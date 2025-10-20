sports betsson
20.10.2025 | 09:11
Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός και Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
AEK: Δεν παίζει με Ολυμπιακό ο Μουκουντί
Ποδόσφαιρο 20 Οκτωβρίου 2025 | 08:14

AEK: Δεν παίζει με Ολυμπιακό ο Μουκουντί

Ο Άρολντ Μουκουντί αποβλήθηκε στο ματς της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ και δεν θα είναι διαθέσιμος στο «Καραϊσκάκη» για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και εκτός από τους τρεις βαθμούς έχασε και τον Άρολντ Μουκουντί, ο οποίος αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης για την 7η αγωνιστική της Super League.

Μετά από βαθιά μπαλιά του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στην πλάτη της άμυνας, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε το κοντρόλ και ο Καμερουνέζος κεντρικός αμυντικός της Ένωσης, ανέτρεψε τον Βούλγαρο εξτρέμ από πίσω ως τελευταίος παίκτης, αναγκάζοντας τον Στέγκεμαν να τον αποβάλλει με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Χάνει Ολυμπιακό ο Μουκουντί

Μάλιστα ο Καμερουνέζος κεντρικός αμυντικός δεν θα αγωνιστεί στο ντέρμπι της ερχόμενης αγωνιστικής με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/10) για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μουκουντί ήταν δυο βδομάδες τραυματίας και δεν είχε προπονηθεί σε φουλ ρυθμούς με την υπόλοιπη ομάδα, όμως αγωνίστηκε βασικός στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική της Super League.

Αθλητική Ροή
Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»
Μπαρτσελόνα 20.10.25

Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»

Αντιπαράθεση ανάμεσα στον τεχνικό διευθυντή και τον Γερμανό προπονητή της Μπαρτσελόνα για τα αμυντικά κενά - Εσωτερική ένταση στα αποδυτήρια και οικονομικές ζημίες για δεύτερη χρονιά συνθέτουν το πιο εκρηκτικό σκηνικό στη σύγχρονη εποχή των «μπλαουγκράνα».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Η αποστολή του Ολυμπιακού Κ19 για το ματς του Youth League με την Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός Κ19 θα ταξιδέψει με την πρώτη ομάδα για τη Βαρκελώνη, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Μπαρτσελόνα, για την τρίτη αγωνιστική του Youth League – Η αποστολή των Ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
Champions League 20.10.25

Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε στη «Mundo Deportivo» ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), αποθέωσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ αναφέρθηκε και στις ιδιαιτερότητες της ζωής στην Αθήνα.

Σύνταξη
Γάζα: Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός – Τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την αρχή της εκεχειρίας
Σε τεντωμένο σχοινί 20.10.25

Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιους από την αρχή της εκεχειρίας

Το τελευταίο 24ωρο η εύρθαυστη εκεχειρία στη Γάζα πήγε να τιναχτεί στον αέρα - Το Ισραήλ εξαπέλυσε βομβαρδισμούς σκοτώνοντας 45 ανθρώπους - Υποβάθμισε το γεγονός ο Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποια ισότητα; – Oι γυναίκες εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής
Μελέτη RIBA 20.10.25

Ποια ισότητα; – Oι γυναίκες εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής

Νέα έκθεση του RIBA αποκαλύπτει ότι ο σεξισμός, η παρενόχληση, οι άνισες αμοιβές και η τοξική κουλτούρα εξακολουθούν να διώχνουν τις γυναίκες από την αρχιτεκτονική, 20 χρόνια μετά την πρώτη προειδοποίηση

Σύνταξη
How One Amendment Could Open Pandora’s Box
English edition 20.10.25

How One Amendment Could Open Pandora’s Box

Institutional interventions appear to support the Euronext–Hellenic Exchanges (ATHEX) deal, but the revision of takeover and delisting rules is raising concerns

Σύνταξη
«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου
Culture Live 20.10.25

«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου

Ο πρίγκιπας Άντριου στο επίκεντρο νέου σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Τζούφρι και την έρευνα της βρετανικής αστυνομίας για τις κινήσεις του σχετικά με την υπόθεση Επστάιν

Σύνταξη
Ιαπωνία: Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού – Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι
Υπερσυντηρητική εθνικίστρια 20.10.25

Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού στην Ιαπωνία - Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι

Η ουσία της πολιτικής της Τακαΐτσι εδράζεται σε μια άκαμπτη υπερσυντηρητική ιδεολογία διαμορφωμένη από τον μέντορά της, τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε που δολοφονήθηκε το 2022 στην Ιαπωνία

Σύνταξη
Η κόρη των Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν γνωρίζει ότι είναι προνομιούχα – «Δεν είναι φυσιολογικό να μεγαλώνεις έτσι»
Nepo baby 20.10.25

Η κόρη των Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν γνωρίζει ότι είναι προνομιούχα – «Δεν είναι φυσιολογικό να μεγαλώνεις έτσι»

«Οι γονείς μου έκαναν πολύ καλή δουλειά στο να μου ενσταλάξουν ότι δεν πρέπει να θεωρώ τίποτα δεδομένο. Πρέπει να δουλεύω» λέει η Απλ Μάρτιν, η οποία είναι φοιτήτρια κι εργάζεται ως μοντέλο και παραμένει ένα συνειδητοποιημένο nepo baby.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΕ: Οι υπουργοί Ενέργειας συζητούν την πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αερίου
Κόσμος 20.10.25

Σήμερα αποφασίζουν οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ για μπλόκο στο ρωσικό αέριο

Οι υπουργοί επιδιώκουν να σφυρηλατήσουν κοινή θέση για την πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών προτού η απόφαση οριστικοποιηθεί σε διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύνταξη
Βάρη: Κινηματογραφική καταξίωξη μοτοσικλετιστή – Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε 6 κόκκινα φανάρια
Συνελήφθη 20.10.25

Κινηματογραφική καταξίωξη μοτοσικλετιστή - Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε 6 κόκκινα φανάρια

Σε σήμα της Τροχαίας για έλεγχο στη Βάρη, ο 25χρονος ανέπτυξε ταχύτητα κάνοντας ελιγμό και κινήθηκε προς Βάρκιζα παραβιάζοντας φανάρια και θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους πεζούς και οδηγούς

Σύνταξη
Ερωτήματα μετά τη ληστεία – αστραπή στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται
Κόσμος 20.10.25

Ερωτήματα μετά τη ληστεία – αστραπή στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται

H ληστεία-αστραπή στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, διαπράχθηκε με ανησυχητική ευκολία, σε 7 λεπτά, υπό το φως της μέρας - Τα ερωτήματα που εγείρονται

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Τσίπρας: Θετική εξέλιξη το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα – Δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Τσίπρας: Θετική εξέλιξη το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα – Δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών

«Οι προοδευτικές δυνάμεις αξίζει να αγωνιστούμε για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό» αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας

Σύνταξη
Ενδημική διαφθορά
Editorial 20.10.25

Ενδημική διαφθορά

Υπάρχει λόγος που οι πολίτες πιστεύουν ότι η χώρα έχει σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς και αυτό είναι έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
