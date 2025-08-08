Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους

Η Πομπηία, η οποία χτίστηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. από τους Όσκους στις ακτές της Καμπανίας στους πρόποδες του Βεζούβιου, κατοικήθηκε εκ νέου από πρώην κατοίκους και εποίκους «που δεν είχαν τίποτα να χάσουν» μετά την έκρηξη που κατέστρεψε την αρχαία πόλη, σύμφωνα με νέα ερευνητικά στοιχεία.

Παρά την τεράστια καταστροφή που υπέστη η Πομπηία -η οποία φιλοξενούσε περισσότερους από 20.000 κατοίκους- πιστεύεται ότι ορισμένοι επιζώντες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού επέστρεψαν για να ζήσουν στην κατεστραμμένη περιοχή.

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι μεταξύ των ανθρώπων που προσέγγισαν εκ νέου την αρχαία πόλη, ήταν και κάποιοι που ήλπιζαν να βρουν πολύτιμα αντικείμενα που είχαν αφήσει στα ερείπια οι προηγούμενοι κάτοικοι της Πομπηίας.

«Κρίνοντας από τα αρχαιολογικά δεδομένα, πρέπει να ήταν ένας άτυπος οικισμός όπου οι άνθρωποι ζούσαν σε επισφαλείς συνθήκες, χωρίς τις υποδομές και τις υπηρεσίες που ήταν τυπικές μιας ρωμαϊκής πόλης», πριν η περιοχή εγκαταλειφθεί εντελώς τον 5ο αιώνα, ανέφεραν οι ερευνητές σε σχετική δήλωση τους.

«Δεν είχαν όλοι τα μέσα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού»

Η θεωρία περί επανεγκατάστασης επιβεβαιώθηκε από τους αρχαιολόγους κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων εργασιών αποκατάστασης και ενοποίησης σε νότια περιοχή της αρχαίας πόλης, όπου ανακάλυψαν φούρνους και κεραμικά, που χρονολογούνται μετά την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ.

«Σίγουρα υπήρχαν επιζώντες, όπως υποδηλώνουν επιγραφές με ονόματα από την Πομπηία που βρέθηκαν σε άλλα κέντρα της Καμπανίας», ανέφεραν οι ερευνητές σε δελτίο τύπου.

«Αλλά είναι σαφές ότι δεν είχαν όλοι τα μέσα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί ορισμένοι κάτοικοι επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη», προστίθεται.

Ο Gabriel Zuchtriegel, διευθυντής του πάρκου, πρόσθεσε ότι, αντί για πόλη, η κατεστραμμένη Πομπηία έμοιαζε με «μια επισφαλή και γκρίζα σωρό, μια φαβέλα ανάμεσα στα ερείπια της ακόμα αναγνωρίσιμης Πομπηίας που υπήρχε κάποτε».

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι το 15-20% του πληθυσμού της Πομπηίας πέθανε κατά την έκρηξη, κυρίως από θερμικό σοκ, καθώς ένα τεράστιο σύννεφο τέφρας κάλυψε την πόλη.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η ηφαιστειακή τέφρα έθαψε στη συνέχεια τη ρωμαϊκή πόλη, διατηρώντας σε άριστη κατάσταση τα σπίτια, τα δημόσια κτίρια και τα αντικείμενα που βρίσκονταν εκεί μέχρι την ανακάλυψή της στα τέλη του 16ου αιώνα.

Η Πομπηία, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, είναι το δεύτερο πιο επισκέψιμο τουριστικό αξιοθέατο της Ιταλίας μετά το Κολοσσαίο της Ρώμης.

*Mε πληροφορίες από: Guardian | The Art Newspaper