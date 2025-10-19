Super League: Ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια – Μεγάλη «μάχη» στο «Κλεάνθης Βικελίδης»
Δύο πολύ δυνατά παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της Stoiximan Super League, καθώς κοντράρεται η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ και ο Άρης με τον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη.
Με τέσσερις αναμετρήσεις σε Τρίπολη, Βόλο, Νέα Φιλαδέλφεια και Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται η 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League μετά την επιστροφή της από τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις Εθνικές ομάδες.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο πολύ σημαντικά ντέρμπι ενόψει της συνέχειας, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενείται από τον Άρη.
Η Ένωση βρίσκεται στους 16 βαθμούς και θέλει τη νίκη για να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ οι «ασπρόμαυροι» θέλουν το θετικό αποτέλεσμα ακριβώς για τον ίδιο λόγο προσπερνώντας τόσο την ΑΕΚ, όσο και τον Ολυμπιακό που νίκησε χθες την ΑΕΛ.
Από τη μεριά τους, οι Πράσινοι είναι στους 8 πόντους και ο Άρης στους 10, συνεπώς το σύνολο του Χρήστου Κόντη θα αναζητήσει το μεγάλο διπλό για να προσπεράσει και να παραμείνει δυναμικά στο κυνήγι της τετράδας που οδηγεί και στα πλέι οφ για την ανάδειξη του πρωταθλητή.
Στο παιχνίδι που θα ανοίξει το πρόγραμμα, ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται την Κηφισιά σε ένα ματς που οι Αρκάδες θέλουν να ξεφύγουν από την τελευταία θέση της βαθμολογίας, ενώ λίγο αργότερα, ο Βόλος θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Πανσερραϊκό.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής της Super League
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-2
Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2
Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2
Κυριακή 19 Οκτωβρίου
16:00 Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά
17:30 Βόλος – Πανσερραϊκός
19:30 Άρης – Παναθηναϊκός
21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία:
