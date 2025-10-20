Ευχάριστα νέα για Μουμπρού: Πήρε εξιτήριο μετά από ένα μήνα νοσηλείας
Ευχάριστα νέα για τον προπονητή της εθνικής Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού πήρε εξιτήριο και συνεχίζει την ανάρρωσή του στο σπίτι.
Χαμόγελα για τον Άλεξ Μουμπρού, καθώς ο προπονητής της εθνικής μπάσκετ της Γερμανίας πήρε εξιτήριο μετά από έναν μήνα νοσηλείας σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης.
Ο 46χρονος Ισπανός είχε αντιμετωπίσει σοβαρή φλεγμονή στο πάγκρεας κατά τη διάρκεια του Eurobasket 2025 , που τον ανάγκασαν να μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα.
Τι γράφουν στο εξωτερικό για τον Μουμπρού
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του «Magenta Sport», ο Μουμπρού θα συνεχίσει την ανάρρωσή του στο σπίτι, προτού υποβληθεί σε αφαίρεση της χοληδόχου κύστης, ώστε να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπώρησε.
Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, τα καθήκοντα στον πάγκο ανέλαβε ο βοηθός του, Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς, ενώ ο Μουμπρού παρακολούθησε και στήριξε την ομάδα από κοντά.
Η επιστροφή του στο ενεργό δράση παραμένει στον προγραμματισμό της Γερμανικής Ομοσπονδίας, εν όψει των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο που ξεκινούν στα τέλη Νοεμβρίου.
