«Υποψήφιος για την Εθνική Σερβίας ο Νίκολιτς»

Η Σερβία ηττήθηκε με 1-0 από την Αλβανία εντός έδρας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον αναζητεί τον επόμενο προπονητή της, καθώς ο Ντράγκαν Στοΐκοβιτς υπέβαλε την παραίτησή του μετά το παιχνίδι.

Πλέον, στη Σερβία έχουν ξεκινήσει να κυκλοφορούν τα πρώτα σενάρια για τον αντικαταστάτη του. Σύμφωνα με το «maxbetsport», ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να αναλάβει την Εθνική ομάδα, καθώς αναμένεται να αποχωρήσει από τη Σπαρτάκ Μόσχας.

Παράλληλα όμως, στο δημοσίευμα αναφέρεται και το όνομα του προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, ωστόσο η περίπτωσή του είναι πιο δύσκολη…

Η αναφορά για Νίκολιτς και Στάνκοβιτς:

«Αγαπημένος των οπαδών της Παρτιζάν και ένας προπονητής που έχει δείξει ότι βελτιώνεται χρόνο με τον χρόνο στο ποδόσφαιρο. Αποδέχτηκε το μεγάλο πρότζεκτ της ΑΕΚ, αλλά όπως και στην περίπτωση του Ντέγιαν Στάνκοβιτς – δύσκολα θα μπορούσε να αρνηθεί την πρόσκληση της εθνικής! Προς το παρόν, όλοι οι υποψήφιοι έχουν συμβόλαια με τους συλλόγους τους. Ο Στάνκοβιτς φεύγει από τη Μόσχα (σ.σ. Σπαρτάκ) και ως εκ τούτου, φαίνεται να είναι η πιο πιθανή επιλογή. Ωστόσο, η Ομοσπονδία δεν βιάζεται να αποφασίσει για έναν νέο προπονητή…».

Στο δημοσίευμα αναφέρεται και το όνομα του Βέλικο Παούνοβιτς, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από την Οβιέδο, όμως η ομοσπονδία της Σερβίας δεν εξετάζει την περίπτωσή του, ενώ στα υποψήφια ονόματα βρίσκεται και ο Σλάβισα Γιοκάνοβιτς, που προπονεί την Αλ Νασρ Ντουμπάι.