newspaper
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Amorgos Cave Expedition 2025»: Στο φως ανεξερεύνητα σπήλαια στην Αμοργό – Εντυπωσιακά ευρήματα
Ελλάδα 19 Οκτωβρίου 2025 | 08:20

«Amorgos Cave Expedition 2025»: Στο φως ανεξερεύνητα σπήλαια στην Αμοργό – Εντυπωσιακά ευρήματα

Τα τέσσερα σπήλαια είναι κατακόρυφα βάραθρα και ονομάζονται «Βόθωνες» κατά την τοπική ονομασία της Αμοργού. Έχουν βάθος από 28 έως 62 μέτρα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Spotlight

Τέσσερα άγνωστα μέχρι σήμερα σπήλαια, αδιάψευστοι μάρτυρες του γεωλογικού παρελθόντος της Αμοργού, αποκαλύφθηκαν και χαρτογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια της εξερευνητικής αποστολής «Amorgos Cave Expedition 2025» που διεξήχθη πρόσφατα στο κυκλαδίτικο νησί.

Τα τέσσερα σπήλαια είναι κατακόρυφα βάραθρα και ονομάζονται «Βόθωνες» κατά την τοπική ονομασία της Αμοργού. Έχουν βάθος από 28 έως 62 μέτρα. Τα σπήλαια παρουσιάζουν σημαντικό γεωλογικό και σπηλαιολογικό ενδιαφέρον, με ποικίλους και εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς στο εσωτερικό τους.

Συνολικά, η Αμοργός είναι ένα νησί πλούσιο σε σπήλαια, με περισσότερα από 25 γνωστά, αλλά και πληροφορίες για πολλά περισσότερα ανεξερεύνητα. Η ομάδα που συμμετείχε στην αποστολή χαρτογράφησε και φωτογράφησε λεπτομερώς τα τέσσερα νέα βάραθρα με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και συνέλεξε δεδομένα για τη μικροκλιματολογία και την υδρολογία των σπηλαίων, το ραδόνιο και το διοξείδιο του άνθρακα, ενώ κατέγραψε και την παρουσία απολιθωμάτων πιθανώς ενδημικών ειδών πανίδας.

Η ανακάλυψη αυτών των τεσσάρων νέων βαράθρων «παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για τη γεωλογική ιστορία και τα υπόγεια νερά της Αμοργού», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής της αποστολής και σπηλαιοεξερευνητής, Πρόδρομος Κούλελης.

Ο Δρ. Γιώργος Λαζαρίδης, ερευνητής Σπηλαιολογίας και εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ, ο οποίος συμμετείχε στην ομάδα τονίζει ότι «οι παρατηρήσεις μας επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό ασβεστίτη, ενός κοινού ορυκτού για τα σπήλαια, που στην περίπτωση ενός από τα σπήλαια που ήρθαν στο φως δείχνει να έχει σχέση με γεωθερμικά ρευστά. Αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον για το νησί γιατί σήμερα δεν υπάρχουν θερμές πηγές, οπότε τίθενται ερωτήματα σχετικά με το γεωλογικό παρελθόν του νησιού». Στην πραγματικότητα, λοιπόν, «είμαστε στην αρχή, έχουμε πολλά ερωτήματα να απαντήσουμε για μια περιοχή με πολύ μεγάλο γεωλογικό ενδιαφέρον», συμπληρώνει.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της αποστολής η ομάδα συνέχισε την εξερεύνηση του βαθύτερου βάραθρου των Κυκλάδων («Βόθωνας του Γάλλου»), βάθους 132 μέτρων, που ανακαλύφθηκε κατά την περσινή αποστολή, έπειτα από πληροφορίες από περιηγητή της Αμοργού. Κατά τη φετινή εξερεύνηση εντοπίστηκε ένα επιπλέον εντυπωσιακό τμήμα του σπηλαίου. Μάλιστα, οι πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα που μετρήθηκαν στο εσωτερικό του σπηλαίου οδηγούν τους σπηλαιολόγους στην εκτίμηση ότι το σπήλαιο έχει και επιπλέον εισόδους επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον και όχι μόνο μία είσοδο.

17 σπηλαιολόγοι στην αποστολή

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε από τις 27 Σεπτεμβρίου ως την 1η Οκτωβρίου 2025 και αποτελούνταν από 17 επιστήμονες σπηλαιολόγους και ερασιτέχνες σπηλαιοεξερευνητές- μέλη σπηλαιολογικών συλλόγων της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης, του Σιδηρόκαστρου, της Αθήνας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, με την υποστήριξη του δήμου Αμοργού. Ερασιτέχνης σπηλαιοεξερευνητής και ο ίδιος, ο Πρόδρομος Κούλελης περιγράφει τα μοναδικά συναισθήματα που γεννά αυτή η ενασχόληση.

«Το σπήλαιο σού δίνει την εξερεύνηση. Τα σπήλαια είναι από τα λίγα ανεξερεύνητα σημεία πάνω στον πλανήτη, οι εικόνες που έχω δει είναι μοναδικές. Επιπλέον, όταν εξερευνάς κάτι, κάνεις μια ενδοσκόπηση, εξερευνάς τον εαυτό σου. Η πρόσβαση στα σπήλαια δεν είναι εύκολη, μπορεί να είσαι για ώρες στα σκοινιά και για μέρες μέσα σε ένα σπήλαιο, όταν όμως βγαίνεις και μυρίζεις τον εξωτερικό αέρα, παρ’ όλη την ταλαιπωρία και την κούραση έχεις μια καινούρια εκδοχή του εαυτού σου».

«Σπήλαιο, το χρονοντούλαπο της Ιστορίας»

Μεγάλο τμήμα της αποστολής αφιερώθηκε στην επαφή και ενημέρωση των κατοίκων του νησιού, πολλοί από τους οποίους κατέδειξαν στην ερευνητική ομάδα ανεξερεύνητες σπηλιές. «Μπορεί να περνάς από πάνω και να μην δεις το σπήλαιο ή βλέποντας εσύ μια τρύπα, να μην μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται από εκεί και κάτω. Όμως, ο βασιλιάς του βουνού είναι ο βοσκός, ο οποίος ξέρει την κάθε πέτρα. Πολλοί ντόπιοι ήρθαν, παράτησαν τις δουλειές τους για να μας δείξουν υπερήφανοι έναν βόθωνα, λες και το ανακάλυψαν αυτοί», αναφέρει ο κ. Κούλελης.

Ο ίδιος προσθέτει ότι «όταν δίνουμε στα σπήλαια την υπόσταση που πρέπει, ότι δεν είναι σκουπιδότοπος, αλλά είναι χρονοντούλαπο της ιστορίας, αρχίζει ο κάτοικος να το βλέπει αλλιώς, να το σέβεται. Οπότε τού το επιστρέφουμε με τον κανόνα ότι αυτό το πράγμα είναι δικό τους, είναι ο θεματοφύλακας και πρέπει να το προσέχει».

«Η πρότασή μας είναι όλη αυτή η έρευνα να μετασχηματιστεί σε κάτι που έχει όφελος για την τοπική κοινωνία», λέει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Λαζαρίδης, ο οποίος παρουσίασε στους κατοίκους μία εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, η οποία χρησιμοποιεί επαυξημένη πραγματικότητα και ταξιδεύει εικονικά τους θεατές στο εσωτερικό των σπηλαίων. Αυτή η μορφή ήπιας αξιοποίησης μπορεί να διευρυνθεί και με QR code, ώστε οι περιηγητές να λαμβάνουν πληροφορίες για τα σπήλαια, καθώς τα επισκέπτονται εικονικά.

*Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει κατά τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά δύο εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης του κοινού στην σπηλαιολογική έρευνα και διαχείριση και σε μεθόδους έρευνας πεδίου στη Σπηλαιολογία, με επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος τον Γιώργο Λαζαρίδη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Economy
Επενδυτικό κενό: Η ανάπτυξη που δεν αρκεί και τι κρατάει πίσω την οικονομία

Επενδυτικό κενό: Η ανάπτυξη που δεν αρκεί και τι κρατάει πίσω την οικονομία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων
Ελλάδα 18.10.25

Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων

Οι δύο 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άνδρας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρήκτη που «ξάφριζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι
Ελλάδα 18.10.25

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρήκτη που «ξάφριζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι

Ο 54χρονος, από τον περασμένο Μάιο, είχε διαπράξει σειρά διαρρήξεων σε εμπορικά καταστήματα στο Κολωνάκι αφαιρώντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Σύνταξη
Για 4 ώρες κατέθετε ο εργοδότης του 22χρονου – Το τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγα λεπτά μετά το φονικό στη Φοινικούντα
Μεσσηνία 18.10.25

Για 4 ώρες κατέθετε ο εργοδότης του 22χρονου – Το τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγα λεπτά μετά το φονικό στη Φοινικούντα

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες και δεν αποκλείεται να έχουμε νέες εξελίξεις ενόψει και τις προγραμματισμένης απολογίας των δύο συληφθεντων την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. 

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;
«MAD» 19.10.25

Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;

Αν η πυρηνική ισορροπία του Ψυχρού Πολέμου επέβαλλε αμοιβαία αυτοσυγκράτηση, ο σημερινός οικονομικός ανταγωνισμός ανάμεσε σε Πεκίνο και Ουάσιγκτον μοιάζει να ανταμείβει την κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Κομισιόν εξετάζει «ποινές» για χώρες που δεν μεταρρυθμίζουν το συνταξιοδοτικό σύστημα – Με παρακράτηση πόρων
Δύσκολη εξίσωση 19.10.25

Η Κομισιόν εξετάζει «ποινές» για χώρες που δεν μεταρρυθμίζουν το συνταξιοδοτικό σύστημα – Με παρακράτηση πόρων

Η Κομισιόν θα προτείνει στα κράτη-μέλη ένα αμερικανικού τύπου συνταξιοδοτικό σύστημα, που θα βασίζεται στις αποταμιεύσεις των πολιτών. Και θα καλεί τα κράτη να προχωρήσουν στις αλλαγές για να λαμβάνουν πόρους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μαρκ Ράφαλο έσωσε τον Γούντι Χάρελσον από έναν καβγά σε μπαρ μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Now You See Me»
Ουπς 19.10.25

Ο Μαρκ Ράφαλο έσωσε τον Γούντι Χάρελσον από έναν καβγά σε μπαρ μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Now You See Me»

Όλα ξεκίνησαν όταν οι Μαρκ Ράφαλο και Γούντι Χάρελσον αποφάσισαν να πιουν ένα ποτό σε ένα ασφυκτικά γεμάτο μπαρ της Νέας Ορλεάνης, ενόσω γύριζαν την ταινία «Now You See Me».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζον Μαρτίνις: «Αν έλεγα στον Αϊνστάιν τι πετύχαμε με την κβαντική θα τον εξέπληττε»
Κάτοχος Νόμπελ 19.10.25

Τζον Μαρτίνις: «Αν έλεγα στον Αϊνστάιν τι πετύχαμε με την κβαντική θα τον εξέπληττε»

O κάτοχος του Νομπέλ Φυσικής 2025 μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για την κβαντομηχανική και τον τεράστιο υπολογιστή που επιθυμεί να φτιάξει, τις συμβουλές που θα έδινε στους νέους επιστήμονες, αλλά και τη... σχέση του με την Ελλάδα

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Τοπική κατάπαυση του πυρός για Ρωσία και Ουκρανία για επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια
Ρωσία - Ουκρανία 19.10.25

Τοπική κατάπαυση του πυρός για επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

Ξεκίνησαν οι επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, καθώς ορίστηκαν τοπικές ζώνες κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία

Σύνταξη
O Γκουστάβο Πέτρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για τη δολοφονία ψαρά στην Κολομβία
Ζητά εξηγήσεις 19.10.25

O Γκουστάβο Πέτρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για τη δολοφονία ψαρά στην Κολομβία

Η Κολομβία αναγνώρισε τον 40χρονο ψαρά Αλεχάντρο Καράνζα, ως το ένα θύμα της επίθεσης Τραμπ, αξιοπερίεργο πως οι δύο διασωθέντες «έμποροι ναρκωτικών» θα επαναπατριστούν αντί να συλληφθούν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προοπτικές για επιβίωση της συμφωνίας
Εκεχειρία 19.10.25

Προοπτικές για επιβίωση της συμφωνίας

Η επιβίωση της συμφωνίας, και της ειρήνης βέβαια, θα εξαρτηθεί από τις φιλοαμερικανικές πλέον τώρα μουσουλμανικές – και οικονομικές βασικά – δυνάμεις

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Η Αυστραλία υπερασπίζεται το σχέδιο απελάσεων στο μικρό νησί του Ναούρου στον Ειρηνικό
Κόσμος 19.10.25

Η Αυστραλία υπερασπίζεται το σχέδιο απελάσεων στο μικρό νησί του Ναούρου στον Ειρηνικό

Η Αυστραλία υιοθέτησε την «πολιτική μόδα» της δημιουργίας κέντρων κράτησης προσφύγων σε τρίτες χώρες, όμως οι αντιδράσεις για την περίθαλψη και την υγεία των κρατουμένων δεν σταματούν.

Σύνταξη
Γερμανία: Έξι στους δέκα πολίτες διαφωνούν με τη στρατιωτική θητεία με κλήρωση, αναφέρει δημοσκόπηση
Κόσμος 19.10.25

Γερμανία: Έξι στους δέκα πολίτες διαφωνούν με τη στρατιωτική θητεία με κλήρωση, αναφέρει δημοσκόπηση

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της κυριακάτικης Bild, έξι στους 10 πολίτες διαφωνούν με τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία έπειτα από κλήρωση

Σύνταξη
Βοσνία – Ερζεγοβίνη: Η Άνα Τρίσιτς Μπάμπιτς διορίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας
Κόσμος 19.10.25

Η Άνα Τρίσιτς Μπάμπιτς διορίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας

Στην Βοσνία - Ερζεγοβίνη μετά την τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου της κατά του Μίλοραντ Ντόντικ, η Άνα Τρίσιτς Μάμπιτς διορίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας

Σύνταξη
Πακιστάν και Αφγανιστάν υπέγραψαν συμφωνία στο Κατάρ για άμεση κατάπαυση του πυρός
Κόσμος 19.10.25

Πακιστάν και Αφγανιστάν υπέγραψαν συμφωνία στο Κατάρ για άμεση κατάπαυση του πυρός

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, χώρες που είχαν ξεκινήσει έντονες εχθροπραξίες με αφορμή διασυνοριακές επιθέσεις των Πακιστανών Ταλιμπάν, υπέγραψαν άμεση κατάπαυση του πυρός.

Σύνταξη
Ιταλία: Πέθανε η Σοφία Κοράντι, η δημιουργός του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Εράσμους
Κόσμος 19.10.25

Ιταλία: Πέθανε η Σοφία Κοράντι, η δημιουργός του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Εράσμους

Η πρωτεργάτρια και δημιουργός του προγράμματος Εράσμους, Σοφία Κοράντι, έφυγε πλήρης ημερών σε ηλικία 91 ετών, έχοντας δώσει την ευκαιρία σε 16 εκατομμύρια φοιτητές να σπουδάσουν σε άλλη χώρα

Σύνταξη
Το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων, λέει η Χαμάς
Κόσμος 19.10.25

Το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων, λέει η Χαμάς

Η Χαμάς απάντησε στον ισραηλινό πρωθυπουργό σε ανακοίνωση που εξέδωσε, πως αν κλείσει το πέρασμα στη Ράφα, θα καθυστερήσει η παράδοση των νεκρών για τεχνικούς λόγους

Σύνταξη
Νετανιάχου: «Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν αφοπλισθεί η Χαμάς και αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα»
Κόσμος 19.10.25

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν αφοπλισθεί η Χαμάς και αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε πως ο πόλεμος δεν θα τελειώσει πριν την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου που περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
ΗΠΑ: To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»
Κόσμος 19.10.25

To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κατηγορεί τη Χαμάς πως έχει σχεδιάσει επιθέσεις κατά Παλαιστινίων φωτογραφίζοντας τις συμμορίες που εξοπλίζει το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο