O Άλεξ Μουμπρού σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης μετά το Eurobasket 2025
Ο τεχνικός της Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την παγκρεατίτιδα που τον ταλαιπώρησε στη διάρκεια της διοργάνωσης.
- Επανήλθαν οι ομαδικές ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ και η εσωκομματική κριτική – Νέα ερώτηση 8 «γαλάζιων» προς Κεραμέως
- Οδηγός λεωφορείου δέχθηκε επίθεση - Ο άνδρας τον πέταξε έξω από το όχημα
- Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020
- Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου στην Κύπρο για να τον εκβιάζουν
Ο Άλεξ Μουμπρού παραμένει σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης, όπου θα χρειαστεί να μείνει τουλάχιστον δύο εβδομάδες, πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης.
Ο Ισπανός κόουτς δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στους εορτασμούς για το χρυσό μετάλλιο της Γερμανίας στο Eurobasket 2025, καθώς αμέσως μετά τη λήξη της διοργάνωσης ταξίδεψε στη Βαρκελώνη προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις.
Τι αναφέρουν στην Ισπανία για τον Μουμπρού
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Mundo Deportivo και τον δημοσιογράφο Χοσέ Ιγνάσιο Ουγκέ, οι γιατροί που τον παρακολουθούν έκριναν απαραίτητη την άμεση εισαγωγή του, αφού η παγκρεατίτιδα από την οποία υπέφερε πριν την έναρξη του τουρνουά είχε επιβαρύνει την κατάστασή του.
Παρά τις δυσκολίες, ο Μουμπρού κατάφερε να δώσει το «παρών» στη φάση των «16», όμως στη συνέχεια παρέδωσε τη σκυτάλη στον συνεργάτη του, Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς, ο οποίος οδήγησε τη Γερμανία μέχρι την κορυφή της Ευρώπης.
Οι γιατροί μάλιστα εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για το πώς άντεξε ο Ισπανός τεχνικός μέσα σε τόσο απαιτητικές συνθήκες.
- Ο πονοκέφαλος του Λανουά για τα δύο πρόσωπα των διαιτητών
- Πασχαλάκης: «Αξίζει τον σεβασμό μας η Πάφος – Πρώτος στόχος η πρόκριση στην επόμενη φάση»
- Μεντιλίμπαρ: «Δεν αλλάζουμε το πλάνο μας, θα αντιμετωπίσουμε όλα τα παιχνίδια με στόχο τη νίκη»
- Γκίντι: «Είναι αξιοσέβαστος σύλλογος στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός» (vid)
- Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με την Πάφο
- ΠΑΟΚ για Ίβκοβιτς: «Τιμούμε την μνήμη του, όπως αρμόζει σε μία τεράστια μορφή του μπάσκετ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις