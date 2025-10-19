Η 11άδα της ΑΕΚ: Με Μουκουντί κόντρα στον ΠΑΟΚ (pic)
Ο Άρολντ Μουκουντί ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και ξεκινά δίπλα στον Βίντα για το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.
Τα κατάφερε τελικά ο Άρολντ Μουκουντί και όχι απλά είναι διαθέσιμος, αλλά ξεκινά και βασικός στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, για την 7η αγωνιστική της Super League.
Ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια για την Ένωση, με τους Ρότα, Βίντα, Μουκουντί και Πήλιο τετράδα στην άμυνα. Γκρούγιτς και Μαρίν θα είναι στον άξονα, ο Κοϊτά δεξιά στην επίθεση, ο Κουτέσα αριστερά και ο Ζοάο Μάριο πίσω από τον Γιόβιτς.
Συνοπτικά η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πήλιος, Γκούγιτς, Μαρίν, Κοϊτά, Κουτέσα, Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς.
Η εντεκάδα της ΑΕΚ:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο, Πενράις, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Πινέδα, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Πιερό, Καλοσκάμης, Ελίασον.
