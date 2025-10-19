Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Βασικοί οι Τσιφτσής και Λόβρεν
Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Γνωστή έγινε πριν από λίγο η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην «Opap Arena», στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε αλλαγές στη μεσο-αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ συγκριτικά με το προηγούμενο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.
Ο Αντώνης Τσιφτσής για πρώτη φορά θα είναι βασικός κάτω από τα δοκάρια Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν και Μπάμπα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά.
Το δίδυμο Μεϊτέ-Οζντόεφ θα αγωνιστεί στα χαφ, με τον Κωνσταντέλια στο «10» πίσω από τον Γιακουμάκη, ενώ στα «άκρα» της επίθεσης θα αγωνιστούν οι Ζίβκοβιτς και Τάισον
Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.
Η σχετική ανάρτηση:
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ στην OPAP Arena. #PreGame #PamePAOKARA #AEKPAOK #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/vacHYDXw5L
— PAOK FC (@PAOK_FC) October 19, 2025
