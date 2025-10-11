ΑΕΚ: Απάντησε για την κλήση του από τη ΔΕΑΒ ο Ηλιόπουλος
Ο Μάριος Ηλιόπουλος απάντησε ειρωνικά για την κλήση του από τη ΔΕΑΒ μετά το Κηφισιά - ΑΕΚ.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος… ζητάει και τα ρέστα για την κλήση του από τη ΔΕΑΒ για «φαινόμενα βίας» στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά στο Περιστέρι.
Ο πρόεδρος της Ένωσης σχολίασε με τοποθέτηση του, μέσω του «Δικέφαλου» με ειρωνικό και καυστικό τρόπο την κλήση του από τη ΔΕΑΒ, τονίζοντας πως «όσα συμβαίνουν είναι για γέλια και για κλάματα».
Αναλυτικά η τοποθέτηση του Μάριου Ηλιόπουλου για τη ΔΕΑΒ:
«Ευτυχώς» που μετά από τόσα χρόνια τραγικών φαινομένων Βίας στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο, στο Περιστέρι έγινα ο λόγος και κατάφερα απ’ ό,τι φαίνεται, έστω και προσωρινά, για λίγες μέρες, να αλλάξει ο ορισμός «φαινόμενο βίας».
Αυτό είναι αξιοσημείωτο!
Αυτά που συμβαίνουν εντός κι εκτός γραμμών είναι για γέλια και για κλάματα.
«Όποιος» σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα.
Δεν σας φοβάμαι…
Θα αυτορυθμιστείτε…
Και ας ήθελε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα…»
- Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)
- Δανία – Ελλάδα: Με 2.000 φιλάθλους στο «Πάρκεν» η Εθνική (vid)
- «Χάνει το ματς με τον Ολυμπιακό ο Ντάνι Όλμο» – Τι γράφουν στην Ισπανία για τον τραυματισμό του
- Τι λένε για τη μεταγραφή του Σορτς: «Δεν μου αρέσει αυτή η κίνηση στον Παναθηναϊκό»
- Τι είπε ο Μονέκε για την αποχώρηση του Σφαιρόπουλου και τον Ομπράντοβιτς
- Νέο δημοσίευμα για το μέλλον του Αντετοκούνμπο: «Αν οι Μπακς δεν πάνε για πρωτάθλημα…»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις