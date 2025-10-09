Σε απολογία «για φαινόμενο βίας» κάλεσε η ΔΕΑΒ τον Ηλιόπουλο

Στο σκαμνί της ΔΕΑΒ , καθώς κλήθηκε σε ακρόαση «για φαινόμενο βίας» , θα καθίσει ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος επειδή στον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας του με την Κηφισιά στο Περιστέρι (5/10), για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League, φέρεται έσπασε τζάμι στα δημοσιογραφικά θεωρεία όπου παρακολουθούσε τον αγώνα. Ο Ηλιόπουλος, που κινδυνεύει με πρόστιμο, κλήθηκε με βάση το άρθρο 9 του νόμου 5085/24 που προβλέπει «διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παρότρυνσης, υποκίνησης, ενθάρρυνσης ή επιδοκιμασίας επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

«Καλεί σε ακρόαση στις 14/10/2025, τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ κ.Μάριο Ηλιόπουλο αναφορικά με φαινόμενο βίας (σπάσιμο υαλοπίνακα δημοσιογραφικού θεωρείου) που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα, εντός του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου, κατά την διάρκεια της αθλητικής συνάντησης, που διεξήχθη σε αυτό στις 5/10/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΣΙΑ -ΠΑΕ ΑΕΚ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 1 αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Εφαρμογή άρθρου 9 του ν.5085/2024».