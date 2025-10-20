Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»
Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ότι «αναλαμβάνω το μέρος της ευθύνης που μου αναλογεί για κάποιες επιλογές μου», μετά την εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ
Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 2-0 στην έδρα της από τον ΠΑΟΚ με ένα γκολ του Μπάμπα και ένα του Κωνσταντέλια και υποχώρησε στην τρίτη θέση μετά από επτά αγωνιστικές στη Super League.
Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του έκανε λόγο για δύσκολη νύχτα, ενώ ανέλαβε το μερίδιο που του αναλογεί για κάποιες επιλογές που έκανε στο ματς.
Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς:
«Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα. Πολύ περίεργο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο η εμφάνισή μας δεν έδειχνε ότι θα εξελιχθεί έτσι και δεν δικαιολογεί το σκορ. Είχαμε δύο δοκάρια και χάσαμε ευκαιρίες. Φάγαμε γκολ στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο δεχθήκαμε γκολ από ένα παιδαριώδες λάθος. Δεν μπορέσαμε να ανακάμψουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε πολλά λάθη.
Το παιχνίδι δεν τελειώνει ούτε στο 40’, ούτε στο 45’, ούτε στο 49’. Τελειώνει στο 95’. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι και να συνεχίσουμε. Η απόδοση μας δεν ήταν καλή, κάναμε πολλά λάθη. Αναλαμβάνω το μέρος της ευθύνης που μου αναλογεί για κάποιες επιλογές μου. Έχουμε δύσκολο παιχνίδι για το Conference League και μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Είμαστε στο -1 από την κορυφή».
