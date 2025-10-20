AEK: Δεν παίζει με Ολυμπιακό ο Μουκουντί
Ο Άρολντ Μουκουντί αποβλήθηκε στο ματς της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ και δεν θα είναι διαθέσιμος στο «Καραϊσκάκη» για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και εκτός από τους τρεις βαθμούς έχασε και τον Άρολντ Μουκουντί, ο οποίος αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης για την 7η αγωνιστική της Super League.
Μετά από βαθιά μπαλιά του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στην πλάτη της άμυνας, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε το κοντρόλ και ο Καμερουνέζος κεντρικός αμυντικός της Ένωσης, ανέτρεψε τον Βούλγαρο εξτρέμ από πίσω ως τελευταίος παίκτης, αναγκάζοντας τον Στέγκεμαν να τον αποβάλλει με απευθείας κόκκινη κάρτα.
Χάνει Ολυμπιακό ο Μουκουντί
Μάλιστα ο Καμερουνέζος κεντρικός αμυντικός δεν θα αγωνιστεί στο ντέρμπι της ερχόμενης αγωνιστικής με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/10) για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μουκουντί ήταν δυο βδομάδες τραυματίας και δεν είχε προπονηθεί σε φουλ ρυθμούς με την υπόλοιπη ομάδα, όμως αγωνίστηκε βασικός στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική της Super League.
