magazin
Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους
Culture Live 08 Αυγούστου 2025 | 18:15

Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους

Παρά την τεράστια καταστροφή που υπέστη η Πομπηία πιστεύεται ότι επιζώντες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού επέστρεψαν για να ζήσουν στην κατεστραμμένη περιοχή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Αν το καλοκαίρι ήταν παγωτό, θα το αφήνατε να λιώσει;

Αν το καλοκαίρι ήταν παγωτό, θα το αφήνατε να λιώσει;

Spotlight

Η Πομπηία, η οποία χτίστηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. από τους Όσκους στις ακτές της Καμπανίας στους πρόποδες του Βεζούβιου, κατοικήθηκε εκ νέου από πρώην κατοίκους και εποίκους «που δεν είχαν τίποτα να χάσουν» μετά την έκρηξη που κατέστρεψε την αρχαία πόλη, σύμφωνα με νέα ερευνητικά στοιχεία.

Παρά την τεράστια καταστροφή που υπέστη η Πομπηία -η οποία φιλοξενούσε περισσότερους από 20.000 κατοίκους- πιστεύεται ότι ορισμένοι επιζώντες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού επέστρεψαν για να ζήσουν στην κατεστραμμένη περιοχή.

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι μεταξύ των ανθρώπων που προσέγγισαν εκ νέου την αρχαία πόλη, ήταν και κάποιοι που ήλπιζαν να βρουν πολύτιμα αντικείμενα που είχαν αφήσει στα ερείπια οι προηγούμενοι κάτοικοι της Πομπηίας.

«Κρίνοντας από τα αρχαιολογικά δεδομένα, πρέπει να ήταν ένας άτυπος οικισμός όπου οι άνθρωποι ζούσαν σε επισφαλείς συνθήκες, χωρίς τις υποδομές και τις υπηρεσίες που ήταν τυπικές μιας ρωμαϊκής πόλης», πριν η περιοχή εγκαταλειφθεί εντελώς τον 5ο αιώνα, ανέφεραν οι ερευνητές σε σχετική δήλωση τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Parco Archeologico di Pompei (@pompeii_parco_archeologico)

«Δεν είχαν όλοι τα μέσα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού»

Η θεωρία περί επανεγκατάστασης επιβεβαιώθηκε από τους αρχαιολόγους κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων εργασιών αποκατάστασης και ενοποίησης σε νότια περιοχή της αρχαίας πόλης, όπου ανακάλυψαν φούρνους και κεραμικά, που χρονολογούνται μετά την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ.

«Σίγουρα υπήρχαν επιζώντες, όπως υποδηλώνουν επιγραφές με ονόματα από την Πομπηία που βρέθηκαν σε άλλα κέντρα της Καμπανίας», ανέφεραν οι ερευνητές σε δελτίο τύπου.

«Αλλά είναι σαφές ότι δεν είχαν όλοι τα μέσα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί ορισμένοι κάτοικοι επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη», προστίθεται.

Λείψανα δύο ανδρών που πέθαναν κατά την ηφαιστειακή έκρηξη που κατέστρεψε την αρχαία ρωμαϊκή πόλη της Πομπηίας το 79 μ.Χ. ανακαλύφθηκαν σε ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19) στην Πομπηία της Ιταλίας στις 18 Νοεμβρίου 2020 | Luigi Spina/Handout μέσω REUTERS

Ο Gabriel Zuchtriegel, διευθυντής του πάρκου, πρόσθεσε ότι, αντί για πόλη, η κατεστραμμένη Πομπηία έμοιαζε με «μια επισφαλή και γκρίζα σωρό, μια φαβέλα ανάμεσα στα ερείπια της ακόμα αναγνωρίσιμης Πομπηίας που υπήρχε κάποτε».

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι το 15-20% του πληθυσμού της Πομπηίας πέθανε κατά την έκρηξη, κυρίως από θερμικό σοκ, καθώς ένα τεράστιο σύννεφο τέφρας κάλυψε την πόλη.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η ηφαιστειακή τέφρα έθαψε στη συνέχεια τη ρωμαϊκή πόλη, διατηρώντας σε άριστη κατάσταση τα σπίτια, τα δημόσια κτίρια και τα αντικείμενα που βρίσκονταν εκεί μέχρι την ανακάλυψή της στα τέλη του 16ου αιώνα.

Η Πομπηία, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, είναι το δεύτερο πιο επισκέψιμο τουριστικό αξιοθέατο της Ιταλίας μετά το Κολοσσαίο της Ρώμης.

*Mε πληροφορίες από: Guardian | The Art Newspaper

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε το profit taking – Στο 5,6% τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε το profit taking – Στο 5,6% τα κέρδη της εβδομάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αν το καλοκαίρι ήταν παγωτό, θα το αφήνατε να λιώσει;

Αν το καλοκαίρι ήταν παγωτό, θα το αφήνατε να λιώσει;

Markets
EXAE: Συνεχίζονται οι κινήσεις των funds στη μετοχή – Τα ποσοστά που απέκτησαν UBS, Qube

EXAE: Συνεχίζονται οι κινήσεις των funds στη μετοχή – Τα ποσοστά που απέκτησαν UBS, Qube

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»
«90 χρονών» 08.08.25

Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»

«Η ανταπόκριση του κόσμου και το γεγονός ότι η ταινία έχει μακροβιότητα, αυτό είναι το βραβείο» υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Έντι Μέρφι, αναφερόμενος στο γεγονός ότι δεν έχει βραβευτεί ποτέ με Όσκαρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;
Culture Live 08.08.25

Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;

Η νέα σειρά Chief of War με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Μομόα, ο οποίος κατάγεται από τη Χαβάη, πραγματεύεται την ιστορία του τόπου του. Γιατί ΄όμως παρόλο που πρόκειται για μια από τις πιο ακριβές παραγωγές δεν γυρίστηκε στην πατρίδα του;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ
Culture Live 08.08.25

Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ

Το δεύτερο επεισόδιο του South Park απέδειξε για ακόμη μια φορά πως, παρά τις κριτικές, εξακολουθεί να διαθέτει αιχμηρή σάτιρα και πολιτικό σθένος ενώπιον της Αμερικής του σήμερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»
Έκκληση 08.08.25

«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»

Η έκκληση 200 και πλέον συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένων των Ζέιντι Σμιθ, Ίρβιν Γουέλς και Ζανέτ Γουίντερσον, για βοήθεια στη Γάζα καλεί σε μποϊκοτάζ του Ισραήλ.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία
Jolly Roger 08.08.25

One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία

Στην Ινδονησία, μια σημαία με ένα σχεδιασμένο κρανίο από το δημοφιλές anime One Piece εξελίχθηκε σε απρόσμενο σύμβολο πολιτικής διαμαρτυρίας, καθώς πολίτες την υψώνουν αντί για την σημαία της χώρας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση
Δρόμοι, άγγελοι, νοσταλγία 08.08.25

Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Βιμ Βέντερς γίνεται 80 χρονών και το γιορτάζει με ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στα φιλμ του, αλλά και στα φωτογραφικά, εικαστικά και λογοτεχνικά του έργα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κύπρος: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο
Πρωτότυπες ανακοινώσεις 08.08.25

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο στην Κύπρο

Σαράντα πανεπιστημιακοί και άλλοι μελετητές θα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις τους στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Σύνταξη
Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία
«Παιχνίδια-νυχτερίδες» 07.08.25

Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία

Το Central Business Improvement District (BID) με έδρα το Μπέρμιγχαμ ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια διαδικασία «ταξινόμησης [των αναμνηστικών]» που άφησαν οι θαυμαστές στον εκλιπόντα Όζι Όσμπορν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης
The Good Life 07.08.25

«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης

Ο Εξολοθρευτής έχει πολλά μηνύματα επιμένει ο Τζέιμς Κάμερον σε νέα συνέντευξη του που προειδοποιεί για τις τρεις μεγάλες υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών
Tεχνητή Νοημοσύνη 07.08.25

«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών

Ο πρώην δημοσιογράφος του CNN, Τζιμ Ακόστα, πήρε μια συνέντευξη τη Δευτέρα από ΑΙ αντίγραφο του Χοακίν Όλιβερ, νεαρού που έχασε τη ζωή του σε μια από τις φονικότερες ένοπλες επιθέσεις σε σχολείο των ΗΠΑ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό
«Γενοκτονία» 07.08.25

Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό

Η πλατφόρμα Mubi ανακοίνωσε τον Μάιο την εξασφάλιση επενδυτικής υποστήριξης από τη Sequoia Capital, μια εταιρεία που συνδέεται με την ισραηλινή στρατιωτική τεχνολογία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δόξα και φαιντανύλη: Ο Prince, η ολέθρια επιδημία και ο συνθετικός θάνατος σε νέο ντοκιμαντέρ
Κηδείες παντού 06.08.25

Δόξα και φαιντανύλη: Ο Prince, η ολέθρια επιδημία και ο συνθετικός θάνατος σε νέο ντοκιμαντέρ

Ο Ice-T είναι ο παρουσιαστής του νέου ντοκιμαντέρ Δόξα και Φαιντανύλη (Fame and Fentanyl) για τη φρικτή αλήθεια για την επιδημία φαιντανύλης στις ΗΠΑ που δολοφονεί χιλιάδες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Γουίλεμ Νταφό θα βραβευτεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο – «Ένας αληθινός δεξιοτέχνης»
Σπουδαία σταδιοδρομία 06.08.25

Ο Γουίλεμ Νταφό θα βραβευτεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο – «Ένας αληθινός δεξιοτέχνης»

Ο Jovan Marjanović, διευθυντής του φεστιβάλ, εξήρε τον Γουίλεμ Νταφό, αναφέροντας: «Είτε πρωταγωνιστεί σε μια χολιγουντιανή υπερπαραγωγή είτε σε μια ανεξάρτητη ταινία χαμηλού προϋπολογισμού, οι χαρακτήρες του είναι αξέχαστοι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το κρυμμένο γούρι στο μεσοφόρι του νυφικού της Νταϊάνα δεν της έφερε τύχη, τελικά
«Κακό μάτι» 06.08.25

Το κρυμμένο γούρι στο μεσοφόρι του νυφικού της Νταϊάνα δεν της έφερε τύχη, τελικά

Η νεαρή Νταϊάνα Σπένσερ έγινε μια από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο όταν παντρεύτηκε τον μελλοντικό βασιλιά Κάρολο το καλοκαίρι του 1981 - αλλά μια τόση δα λεπτομέρεια του νυφικού της παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ένα μυστικό που περνάει από στόμα σε στόμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φράνσις Φορντ Κόπολα: «Υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη επέμβαση και αναρρώνει» αναφέρει εκπρόσωπός του
«Αναληθείς πληροφορίες» 06.08.25

Φράνσις Φορντ Κόπολα: «Υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη επέμβαση και αναρρώνει» αναφέρει εκπρόσωπός του

O σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Instagram, στο οποίο ανέφερε: «Ο Da Dada (όπως με αποκαλούν τα παιδιά μου) είναι καλά».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία
Από το Κονγκό 08.08.25

Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία

Η νέα αποκάλυψη του τένις, Βικτόρια Μπόκο, είναι κόρη προσφύγων και νίκησε τέσσερις πρωταθλήτριες Grand Slam.

Γιώργος Μαζιάς
Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα
Τραγωδία 08.08.25

Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα

Ιδιαίτερα δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η φωτιά στην Κερατέα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ανακοινώνει πως εντόπισε έναν νεκρό

Σύνταξη
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό – Σκληρές ρυθμίσεις στα όρια της νομιμότητας
Καταστολή 08.08.25

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό – Σκληρές ρυθμίσεις στα όρια της νομιμότητας

Επιβεβαιώθηκε ο σκληρός δρόμος της καταστολής αντί της δικαιοσύνης και της ποινικοποίησης αντί της ένταξης που επέλεξε η κυβέρνηση για τη μετανάστευση

Σύνταξη
Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα
ΔΥΠΑ 08.08.25

Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα

Η «προπληρωμένη κάρτα δεν πληρώνει» καταγγέλλουν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Νέο φιάσκο με ελλιπείς καταβολές ποσών καταγγέλλουν και οι εργαζόμενοι ΟΑΕΔ- νυν ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χρυσός: Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures – Η απόφαση-ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους
Ριζικές αλλαγές 08.08.25

Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures στον χρυσό - Η απόφαση- ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ αποφάσισε ότι οι ράβδοι χρυσού θα πρέπει να υπόκεινται σε δασμούς, διαψεύδοντας τις προσδοκίες ότι θα εξαιρούνταν

Ναταλία Δανδόλου
Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 08.08.25

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή

«Θα σπάσουμε το μοτίβο της ατιμωρησίας, της διαφθοράς και της μεθόδευσης», ανέφερε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Ο Ινίγο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα προκειμένου να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Ο Ινίγο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα προκειμένου να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Ινίγο Μαρτίνεθ ζήτησε αιφνιδίως να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα, καθώς έχει δεχθεί «ηγεμονική» πρόταση από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σύνταξη
Μαμουλάκης: Όσο ο πολίτης κυνηγιέται για 500 ευρώ στην εφορία, η ΝΔ χρωστάει 541 εκατ. ευρώ
ΣΥΡΙΖΑ 08.08.25

Μαμουλάκης: Όσο ο πολίτης κυνηγιέται για 500 ευρώ στην εφορία, η ΝΔ χρωστάει 541 εκατ. ευρώ

«τα χρέη της εκτοξεύτηκαν στα 541 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 531 εκατ. είναι στις τράπεζες», αναφέρει για τη Νέα Δημοκρατία ο τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»
«90 χρονών» 08.08.25

Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»

«Η ανταπόκριση του κόσμου και το γεγονός ότι η ταινία έχει μακροβιότητα, αυτό είναι το βραβείο» υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Έντι Μέρφι, αναφερόμενος στο γεγονός ότι δεν έχει βραβευτεί ποτέ με Όσκαρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός
Φιλικό παιχνίδι 08.08.25

LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός

LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Αλ Τααβόν. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης είναι αδιέξοδο
Έρευνα Levy Institute 08.08.25

Τσουκαλάς: Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης είναι αδιέξοδο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει πως «αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Ο κόσμος της εργασίας αξίζει πολλά περισσότερα»

Σύνταξη
Στους Παξούς ο Φάμελλος – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ερωτήσεις για τις ανάγκες του νησιού
Στη Βουλή 08.08.25

Στους Παξούς ο Φάμελλος – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ερωτήσεις για τις ανάγκες του νησιού

Ο Σωκράτης Φάμελλος δεσμεύθηκε πως η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία θα αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες και θα καταθέσει δύο σχετικές ερωτήσεις στους αρμόδιους υπουργούς

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε οκτώ άτομα για απειλές σε διαιτητές μετά τους τελικούς της Basket League
Μπάσκετ 08.08.25

Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε οκτώ άτομα για απειλές σε διαιτητές μετά τους τελικούς της Basket League

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν οκτώ άτομα για απειλές διαιτητών μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: «Έτσι οδηγήθηκε στον θάνατο ο Βασίλης Καλογήρου» – Όλη η εισαγγελική διάταξη για το «θρίλερ του Τυρνάβου»
Ελλάδα 08.08.25

Αποκάλυψη in: «Έτσι οδηγήθηκε στον θάνατο ο Βασίλης Καλογήρου» – Όλη η εισαγγελική διάταξη για το «θρίλερ του Τυρνάβου»

Η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα για την δραματική υπόθεση. Αναφορές σοκ από τον εισαγγελέα για «κατασκευασμένα» και «πλαστά» στοιχεία με υποτιθέμενες δορυφορικές καταγραφές που έδειχναν «δολοφονία» του Βασίλη Καλογήρου.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τα superfoods από την κουζίνα της γιαγιάς
Πατάτες και φακές 08.08.25

Τα superfoods από την κουζίνα της γιαγιάς

Μαζί με όλες τις άλλες μόδες που κυριαρχούν είναι και αυτή των superfoods. Ωστόσο, διατροφολόγοι εξηγούν ότι τέτοιες τροφές, συχνά πολύ φθηνές, υπάρχουν στις κουζίνες μας, ki ίσως να μην το ξέρουμε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Απόρρητο