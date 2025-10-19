Πρόβλημα με Χολμς στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Κολοσσό στη Ρόδο για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους πράσινους να αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα λίγο μετά την έναρξη του παιχνιδιού.

Ο Ρισόν Χολμς μόλις 1.29′ μετά την έναρξη του ματς αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό, φεύγοντας για τα αποδυτήρια του κλειστού της Ρόδου, δείχνοντας να έχει ενοχλήσεις και να πονάει αρκετά.

Δεν θα αγωνιστεί ξανά

Ο Αμερικανός σέντερ επέστρεψε μετά από λίγο στον πάγκο, όμως το τεχνικό τιμ αποφάσισε να μην χρησιμοποιηθεί ξανά, προκειμένου να προστατευθεί για την δύσκολη συνέχεια σε Stoiximan GBL και Euroleague.

Υπενθυμίζουμε ότι στο σημερινό παιχνίδι ο Έργκιν Αταμάν αποφάσισε να αφήσει εκτός από την εξάδα των ξένων τους Τσέντι Όσμαν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για λόγους ξεκούρασης, μετά τη «διαβολοβδομάδα» που ακολούθησε στη Euroleague.