Ανανέωσε με την ΑΕΚ ο Μουκουντί (pics, vids)

Δεν το κουνάει από την ΑΕΚ ο Άρολντ Μουκουντί! Ο Καμερουνέζος αμυντικός βρισκόταν σε συζητήσεις με την Ένωση το τελευταίο διάστημα για νέο συμβόλαιο, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε οριστική συμφωνία.

Έτσι, ο Μουκουντί έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο ως το 2029 με αυξημένες αποδοχές, ως επιβράβευση για την προσφορά του στην ομάδα και την εξαιρετική του παρουσία φέτος. Οι υπογραφές μάλιστα έπεσαν παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου.

Ηλιόπουλος: «Είσαι πρωταγωνιστής»

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ είπε απευθυνόμενος στον Αφρικανό: «Είμαστε εδώ, στην Αρένα. Η Αρένα είναι επίσης μια βαριά λέξη, γιατί δείχνει ότι μπαίνουν μέσα μονομάχοι για να κερδίσουν, να κατακτήσουν. Είναι επίσης, εδώ όπου κάθε λίγες ημέρες γίνεσαι κανονικός μονομάχος, με στόχο να φέρεις τα καλύτερα αποτελέσματα γι’ αυτή την ιστορική ομάδα. Πλέον γνωρίζεις ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με εκπληκτική ιστορία, είναι μια ομάδα που έχει σπουδαία εικόνα. Και είμαστε εδώ με στόχο να χτίσουμε τη νέα σελίδα για τη σπουδαία μας ομάδα. Είσαι πρωταγωνιστής, είσαι ένα άτομο που μας αρέσει. Όχι μόνο γιατί είσαι καλός παίκτης, αλλά γιατί είσαι και ένα σύμβολο για τους οπαδούς μας και για εμάς. Είσαι ένα άτομο με κουλτούρα, είσαι ένα άτομο που κατανοεί τις οικογενειακές αξίες, το έχω συζητήσει και με τη σύζυγό σου και είναι κάτι παρόμοιο εδώ, ότι είσαι παιδί της ΑΕΚ. Με αλλά λόγια είσαι κομμάτι της οικογένειας της ΑΕΚ.

Σε αυτή τη νέα σελίδα που χτίζουμε εδώ, θέλω να είμαστε μαζί. Θέλω να είμαστε μαζί για πολλά χρόνια, για όσα αγαπάς να είσαι στο ποδόσφαιρο, και για όσο θέλεις να είσαι μονομάχος σε κάθε παιχνίδι, μέσα και έξω από την Αρένα. Στις μικρότερες… αρένες. Γι’ αυτό θέλω να κάνουμε αυτή την πολύ σοβαρή συμφωνία που κάνουμε σήμερα, ώστε να μείνεις στη σπουδαία ομάδα μας τουλάχιστον έως το 2029. Προφανώς, όπως γνωρίζεις, στη ζωή υπάρχουν τα καλά και τα κακά μυαλά. Οπότε όποιος αγαπάει, νοιάζεται και είναι αφοσιωμένος στην ΑΕΚ, θα καταλάβει πόσο σοβαρή είναι η συμφωνία μας σήμερα. Οι άνθρωποι που είναι διπρόσωποι και δεν καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα αυτής της σημερινής συνάντησης και συμφωνίας… Τι να κάνουμε; Το πρόβλημα είναι δικό τους».

Ο Μουκουντί αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2022 από τη Σέντ Ετιέν και έχει εξελιχθεί σε πυλώνα της ΑΕΚ, με την οποία κατέκτησε το νταμπλ το 2023. Μέχρι τώρα έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της σε 90 ματς σε όλες τις διοργανώσεις ενώ έχει πετύχει και εννιά γκολ.

Οι σχετικές αναρτήσεις της ΑΕΚ: