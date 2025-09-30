Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 ημέρες στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Συνελήφθη, πρωινές ώρες σήμερα (30-9-2025) από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού 40χρονη ημεδαπή, η οποία κατελήφθη να οδηγεί αυτοκίνητο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) της Αττικής Οδού.

Όπως διαπιστώθηκε, η 40χρονη είχε τελέσει την ίδια παράβαση πριν από 4 ημέρες, για την οποία της είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο και της είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 40 ημερών.

Τσουχτερό πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 18 μήνες

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον νέο ΚΟΚ, για την υποτροπή της, της επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.350 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 18 μηνών.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.