Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ

Ένας άνδρας που έφτασε στη Βρετανία με ένα μικρό σκάφος και απείλησε να σκοτώσει τον Νάιτζελ Φάρατζ καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης. Πρόκειται για τον Φαγιάζ Καν, 26 ​​ετών. Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, έκανε μια χειρονομία σαν να πυροβολούσε, ενώ έδειξε ένα τατουάζ AK-47 στο πρόσωπό του και κατονόμασε τον ηγέτη του ακροδεξιού Reform UK.

Οι αρχές πίστευαν ότι ο Αφγανός μετανάστης τους είχε δώσει ένα ψεύτικο όνομα και ότι στην πραγματικότητα ήταν ένας 31χρονος που ονομαζόταν Φαγιάζ Χουσεΐνι.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, χαρακτήρισε νίκη το γεγονός ότι ο «βίαιος εγκληματίας» Καν φυλακίστηκε. Ο Φάρατζ περιέγραψε την απειλή ως «αρκετά ανατριχιαστική» κατά τη διάρκεια της δίκης. «Δεδομένης της εγγύτητάς του με τα όπλα και της αγάπης του για τα όπλα, ανησυχούσα πραγματικά».

Στο βίντεο ο Καν έλεγε: «Δεν με ξέρεις. Ήρθα στην Αγγλία επειδή θέλω να παντρευτώ την αδερφή σου. Δεν με ξέρεις. Μην μιλάς άλλο για μένα. Διαγράψτε το βίντεο. Έρχομαι στην Αγγλία. Θα κάνω «ποπ, ποπ, ποπ»».

Στις 12 Οκτωβρίου 2024, ο Φάρατζ, που ζητά απέλαση όλων των μεταναστών, ανέβασε ένα βίντεο στο YouTube με τίτλο «το ταξίδι ενός παράνομου μετανάστη». Αυτό έδειχνε τον Καν και αναφερόταν σε «νέους άνδρες σε ηλικία μάχης να έρχονται στη χώρα μας για τους οποίους γνωρίζουμε πολύ λίγα».

Ο Καν ήταν ένας από τους 65 μετανάστες που επέβαιναν σε μια μαύρη φουσκωτή βάρκα που έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο διασχίζοντας τη Μάγχη.

Ψεύτικο όνομα

Είπε στο δικαστήριο ότι έδωσε ψευδές όνομα επειδή είχε «εχθρούς που δεν ήθελε να τον βρουν». Ωστόσο, σύμφωνα με την εισαγγελία, ήταν «πιθανότερο» να είχε δώσει παραπλανητικά στοιχεία λόγω του ποινικού του μητρώου ενώ ζούσε στη Σουηδία.

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι ο Khan είχε 17 προηγούμενες καταδίκες στη Σουηδία, συμπεριλαμβανομένων για οπλοφορία, απειλητική συμπεριφορά και βανδαλισμό. Είχε φυλακιστεί ξανά τον Ιούνιο του 2019 επειδή απείλησε έναν δημόσιο υπάλληλο.

Ο δικηγόρος του Καν είπε ότι ο κατηγορούμενος ήθελε να ζητήσει συγγνώμη από τον Φάρατζ και την αδερφή του «για οποιαδήποτε προσβολή και αναστάτωση προκλήθηκε».

Ο Καν καταδικάστηκε επίσης σε οκτώ μήνες για παράνομη είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας προηγουμένως δηλώσει ένοχος για το αδίκημα.