Νοκ-άουτ ο Μουμπρού λόγω προβλήματος υγείας – Ποιος θα κοουτσάρει τη Γερμανία στο Eurobasket

Συνεχίζονται τα προβλήματα για τον προπονητή της Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το πρόβλημα υγείας που τον ανάγκασε να νοσηλευτεί και να μείνει μακριά από τον πάγκο της Γερμανίας στo ξεκίνημα του Eurobasket.

Ο Ισπανός τεχνικός, που επέστρεψε στο πόστο του στο παιχνίδι με την Πορτογαλία, ανακοίνωσε στους παίκτες της ομάδας ότι δεν είναι ακόμα σε κατάσταση να προπονήσει, και τη θέση του θα αναλάβει ο Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς. Ωστόσο, ο Μουμπρού θα βρίσκεται κοντά στην ομάδα, καθώς θα βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο στο υπόλοιπο της διοργάνωσης.

Η δήλωση του Μουμπρού για τον πάγκο της εθνικής Γερμανίας

«Τις τελευταίες ημέρες, συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι σωματικά έτοιμος να προπονήσω την ομάδα από το πλάι κατά τη διάρκεια των αγώνων. Αποφάσισα να προσαρμόσω τους ρόλους του προπονητικού επιτελείου και να δώσω στον Άλαν την ευθύνη του προπονητή κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Θα εξακολουθώ να βρίσκομαι στον πάγκο, υποστηρίζοντας την ομάδα και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε την ομάδα να πετύχει» ήταν όσα είπε στους παίκτες του ο Ισπανός.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Γερμανία θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά του Eurobasket τη Σλοβενία του εξωπραγματικού Λούκα Ντόντσιτς, την Τετάρτη (10/9, 21:00)