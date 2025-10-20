newspaper
Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση εξελίσσεται σε πληγή για την Δημοκρατία – Με τον Α. Τσίπρα έχουμε το ίδιο σπίτι ιδεών και αξιών
Πολιτική Γραμματεία 20 Οκτωβρίου 2025

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση εξελίσσεται σε πληγή για την Δημοκρατία – Με τον Α. Τσίπρα έχουμε το ίδιο σπίτι ιδεών και αξιών

«Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα είναι μια τομή [...] δημιουργεί νέα δεδομένα που επηρεάζουν το πολιτικό σύστημα της χώρας συνολικά» ανέφερε ο κ. Ζαχαριάδης - Χαρακτήρισε την κυβέρνηση Μητσοτάκη «επικίνδυνη, γι’ αυτό και πρέπει να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Spotlight

«Οι διαδρομές μας με τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί από εδώ και πέρα να μην είναι ταυτόσημες αλλά εκτιμώ θα είναι κοντινές και στα μεγάλα ζητήματα συγκλίνουσες», επεσήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης σε τηλεοπτική συνέντευξη.

«Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα είναι μια τομή όχι μόνο για το κόμμα μας και τον χώρο μας, δημιουργεί νέα δεδομένα που επηρεάζουν όχι μόνο την προοδευτική παράταξη αλλά το πολιτικό σύστημα της χώρας συνολικά. Σε αυτή τη νέα συνθήκη όλοι θα τοποθετηθούν και όλοι θα κριθούν. Συμφωνώ με την άποψη που εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελλος ότι δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Αλέξη Τσίπρα και ότι μας ενώνει και χθες και τώρα και πάντα ο στόχος συγκρότησης μια ευρύτερης προοδευτικής πλειοψηφίας για να γυρίσει η χώρα σελίδα», είπε στο Kontra.

«Με τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να μην είμαστε στην ίδια κομματική στέγη αλλά έχουμε το ίδιο σπίτι ιδεών, αξιών και οραμάτων»

«Θεωρώ αδιανόητη την άποψη που ερμηνεύει την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα ως διάσπαση. Μην τρελαθούμε κιόλας… Και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ότι ίσως σύντομα στο μέλλον να συναντηθούμε», πρόσθεσε.

«Οι διαδρομές μας με τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί από εδώ και πέρα να μην είναι ταυτόσημες αλλά εκτιμώ θα είναι κοντινές και στα μεγάλα ζητήματα συγκλίνουσες. Μπορεί να μην είμαστε στην ίδια κομματική στέγη αλλά έχουμε το ίδιο σπίτι ιδεών, αξιών και οραμάτων», σημείωσε.

Ζαχαριάδης: Είναι ώρα να ενώσουμε δυνάμεις

Ο Κώστας Ζαχαριάδης ανέφερε ακόμα ότι ο  Σωκράτης Φάμελλος πρότεινε και σωστά κοινή κάθοδο σε ενιαίο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς.

«Οι μοναχικές πορείες δεν οδηγούν πουθενά, η πολυδιάσπαση ευνοεί τη ΝΔ, η περιχαράκωση και ο σεχταρισμός είναι καταστροφή για την ευρύτερη παράταξη. Είναι η ώρα να τολμήσουμε, είναι η ώρα να υπερβούμε διαχωριστικές γραμμές, είναι η ώρα να ενώσουμε δυνάμεις».

Σωστές οι επισημάνσεις Καραμανλή

Σύμφωνα με τον ίδιο «οι επισημάνσεις του κ. Καραμανλή ότι «οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση», «βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους», «η ιστορία μας διδάσκει ότι τέτοιου είδους κρίσεις, στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω πρωτίστως γεωπολιτικών συνθηκών, συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε με εθνικές κρίσεις», είναι σωστές και δεν είναι δυνατόν να περάσουν απαρατήρητες».

Πρόσθεσε ότι «ο στόχος της ΝΔ είναι πράγματι η ατιμωρησία. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μη συμβεί αυτό. Σε αυτό μεγάλη ευθύνη έχει και η ηγεσία της Δικαιοσύνης που πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων όπως κάνει η Ευρωπαία Εισαγγελέας για παράδειγμα».

Αναλυτικά η συνέντευξη Ζαχαριάδη

Στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει άλλη μία αναταραχή που μπορεί να εξελιχθεί σε μετωπική σύγκρουση του Σωκράτη Φάμελλου με τον Παύλο Πολάκη για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει κίνδυνος ακόμα μιας διάσπασης του κόμματος;

Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα είναι μια τομή όχι μόνο για το κόμμα μας και τον χώρο μας, δημιουργεί νέα δεδομένα που επηρεάζουν όχι μόνο την προοδευτική παράταξη αλλά το πολιτικό σύστημα της χώρας συνολικά. Σε αυτή τη νέα συνθήκη όλοι θα τοποθετηθούν και όλοι θα κριθούν. Συμφωνώ με την άποψη που εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελλος ότι δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Αλέξη Τσίπρα και ότι μας ενώνει και χθες και τώρα και πάντα ο στόχος συγκρότησης μια ευρύτερης προοδευτικής πλειοψηφίας για να γυρίσει η χώρα σελίδα.

Θεωρώ αδιανόητη την άποψη που ερμηνεύει την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα ως διάσπαση. Μην τρελαθούμε κιόλας… Και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ότι ίσως σύντομα στο μέλλον να συναντηθούμε καθώς επίσης και ότι η κίνησή του είναι κίνηση υπερβατική. Πρέπει να σταθούμε στην μεγάλη εικόνα, όλοι μας.

Ο Παύλος Πολάκης εγκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα για διάσπαση. Εσείς απαντήσατε ότι δεν είναι διασπαστής. Γιατί τόσο πάθος για μία ενέργεια που τον τελευταίο καιρό ήταν αναμενόμενη και θέμα χρόνου να εκδηλωθεί;  

Το πάθος και η ενέργεια από όλες τις πλευρές πρέπει να διοχετευτεί στην προσπάθειά μας για ενότητα, υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών, ανασύνθεση, προγραμματική ανανέωση και εμβάθυνση. Σε αυτή την μεγάλη πρόκληση του κοντινού μέλλοντος εκτιμώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει θετικό ρόλο να διαδραματίσει με πολιτική ανοιχτών οριζόντων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα μπορούσε να συμμετάσχει σε ένα μέτωπο ή σε ένα κοινό πρόγραμμα με τον φορέα του Αλέξη Τσίπρα; Θα συμμετείχε όλος ή ο μισός, δηλαδή χωρίς τον Παύλο Πολάκη και όσους εκφράζει;

Ο διακηρυγμένος στόχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που αποτελεί και απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου μας, δεν είναι άλλος από τη συγκρότηση ενός ευρέος μετώπου, που θα αμφισβητήσει έμπρακτα την κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη και θα σταθεί απέναντι του, προκειμένου να διεκδικήσει τη νίκη στις εκλογές, όποτε κι αν αυτές διεξαχθούν. Θέλω να θυμίσω ότι ήδη από τον Ιανουάριο του 2025 ο Σωκράτης Φάμελλος πρότεινε και σωστά κατά την άποψή μου κοινή κάθοδο σε ενιαίο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΡ. Οι διαδρομές μας με τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί από εδώ και πέρα να μην είναι ταυτόσημες αλλά εκτιμώ θα είναι κοντινές και στα μεγάλα ζητήματα συγκλίνουσες. Μπορεί να μην είμαστε στην ίδια κομματική στέγη αλλά έχουμε το ίδιο σπίτι ιδεών, αξιών και οραμάτων.

Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να συσπειρώσει δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, ώστε να απειλήσει ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη με ήττα;

Όλοι μαζί μπορούμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μπει σε ένα σπιράλ καθοδικής πορείας και κοινωνικά και δημοσκοπικά, το μόνο που τον κρατάει ακόμα όρθιο είναι η πολυδιάσπαση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου καθώς και συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα που βιώνουν ημέρες αφθονίας με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θέλω να αποφύγω το ερώτημά σας. Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει κάνει ήδη αυτό σε διαφορετικές συνθήκες με μεγάλη επιτυχία το 2015.  Εδώ λοιπόν έχουμε τον καθοριστικό παράγοντα που αφορά την ίδια την κοινωνία και την ενεργοποίησή της και αφετέρου την ηγεσία και με την στενή και την ευρεία έννοια που πάντα παίζει τον δικό της διακριτό και εντέλει κομβικό ρόλο για αυτές τις διαδικασίες.

Στις 15 Οκτωβρίου συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τη μεγάλη εκλογική νίκη του Χάρη Δούκα στον Δήμο Αθηναίων. Όταν ξεκινούσε η τελική ευθεία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, όλοι θεωρούσαν ότι ο Κώστας Μπακογιάννης θα ήταν σίγουρος νικητής. Δείξαμε τον δρόμο που μπορεί να στείλει τους εκλεκτούς της ΝΔ στην αντιπολίτευση. Προοδευτική Συνεργασία, αυτός είναι ο δρόμος. Κανείς δεν είναι ανίκητος, όσο ισχυρός κι αν παρουσιάζεται. Οι μοναχικές πορείες δεν οδηγούν πουθενά, η πολυδιάσπαση ευνοεί τη ΝΔ, η περιχαράκωση και ο σεχταρισμός είναι καταστροφή για την ευρύτερη παράταξη. Είναι η ώρα να τολμήσουμε, είναι η ώρα να υπερβούμε διαχωριστικές γραμμές, είναι η ώρα να ενώσουμε δυνάμεις.

Εκτιμάτε ότι η φθορά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη θα συνεχιστεί ή θα υπάρξει αναστροφή;

Εκτιμώ ότι θα υπάρξει επιτάχυνση της πτώσης και της φθοράς για τη ΝΔ. Η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμανλή, δείχνει πως η πολιτική που ασκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του δεν μπορεί να γίνει ανεκτή ούτε από δυνάμεις που προέρχονται από το εσωτερικό του. Οι επισημάνσεις του κ. Καραμανλή ότι «οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση», «βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους», «η ιστορία μας διδάσκει ότι τέτοιου είδους κρίσεις, στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω πρωτίστως γεωπολιτικών συνθηκών, συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε με εθνικές κρίσεις», είναι σωστές και δεν είναι δυνατόν να περάσουν απαρατήρητες. Ούτε και είναι δυνατόν να διασκεδαστούν με ενημερωτικά σημειώματα από το Μέγαρο Μαξίμου, που προσβάλλουν και τη λογική αλλά και το πολιτικό σύστημα της χώρας.

Από τις υποκλοπές και το μπάζωμα του εγκλήματος των Τεμπών μέχρι τη διαρκή χειραγώγηση της Δικαιοσύνης και τα ατελείωτα σκάνδαλα και την απόπειρα κουκουλώματος τους, η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξελίσσεται σε μια πληγή για την Δημοκρατία, τους θεσμούς και το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση επικίνδυνη, γι’ αυτό και πρέπει να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γι’ αυτό πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους στον προοδευτικό χώρο.

Τα σκάνδαλα και η διασπάθιση του δημοσίου χρήματος έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Όχι πως δεν υπήρχαν και στο παρελθόν, αλλά ποτέ σε τόσο ευρεία έκταση. Που αποδίδετε εσείς το φαινόμενο του γενικευμένου πλιάτσικου, όπως αυτό στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Θα υπάρξει ατιμωρησία;

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκλέχτηκε το 2019 υποσχόμενη αριστεία. Αποδείχτηκε εντέλει πως η μόνη αριστεία που διαθέτει είναι στα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Το «νέο πρόσωπο» της ΝΔ του κ. Μητσοτάκη δεν είναι τίποτε παραπάνω από ένα κακέκτυπο του Μαυρογυαλούρου και του Γκρούεζα, με τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες» να κάνουν πάρτι.

Η λατρεία της ελληνικής Δεξιάς στο κρατικό χρήμα δεν μας ήταν άγνωστη. Οι δήθεν αντικρατιστές του κ. Μητσοτάκη έπεσαν με τα μούτρα στα ταμεία των κρατικών και των ευρωπαϊκών πόρων, προκειμένου να ταΐσουν τα δικά τους παιδιά αλλά και να εξυπηρετήσουν τα μικροκομματικά τους συμφέροντα. Αυτό είναι ηλίου φαεινότερο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έστησαν έναν μηχανισμό που ρουφούσε χρήμα για να εξυπηρετούνται οι «κολλητοί» και για να αλλάξουν οι εκλογικοί συσχετισμοί, στερώντας πολύτιμους πόρους από την αγροτική παραγωγή.

Ο στόχος της ΝΔ είναι πράγματι η ατιμωρησία. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μη συμβεί αυτό. Σε αυτό μεγάλη ευθύνη έχει και η ηγεσία της Δικαιοσύνης που πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων όπως κάνει η Ευρωπαία Εισαγγελέας για παράδειγμα.

Παρατηρούμε ότι η Δικαιοσύνη δεν παρεμβαίνει όταν υπάρχουν καταγγελίες για ατασθαλίες και σκάνδαλα. Πού αποδίδετε το φαινόμενο και τι πρέπει να γίνει;

Δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός, εγώ αναφέρθηκα ήδη στην προηγουμένη απάντησή σας για τις ευθύνες της ηγεσίας της Δικαιοσύνης σε μια σειρά υποθέσεων. Υπάρχουν όμως και δικαστικοί λειτουργοί που κάνουν με εντιμότητα τη δουλειά τους. Στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνηση είναι η θεσμική παράλυση, για αυτό μιλάμε για κρίση θεσμών, κρίση Δημοκρατίας, υπονόμευση του Κράτους Δικαίου  Ο πλήρης έλεγχος της Δικαιοσύνης ήταν από τις πρώτες κινήσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν είναι αφενός το σπάσιμο του ομφάλιου λόγου που συνδέει την κυβερνητική απόφαση με τον ορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αφετέρου η θεσμική μεταρρύθμιση που θα επιτρέψει στον θεσμό της Δικαιοσύνης να κινείται με την απαραίτητη ανεξαρτησία. Αυτό θα δώσει ανάσα στη δημοκρατία μας, η οποία υποφέρει από την υπονόμευση ενός τόσο κρίσιμου θεσμού για το σύνολο της κοινωνίας».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ενέργεια
ΕΕ: Με ρήτρα για τον TurkStream η απαγόρευση του ρωσικού αερίου

ΕΕ: Με ρήτρα για τον TurkStream η απαγόρευση του ρωσικού αερίου

inWellness
inTown
