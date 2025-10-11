ΑΕΚ: Απάντησε για την κλήση του από τη ΔΕΑΒ ο Ηλιόπουλος

Ο Μάριος Ηλιόπουλος… ζητάει και τα ρέστα για την κλήση του από τη ΔΕΑΒ για «φαινόμενα βίας» στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά στο Περιστέρι.

Ο πρόεδρος της Ένωσης σχολίασε με τοποθέτηση του, μέσω του «Δικέφαλου» με ειρωνικό και καυστικό τρόπο την κλήση του από τη ΔΕΑΒ, τονίζοντας πως «όσα συμβαίνουν είναι για γέλια και για κλάματα».

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Μάριου Ηλιόπουλου για τη ΔΕΑΒ:

«Ευτυχώς» που μετά από τόσα χρόνια τραγικών φαινομένων Βίας στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο, στο Περιστέρι έγινα ο λόγος και κατάφερα απ’ ό,τι φαίνεται, έστω και προσωρινά, για λίγες μέρες, να αλλάξει ο ορισμός «φαινόμενο βίας».

Αυτό είναι αξιοσημείωτο!

Αυτά που συμβαίνουν εντός κι εκτός γραμμών είναι για γέλια και για κλάματα.

«Όποιος» σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα.

Δεν σας φοβάμαι…

Θα αυτορυθμιστείτε…

Και ας ήθελε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα…»