Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια

Συμφωνία για τις σπάνιες γαίες υπέγραψαν τη Δευτέρα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, με στόχο τη διασφάλιση σταθερής προμήθειας των υλικών, καθώς η Κίνα προσπαθεί να ενισχύσει τον έλεγχο της παγκόσμιας προμήθειας.

Η Κίνα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πρώτη σύνοδο κορυφής στον Λευκό Οίκο μεταξύ Τραμπ και Αλμπανέζι, με τον Αμερικανό πρόεδρο να υποστηρίζει μια στρατηγική συμφωνία για τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια με την Αυστραλία, με στόχο την αντιμετώπιση των φιλοδοξιών του Πεκίνου στον Ινδο-Ειρηνικό.

Οι δύο χώρες θα επενδύσουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια η καθεμία τους επόμενους έξι μήνες σε έργα εξόρυξης και επεξεργασίας

Η συμφωνία Τραμπ – Αλμπανέζι

Οι δύο ηγέτες ξεκίνησαν τις συνομιλίες τους στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου ανακοινώνοντας ότι θα υπογράψουν μια συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, την οποία ο Τραμπ είπε ότι είχε διαπραγματευτεί τους τελευταίους μήνες. Ο Αλμπανέζι την περιέγραψε ως μια οδό εφοδιασμού αξίας 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων «που έχουμε έτοιμη να θέσουμε σε λειτουργία».

Ένα αντίγραφο της συμφωνίας, που παρείχε το γραφείο του πρωθυπουργού, ανέφερε ότι οι δύο χώρες θα επενδύσουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια η καθεμία τους επόμενους έξι μήνες σε έργα εξόρυξης και επεξεργασίας, καθώς και θα ορίσουν ένα ελάχιστο κατώτατο όριο τιμών για κρίσιμα ορυκτά, μια κίνηση που οι δυτικές εταιρείες εξόρυξης επιδιώκουν εδώ και καιρό.

«Σε περίπου ένα χρόνο από τώρα, θα έχουμε τόσα πολλά κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρουμε τι να τα κάνουμε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούν πρόσβαση σε σπάνιες γαίες και κρίσιμα ορυκτά σε όλο τον κόσμο, καθώς η Κίνα λαμβάνει μέτρα για να ενισχύσει τον έλεγχο της παγκόσμιας προσφοράς. Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας έχουν κλιμακωθεί ενόψει της συνάντησης του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα την επόμενη εβδομάδα.

Μεγάλα αποθέματα της Αυστραλίας

Η Κίνα έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα σπάνιων γαιών στον κόσμο, σύμφωνα με στοιχεία της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, αλλά και η Αυστραλία έχει σημαντικά αποθέματα. Τα υλικά χρησιμοποιούνται για προϊόντα που κυμαίνονται από ηλεκτρικά οχήματα έως κινητήρες αεροσκαφών και στρατιωτικά ραντάρ.

Ενώ ο Τραμπ και ο Αλμπανέζι χαιρετήθηκαν θερμά, υπήρξε μια αμήχανη στιγμή όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τα προηγούμενα επικριτικά σχόλια που έκανε ο πρέσβης της Αυστραλίας στις ΗΠΑ, Κέβιν Ραντ, για τον Τραμπ, τα οποία ο Ραντ έκτοτε έχει διαγράψει.

Ο Τραμπ είπε ότι δεν γνώριζε τα σχόλια και ρώτησε πού βρισκόταν τώρα ο αρμόδιος. Μόλις τον είδε στην απέναντι πλευρά του τραπεζιού, είπε: «Ούτε σε συμπαθώ – και μάλλον δεν θα σε συμπαθήσω ποτέ».

Τραμπ υπέρ συμφωνίας AUKUS

Ο Αλμπανέζι έλαβε υποστήριξη από τον Τραμπ για τη συμφωνία AUKUS ύψους 368 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (239,46 δισεκατομμυρίων δολαρίων), η οποία επιτεύχθηκε το 2023 υπό τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Αυστραλία πρόκειται να αγοράσει αμερικανικά πυρηνοκίνητα υποβρύχια το 2032 πριν κατασκευάσει μια νέα κατηγορία υποβρυχίων με τη Βρετανία.

Ενώ ο Τραμπ ήταν πρόθυμος να αναιρέσει τις πολιτικές της εποχής Μπάιντεν, έδειξε την πρόθεσή του να υποστηρίξει τη συμφωνία για τα υποβρύχια AUKUS, μήνες αφότου η ομάδα του ξεκίνησε μια αναθεώρηση της συμφωνίας λόγω ανησυχιών σχετικά με την ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες σε υποβρύχια.

Ο υπουργός Ναυτικού Τζον Φέλαν δήλωσε στη συνάντηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία συνεργάζονται στενά για να βελτιώσουν το αρχικό πλαίσιο της AUKUS και για τα τρία μέρη «και να διευκρινίσουν ορισμένες από τις ασάφειες που υπήρχαν στην προηγούμενη συμφωνία».

Ο Τραμπ είπε ότι αυτές ήταν «απλώς μικρές λεπτομέρειες», προσθέτοντας «δεν θα έπρεπε να υπάρξουν περισσότερες διευκρινίσεις, επειδή απλώς προχωράμε με ολοταχείς ρυθμούς, οικοδομώντας».

Πριν από τη συνάντηση της Δευτέρας, Αυστραλοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι η Καμπέρα πληρώνει το μερίδιό της στο πλαίσιο του AUKUS, συνεισφέροντας 2 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος για την ενίσχυση των ρυθμών παραγωγής στα ναυπηγεία υποβρυχίων των ΗΠΑ και προετοιμάζοντας τη διατήρηση αμερικανικών υποβρυχίων κλάσης Virginia στη ναυτική βάση της στον Ινδικό Ωκεανό από το 2027.

Η καθυστέρηση 10 μηνών σε μια επίσημη συνάντηση από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του είχε προκαλέσει κάποια ανησυχία στην Αυστραλία, καθώς το Πεντάγωνο κάλεσε την Καμπέρα να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν σύντομα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη τον περασμένο μήνα.

