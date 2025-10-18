Βρυχάται εκ νέου το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Η 35η έκρηξη σε λίγους μήνες

Ξέσπασε ξανά ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου. Το ηφαίστειο Κιλαουέα, στη Χαβάη, εκτόξευσε και λάβα από τον κρατήρα της κορυφής του.

Οι εκρήξεις, που λαμβάνουν χώρα σε ημι-τακτά χρονικά διαστήματα από τα τέλη του περασμένου έτους, ενθουσιάζουν τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τους διαδικτυακούς θεατές με τους πίδακες λάβας. Η έκρηξη της Παρασκευής ήταν η 35η έκρηξη του ηφαιστείου από τον Δεκέμβριο.

Δείτε live βίντεο:

Kīlauea volcano, Hawaii Episode 35 LIVE (west Halemaʻumaʻu crater) https://t.co/WPrcrhWetb — Oppenheimer Ranch Project (@Diamondthedave) October 18, 2025

Οι επιστήμονες εκτιμούν, σύμφωνα με το AP, ότι όλες αποτελούν μέρος της ίδιας έκρηξης, καθώς το μάγμα ακολουθεί την ίδια διαδρομή προς την επιφάνεια.

Kάτοικοι και επισκέπτες του νησιού συγκεντρώθηκαν σε ασφαλή σημεία παρατήρησης για να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό φαινόμενο, το οποίο μετέδωσαν ζωντανά και δεκάδες κάμερες στο διαδίκτυο.

Οι πίδακες από τον νότιο αγωγό του κρατήρα στην κορυφή του Κιλαουέα έφτασαν τα 1.300 πόδια (400 μέτρα) στον αέρα, ύψος μεγαλύτερο από το Empire State Building της Νέας Υόρκης, το οποίο έχει πάνω από 100 ορόφους.

Σημειώνεται ότι το Κιλαουέα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον πλανήτη και μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τους ηφαιστειολόγους που είναι σε θέση να μελετήσουν από κοντά τις αποκλειστικά μη-βίαιες διαχυτικές εκρήξεις. Λάβα ηλικίας μικρότερης των 1.000 ετών καλύπτει το 90% του Κιλαουέα