Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω
Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου επιστρέφει η χειμερινή ώρα.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η αλλαγή από τη θερινή στη χειμερινή ώρα θα πραγματοποιηθεί την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.
Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03:00.
Με την αλλαγή αυτή, «κερδίζουμε» τη μία ώρα ύπνου που «θυσιάσαμε» την άνοιξη, όταν χάριν της θερινής ώρας τα ρολόγια γύρισαν μία ώρα μπροστά.
Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, παρότι εδώ και χρόνια εξετάζεται η κατάργησή της – χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει οριστική απόφαση.
Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών αναφέρει:
«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. ».
