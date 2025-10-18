Συνελήφθη οδηγός φορτηγού στην Αττική Οδό τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου, επειδή μετέφερε με το ανατρεπόμενο επικαθήμενο φορτηγό του αδρανή υλικά.

Τα δώδεκα ελαστικά του φορτηγού ήταν φθαρμένα καθιστώντας το επικίνδυνο για την κυκλοφορία

Μάλιστα ο 57χρονος ημεδαπός εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού να οδηγεί παρά το γεγονός ότι του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα λίγες ημέρες νωρίτερα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, του είχε αφαιρεθεί στις 13 Οκτωβρίου 2025 για διάστημα 30 ημερών, έπειτα από παράβαση για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, η οποία είχε βεβαιωθεί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών.

Κατά τον νέο έλεγχο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν και σοβαρές τεχνικές ελλείψεις στο όχημα, καθώς έξι από τα δώδεκα ελαστικά του φορτηγού ήταν φθαρμένα καθιστώντας το επικίνδυνο για την κυκλοφορία.

Για την υποτροπή του οδηγού, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.365 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 395 ημέρες. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, που έχει γίνει πιο αυστηρός, για οδήγηση χωρίς δίπλωμα, το αρχικό πρόστιμο ανέρχεται στα 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για ένα έτος και φυλάκιση έως δύο έτη. Σε πρώτη υποτροπή το πρόστιμο φτάνει στα 2.000 ευρώ και η άδεια οδήγησης αφαιρείται για τέσσερα χρόνια.