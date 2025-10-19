Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Βασικοί οι Τσιφτσής και Λόβρεν

Γνωστή έγινε πριν από λίγο η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην «Opap Arena», στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε αλλαγές στη μεσο-αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ συγκριτικά με το προηγούμενο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Αντώνης Τσιφτσής για πρώτη φορά θα είναι βασικός κάτω από τα δοκάρια Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν και Μπάμπα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Το δίδυμο Μεϊτέ-Οζντόεφ θα αγωνιστεί στα χαφ, με τον Κωνσταντέλια στο «10» πίσω από τον Γιακουμάκη, ενώ στα «άκρα» της επίθεσης θα αγωνιστούν οι Ζίβκοβιτς και Τάισον

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Η σχετική ανάρτηση: