρου

Μέσα σε επτά λεπτά, τέσσερις μασκοφόροι άρπαξαν βασιλικά κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από το Λούβρο. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν: το δύσκολο μέρος τώρα αρχίζει — πώς θα τα πουλήσουν.

Σύνταξη
Δεν είναι αρκετά καλή: Οι κριτικοί «σταυρώνουν» τη βιογραφική ταινία Christy, ενώ η Σίντνεϊ Σουίνι έβλεπε Όσκαρ
Απογοήτευση 21.10.25

Δεν είναι αρκετά καλή: Οι κριτικοί «σταυρώνουν» τη βιογραφική ταινία Christy, ενώ η Σίντνεϊ Σουίνι έβλεπε Όσκαρ

Λίγες εβδομάδες προτού κάνει την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες η Christy, η ταινία για τη ζωή της μποξέρ Κρίστι Μάρτιν, οι πρώτες κριτικές δεν ήταν αυτές που θα ήθελε η Σίντνεϊ Σουίνι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»
«Όχι στους βασιλιάδες» 21.10.25

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, διότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο» ανέφερε σε συνέντευξη του ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καλώντας τον λαό να συνεχίσει να διαδηλώνει εναντίον του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ
Διχασμός 20.10.25

Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ

Ο Κεν Λόγκινς υποστήριξε ότι ο Τραμπ δεν ζήτησε την άδεια του για να χρησιμοποιήσει το κομμάτι στο βίντεο που εμφανίζεται να πετάει περιττώματα στους διαδηλωτές του κινήματος No Kings.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας
«Γίνεται όπλο» 20.10.25

Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας

Ο Ίρβιν Γουέλς συμμετείχε σε ένα λονδρέζικο φεστιβάλ «το οποίο γιορτάζει τη δύναμη της γλώσσας και της τέχνης» και έδωσε μια ομιλία για τους κινδύνους που ενέχει το διαδίκτυο σε ότι αφορά τις κοινότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»
Hit Man; 20.10.25

Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»

Στο «The Running Man», ο Γκλεν Πάουελ υποδύεται τον Μπεν, έναν εργάτη που στην προσπάθεια του να βοηθήσει την άρρωστη κόρη του αποφασίζει να συμμετάσχει σε ένα σόου για αιμοδιψείς τηλεθεατές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» – Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία
Βία και εξουσία 20.10.25

«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» - Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία

Το συναρπαστικό θρίλερ του Κλέμπερ Μεντόσα Φίλιο «Ο Μυστικός Πράκτορας» (The Secret Agent) διαδραματίζεται στη δεκαετία του '70, αλλά ρίχνει φως στην πολιτική του σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η παράσταση «Εγώ κι Εσύ» της Lauren Gunderson έρχεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Πρεμιέρα στις 7/11 20.10.25

Η παράσταση «Εγώ κι Εσύ» της Lauren Gunderson έρχεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

«Έλα να σταματήσουμε αυτήν τη μέρα κι αυτήν τη νύχτα μαζί και τότε θα σου ανήκει η ρίζα όλων των ποιημάτων, θα σου ανήκουν όλα τα καλά της γης και του ήλιου- και μας μένουν εκατομμύρια ήλιοι ακόμα». Γουόλτ Γουίτμαν, «Το τραγούδι του εαυτού μου»

Σύνταξη
Ο αιμοδιψής βιαστής «γνωστός Πρωθυπουργός» και ο σωτήρας Τραμπ: Νέες αποκαλύψεις στο βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Σοκ 20.10.25

Ο αιμοδιψής βιαστής «γνωστός Πρωθυπουργός» και ο σωτήρας Τραμπ: Νέες αποκαλύψεις στο βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ

«Με έπνιξε επανειλημμένα. Γελούσε όταν με πονούσε και τον διέγειρε περισσότερο όταν τον ικέτευα να σταματήσει. Βγήκα από το κιόσκι αιμόφυρτη», γράφει μεταξύ άλλων η Βιρτζίνια Τζουφρέ για την εμπειρία της με «γνωστό Πρωθυπουργό»

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Champions League 21.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ρόδος: 37χρονος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο Αστυνομικό Μέγαρο – Συνελήφθη στην είσοδο με ένα μπιτόνι βενζίνη
Ελλάδα 21.10.25

Ρόδος: 37χρονος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο Αστυνομικό Μέγαρο – Συνελήφθη στην είσοδο με ένα μπιτόνι βενζίνη

Οι φρουροί τον πρόλαβαν στην είσοδο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου την ώρα που έβαζε φωτιά σε νάιλον σακούλα μέσα στην οποία είχε ένα μπιτόνι γεμάτο βενζίνη

Σύνταξη
Λάβρος Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Φαρισαϊσμός, αλαζονεία, προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Λάβρος Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Φαρισαϊσμός, αλαζονεία, προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας

Σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την τροπολογία για το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Σύνταξη
Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευε τα σόσιαλ μίντια
Τεχνοτρόμος 21.10.25

Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευε τα σόσιαλ μίντια

Πριν από εξήντα χρόνια, η σειρά ανθολογίας Out of the Unknown έκανε πρεμιέρα στο BBC. Παρουσίαζε σοβαρά, μοναδικά επειδόσια επιστημονικής φαντασίας που εξερευνούσαν, μεταξύ άλλων, τη σχέση μας με την τεχνολογία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η πρώτη χώρα της ΕΕ που καταργεί τη φορολογία για γονείς δύο παιδιών
Κόσμος 21.10.25

Η πρώτη χώρα της ΕΕ που καταργεί τη φορολογία για γονείς δύο παιδιών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να μειωθεί το φορολογικό βάρος των οικογενειών, να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, να ενισχυθεί η κατανάλωση και να ενθαρρυνθεί η επαγγελματική δραστηριότητα.

Σύνταξη
Καρφί Δένδια: Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, δεν είναι μέσο άσκησης πολιτικής και διχασμού
Πολιτική 21.10.25

Καρφί Δένδια: Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, δεν είναι μέσο άσκησης πολιτικής και διχασμού

Με ανακοίνωση την ώρα που μιλούσε ο πρωθυπουργός, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ηχηρή διαφωνία του με τη γραμμή Μαξίμου, ενώ επέλεξε να είναι απών από τη Βουλή. «Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού»

Σύνταξη
Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις
On Field 21.10.25

Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ομάδα του Κάουνας στις 12 Νοεμβρίου και ίσως ο Έβανς κάνει ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα στην Ευρωλίγκα, κόντρα στην πρώην ομάδα του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γαλλία: Αριστερός βουλευτής βγάζει το ρολόι του πριν καταγγείλει τους υπερπλούσιους – Υποκρισία ή δολοφονία χαρακτήρα;
Σάλος στη Γαλλία 21.10.25

Αριστερός βουλευτής βγάζει το ρολόι του πριν καταγγείλει τους υπερπλούσιους – Υποκρισία ή δολοφονία χαρακτήρα;

Μια απλή χειρονομία ενός βουλευτή στη Γαλλία έγινε το επίκεντρο συζητήσεων για υποκρισία, παραπληροφόρηση και κοινωνική αντίδραση στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα.

Σύνταξη
Χιμένεθ: «Το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός θα είναι αγώνας σε στιλ… Μεντιλίμπαρ»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Χιμένεθ: «Το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός θα είναι αγώνας σε στιλ… Μεντιλίμπαρ»

Ο προπονητής του Άρη Μανόλο Χιμένεθ μίλησε σε ισπανικό Μέσο και αναφέρθηκε με πολύ θετικά λόγια στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παράλληλα εξήγησε γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για τη Μπαρτσελόνα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μεσσηνία: Με δύο κινητά πήγε στο κάμπινγκ ο 22χρονος – Βίντεο ντοκουμέντο με σάντουιτς και καφέ στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: Με δύο κινητά πήγε στο κάμπινγκ ο 22χρονος – Βίντεο ντοκουμέντο με σάντουιτς και καφέ στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Για τους αστυνομικούς αυτές οι δύο συσκευές μπορεί να οδηγήσουν στο να αποκαλυφθεί ολόκληρο το δρομολόγιο του τρίτου προσώπου που φέρεται να έχει το ρόλο του συνεργού.

Σύνταξη
Λανουά: «Δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού» (vid)
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Λανουά: «Δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού» (vid)

Τέσσερις φάσεις σχολίασε ο Λανουά στο βίντεο τηλεκριτικής του για τα ματς της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. «Σωστά καταλογίστηκε το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στη Λάρισα», τόνισε επίσης

Βάιος Μπαλάφας
Κυρ. Μητσοτάκης: Αυταρχικός και διχαστικός για… την «προστασία» του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25 Upd: 18:43

Αυταρχικός και διχαστικός ο Μητσοτάκης για... την «προστασία» του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Εργαλειοποίηση και αλα καρτ ευαισθησία από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργού για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο Κυρ. Μητσοτάκης μίλησε για να «ακούσουν» οι εκ δεξιών της «γαλάζιας» πολυκατοικίας.

Σύνταξη
Κουρτουά κατά La Liga και Λαπόρτα: «Αλλοιώνουν το πρωτάθλημα – Δύσκολο ματς με τον Ολυμπιακό»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Κουρτουά κατά La Liga και Λαπόρτα: «Αλλοιώνουν το πρωτάθλημα – Δύσκολο ματς με τον Ολυμπιακό»

Ο Τιμπό Κουρτουά κατήγγειλε αλλοίωση του πρωταθλήματος της Primera Division λόγω των αγώνων που θα γίνονται στο εξωτερικό, ενώ αναφέρθηκε και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν
Tόπος σημαίνει εξουσία 21.10.25

Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν

Στον κόσμο της Τζέιν Όστεν, ο τόπος καθορίζει τη μοίρα: από το κοσμικό Μπαθ έως το ήσυχο Πέμπερλι, τα μέρη στα οποία αναφέρεται φανερώνουν πόση ελευθερία – ή περιορισμό – μπορούσε να έχει μια γυναίκα

Σύνταξη
Άδειες οδήγησης: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες – Έρχεται η ψηφιακή άδεια στο κινητό
Κόσμος 21.10.25

Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες για τις άδειες οδήγησης - Τι ισχύει

Οι άδειες οδήγησης αναμένεται να είναι διαθέσιμες και μέσω κινητού τηλεφώνου. Μέχρι το 2030, κάθε Ευρωπαίος θα μπορεί να επιλέγει ελεύθερα αν θέλει την άδεια οδήγησης σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή

Σύνταξη
Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν
Αγώνας ταχύτητας 21.10.25

Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν

Τα πολύτιμα κοσμήματα που έκανα φτερά από το Λούβρο μπορεί να έχουν γίνει απλώς πολύτιμες πέτρες και χρυσός. Αλλά οι κλέφτες εκτιμάται ότι θα εντοπιστούν. Ίσως η αστυνομία να βρίσκεται στο κατόπι τους

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεσσηνία: «Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ μιλούσε στο κινητό» – Νέα αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: «Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ μιλούσε στο κινητό» – Νέα αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τις Αρχές να πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου. Μεταξύ άλλων στο «μικροσκόπιο» της Αστυνομίας έχουν μπει οι επικοινωνίες στην περιοχή πριν αλλά και μετά τη δολοφονία του 68χρονου και του επιστάτη του. «Μιλούσε συνέχεια στο κινητό» […]

Σύνταξη
Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»
Ανάμεσα μας 21.10.25

Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»

Ξεχάστε τις μπότες και τις σβάστικες. Ο φασισμός επιστρέφει στη μόδα, όχι ως περιθωριακή υποκουλτούρα, αλλά ως μια «έξυπνη», κωδικοποιημένη αισθητική που φιλοδοξεί να κατακτήσει το mainstream

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA
On Field 21.10.25

Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA

Η ομάδα που κατέκτησε πέρυσι τον τίτλο, οι Οκλαχόμα Θάντερ, είναι και φέτος το φαβορί για το repeat – Δείτε τις προβλέψεις για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του
Ελλάδα 21.10.25

Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του

Ο 18χρονος αν και έμενε με τον πατέρα του, τις τελευταίες ημέρες είχε πάει στο σπίτι της 54χρονης μητέρας του - Μετά το έγκλημα κάλεσε την αστυνομία και περίμενε στο σπίτι στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

