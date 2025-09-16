O Άλεξ Μουμπρού σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης μετά το Eurobasket 2025

Ο Άλεξ Μουμπρού παραμένει σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης, όπου θα χρειαστεί να μείνει τουλάχιστον δύο εβδομάδες, πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης.

Ο Ισπανός κόουτς δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στους εορτασμούς για το χρυσό μετάλλιο της Γερμανίας στο Eurobasket 2025, καθώς αμέσως μετά τη λήξη της διοργάνωσης ταξίδεψε στη Βαρκελώνη προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις.

Τι αναφέρουν στην Ισπανία για τον Μουμπρού

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Mundo Deportivo και τον δημοσιογράφο Χοσέ Ιγνάσιο Ουγκέ, οι γιατροί που τον παρακολουθούν έκριναν απαραίτητη την άμεση εισαγωγή του, αφού η παγκρεατίτιδα από την οποία υπέφερε πριν την έναρξη του τουρνουά είχε επιβαρύνει την κατάστασή του.

Παρά τις δυσκολίες, ο Μουμπρού κατάφερε να δώσει το «παρών» στη φάση των «16», όμως στη συνέχεια παρέδωσε τη σκυτάλη στον συνεργάτη του, Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς, ο οποίος οδήγησε τη Γερμανία μέχρι την κορυφή της Ευρώπης.

Οι γιατροί μάλιστα εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για το πώς άντεξε ο Ισπανός τεχνικός μέσα σε τόσο απαιτητικές συνθήκες.