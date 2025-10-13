Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου

Σφοδρά πυρά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τα όσα ανέφερε για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης.

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό», τόνισε ο κ. Ζαχαριάδης σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο κ. Μητσοτάκης επιμένει, αντί να κάνει αυτοκριτική για την άθλια στάση του και τη σιωπή του στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, αντί να ζητήσει συγνώμη από τον τραγικό πατέρα που έπρεπε να κάνει απεργία πείνας 23 ημερών για το αυτονόητο, κάνει επίδειξη τραμπικής ρητορικής».

Τέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισήμανε πως «τοξικός και ακροδεξιός λόγος, δίνει εξετάσεις στην κ. Λατινοπούλου και στους ακροδεξιούς κήρυκες των media, ταυτίζεται με Πλεύρη, Γεωργιάδη».

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη:

«Η εμπλοκή του Στρατού είναι απαράδεκτη»

«Το σημερινό κυριακάτικο μήνυμα και η αναφορά του κ. Μητσοτάκη, ότι στο μέλλον κανένας Πάνος Ρούτσι δεν μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του στην πλατεία η οποία φέρει το όνομά της από εξέγερση των Ελλήνων και την κατάκτηση του Συντάγματός μας, είναι μνημείο κυνισμού – αυταρχισμού και ο ορισμός της απουσίας ενσυναίσθησης. Η αναφορά του είναι απάνθρωπη και κτηνώδης», τόνισε, χθες, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σε σχέση με την εξαγγελία Μητσοτάκη.

«Το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στο επιτελείο του να τον προστατεύσει από τέτοιες αναρτήσεις, που κάθε πατέρας θα ντρεπόταν να κάνει. Αντί να κάνει αυτοκριτική για τη σιωπή του και να ζητήσει συγνώμη από τον τραγικό πατέρα που έπρεπε να κάνει απεργία πείνας 23 ημερών για το αυτονόητο, κάνει επίδειξη ακροδεξιάς ρητορικής. Ντροπή του!», προσέθετε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και επισήμαινε:

«Η εμπλοκή του στρατού πάνω από την πλατεία Συντάγματος και κάτω από την Βουλή των Ελλήνων είναι απαράδεκτη. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά και των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη. Η προαναγγελθείσα νομοθέτηση συνιστά ευθεία βολή στη δημοκρατία από μια κυβέρνηση που έχει χάσει κάθε λαϊκό έρεισμα, κάθε νομιμοποίηση.

Να πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει ένας πρωθυπουργός που απεγνωσμένα προσπαθεί να κάνει damage control.

Να πόσο φοβάται την κοινωνία και την ειρηνική διαμαρτυρία ο κ. Μητσοτάκης.

Να πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η καθεστωτική δεξιά.

Να γιατί πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό.

Δεν θέλουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο από αυτό το κυριακάτικο μήνυμα».