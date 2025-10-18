newspaper
18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
Πετρέλαιο θέρμανσης: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές ανά περιοχή σε όλη την Ελλάδα [πίνακες]
Οικονομία 18 Οκτωβρίου 2025 | 12:39

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές ανά περιοχή σε όλη την Ελλάδα [πίνακες]

Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών κάνουν προσφορές στο πετρέλαιο θέρμανσης – Πότε θα δοθεί το επίδομα

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Χαμηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι για το πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώνονται στην αγορά, στην έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές, η πτώση οφείλεται αφενός στη στασιμότητα της παγκόσμιας οικονομίας και κυρίως της Κίνας, αφετέρου στη μεγάλη αύξηση της παραγωγής.

Ενδεικτικό είναι ότι μετά την τελευταία ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας που εκτιμούσε ότι το 2026 θα παράγεται πλεόνασμα 4 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, η υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου επιταχύνθηκε.

Το πετρέλαιο θέρμανσης

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε σε τιμές που ξεκινούν από 1,09 ευρώ το λίτρο για παραγγελίες στα μεγάλα αστικά κέντρα, έναντι 1,18-1,19 ευρώ το λίτρο που ήταν πέρυσι στην έναρξη της περιόδου θέρμανσης πανελλαδικά και 1,16-1,17 ευρώ το λίτρο στην Αττική.

Οι τιμές κλιμακώνονται προς τα πάνω για μικρές παραγγελίες καθώς σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.

Αρκετές εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών κάνουν προσφορές με άτοκες δόσεις ή εκπτώσεις για αγορά με πιστωτική κάρτα

Ειδικότερα, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε στον Νομό Δωδεκανήσου από 1,30 ευρώ το λίτρο, στον Νομό Κυκλάδων από 1,25 ευρώ το λίτρο, στον Νομό Ρεθύμνης 1,23 ευρώ το λίτρο, στον Νομό Κέρκυρας  1,19 ευρώ το λίτρο και στον Νομό Άρτας 1,18 ευρώ το λίτρο.

Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης θα διατηρηθούν στα επίπεδα των 1,09 με 1,10 ευρώ ανά λίτρο για αρκετό χρονικό διάστημα

Την ίδια στιγμή, συγκρατημένες είναι έως τώρα και οι παραγγελίες πετρελαίου από τους καταναλωτές, λόγω καιρού ή / και προσδοκιών για υποχώρηση των διεθνών τιμών που θα μετακυλισθεί στις τιμές καταναλωτή.

Από τη μία οι επιχειρήσεις του κλάδου ελπίζουν σε ενίσχυση των πωλήσεων τους και από την άλλη πλευρά οι οικιακοί καταναλωτές βλέπουν μεν χαμηλή τιμή αλλά ποντάρουν σε ακόμη φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης.

Η τελευταία μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) επισημαίνει ταχεία αύξηση της προσφοράς και λιγότερο της ζήτησης, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για υποχώρηση των τιμών.

Οι προσφορές

Αρκετές εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών κάνουν προσφορές με άτοκες δόσεις ή εκπτώσεις για αγορά με πιστωτική κάρτα.

Η AVIN προσφέρει κέρδος έως 6% για αγορές με πιστωτικές κάρτες και 3% για αγορές με χρεωστικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του προγράμματος Go For More.

Ταυτόχρονα, τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης «AVIN Κερδίζω» επωφελούνται με 0,5 πόντους ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, κερδίζοντας δωροεπιταγές αξίας 3 ευρώ για εξαργύρωση στα πρατήρια της AVIN.

Το επίδομα ανάλογα τις ζώνες αναμένεται να φτάσει από 100 ευρώ έως και 1.200 ευρώ

Με όφελος έως 6% και έως 12 άτοκες δόσεις προσφέρει για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης η Coral A.E. – Shell Licensee μέσα από τα πρατήρια Shell.

Για αγορές με κάρτες της Πειραιώς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Yellow 500 λίτρων και άνω, παρέχεται επιβράβευση σε yellows 6% με πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα και 3% με χρεωστική, καθώς και συμμετοχές στην κλήρωση, όπου ένας τυχερός θα κερδίσει την αξία της συναλλαγής του σε yellows.

Για αγορές με κάρτες Εθνικής Τράπεζας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Go For More η επιβράβευση σε Go for More πόντους είναι 2% με χρήση πιστωτικής κάρτας και 1%  με χρήση χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας. Για αγορές με την πιστωτική Alpha Bank Energy προσφέρεται επιβράβευση ίση με το 3% της αξίας της αγοράς.

Η ΕΚΟ δίνει την δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 12 άτοκες δόσεις, με πιστωτικές κάρτες, εκδόσεως Ελληνικών Τραπεζών. Επιπλέον, τα μέλη του προγράμματος EKO Smile με την αγορά Πετρελαίου Θέρμανσης κερδίζουν Smile πόντους σε κάθε αγορά τους.

Το επίδομα θέρμανσης

Όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τον Νοέμβριο και θα δοθεί με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία.

Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, αλλά σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, αυξάνεται κατά 25% και φτάνει έως 1.000 ευρώ, ενώ στα πιο ψυχρά σημεία της χώρας μπορεί να αγγίξει τα 1.200 ευρώ.

Οι πρώτες πληρωμές αναμένονται στις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί έως τον Ιούλιο του 2026, ανάλογα με το καύσιμο και την κατανάλωση κάθε νοικοκυριού.

Πηγή: OT

Τράπεζες
Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν
Στοιχεία Eurostat 18.10.25

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν

Χάσμα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat - Ευάλωτα στη φτώχεια ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη και ένας στους τρεις σε περιοχές της Δ. Ελλάδας, Μακεδονίας, Β. Αιγαίου και Ιονίου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Κατασκευές 18.10.25

Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Αφού τελείωσαν οι… περιπέτειες με το ΣτΕ δρομολογείται και ένας νέος, απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός χωρίς «μπόνους» δόμησης, ο οποίος θα αποτελείται από μόλις 20 άρθρα

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Συντάξεις: Έκδοση σε έναν μήνα από το τέλος του 2026 αλλά με αστερίσκους
Η πλατφόρμα Dashboard 18.10.25

Έκδοση συντάξεων σε έναν μήνα από το τέλος του 2026 αλλά με αστερίσκους

Με ψηφιοποίηση 56 εκατ. σελίδων των αρχείων του ΕΦΚΑ και τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος - Μέχρι τότε οι καθυστερήσεις φτάνουν έως τα τρία χρόνια για τις επικουρικές συντάξεις

Ηλίας Γεωργάκης
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κολλημένες στο «χθες» – Γιατί η ψηφιοποίηση αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη
Οικονομία 18.10.25

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κολλημένες στο «χθες» – Γιατί η ψηφιοποίηση αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη

Μία ψηφιακή ανανέωση χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την ανάπτυξη στο προσεχές μέλλον

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Σούπερ μάρκετ: Η κωδική ονομασία «μείωση 2.000» και ο… «δράκος του παραμυθιού»
Η μάχη της ακρίβειας 18.10.25

Η κωδική ονομασία «μείωση 2.000» και ο… «δράκος του παραμυθιού»

«Ταμείο» κάνει η κυβέρνηση που ανακοίνωσε μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο εθελοντικής πρωτοβουλίας. Στο πορτοφόλι τους και τα ράφια κοιτούν οι καταναλωτές διαπιστώνοντας ότι από τις λίστες απουσιάζουν βασικά προϊόντα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eurostat: Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)
Στοιχεία Eurostat 17.10.25

Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)

Πάνω από 58 εκατ. τόνοι τροφικών αποβλήτων κατέληξαν στα σκουπίδια το 2023, το 9% προτού καν καταναλωθούν - Περισσότερα από τα μισά προέρχονται από τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τη Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Gen Z: H κρίση εργασίας σε Ευρώπη και Αμερική είναι βαθύτερη από όσο πιστεύαμε – Οι λόγοι
Θέσεις χαμηλής ποιότητας 17.10.25

Πραγματική η δυστυχία της Gen Z - H κρίση εργασίας σε Ευρώπη και Αμερική είναι βαθύτερη από όσο πιστεύαμε

Μελέτες δείχνουν ότι η Gen Z συνδέει άμεσα την ποιότητα της εργασίας με τη συνολική ευτυχία, την υγεία και την ικανοποίηση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕΕ: Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» – Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής
Πολεμική ετοιμότητα 17.10.25

Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» της ΕΕ - Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής

Το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωκοινοβούλιο ήρθαν σε προσωρινή συμφωνία για τη «στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι
Premier League 18.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»
Κακή κριτική 18.10.25

Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»

«Ο Ιρλανδός ηθοποιός, Κόλιν Φάρελ, προσπαθεί να σώσει αυτή την κενή προσαρμογή του μυθιστορήματος του Λόρενς Όσμπορν για τον τζόγο, στο οποίο πρωταγωνιστεί και η Τίλντα Σουίντον, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην πλοκή» γράφει ο Kevin Maher στους Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός για την 6η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως
Εργασιακά 18.10.25

Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως

Παρότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την τετραήμερη εργασία με λιγότερες εργασιακές ώρες, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, προέκρινε την 10ωρη, καθημερινή, εργασία. Ταυτόχρονα επέμεινε στην υπεράσπιση της 13ωρης εργασίας που καταδικάστηκε από εργαζόμενους και αντιπολίτευση

Σύνταξη
Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 18.10.25

Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ

Για κοινή εκλογική κάθοδο των προοδευτικών κομμάτων, με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ, μίλησε ο Χάρης Καστανίδης. Ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να δίνει τις «μάχες» από τις τάξεις του κόμματός του, επισημαίνοντας ότι θα επιμείνει στις απόψεις τους καθώς «στα κόμματα δεν υπάρχει σιωπή νεκροταφείου».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Euroleague 18.10.25

Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Αμπού Ντάμπι και Κατάρ αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στο φιλόδοξο σχέδιο της αμερικανικής λίγκας για την ίδρυση ευρωπαϊκών franchise. Mάντσεστερ και Παρίσι στο επίκεντρο, το μέλλον της Euroleague σε αχαρτογράφητα νερά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν
Στοιχεία Eurostat 18.10.25

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν

Χάσμα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat - Ευάλωτα στη φτώχεια ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη και ένας στους τρεις σε περιοχές της Δ. Ελλάδας, Μακεδονίας, Β. Αιγαίου και Ιονίου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Διακοπή κυκλοφορίας 18.10.25 Upd: 13:55

Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Αστυνομικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα αποκλείσει την περιοχή γύρω από την οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια όσο διενεργούνταν οι έρευνες από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Σύνταξη
Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»
Πολιτική αντιπαράθεση 18.10.25

Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»

«Η ΝΔ ισχυρίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι προσέβαλε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ - Σφοδρά πυρά κατά της κυβερνητικής στάσης και από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης
Πολιτική Γραμματεία 18.10.25

Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα τεθεί προς ψήφιση την ερχόμενη Τρίτη. Η κυβέρνηση μετά τις έντονες αντιδράσεις προσπαθεί να αποσυνδέσει την απόφαση για το μνημείο από τον μεγαλειώδη αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Σύνταξη
«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές
Media 18.10.25

«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές

Παλιοί λογαριασμοί ανοίγουν, ένοχα μυστικά βγαίνουν στο φως και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον τους. Η ένταση κορυφώνεται και τίποτα δεν θα μείνει όπως ήταν.

Σύνταξη
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες
Παράταξη εκεχειρίας 18.10.25

Ειρηνευτικές συνομιλίες Αφγανιστάν και Πακιστάν στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες

Ο υπουργός Πληροφοριών και Πολιτισμού και εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ ανακοίνωσε ότι και η αντιπροσωπεία του Αφγανιστάν ταξιδεύει για το Κατάρ μετά από αυτή του Πακιστάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονης – Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού – Αναζητείται η συνεργός της
Της πέρασαν χειροπέδες 18.10.25

Σύλληψη 37χρονης στη Θεσσαλονίκη - Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού - Αναζητείται η συνεργός της

Τουλάχιστον δύο ληστείες στη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η 37χρονη με τη συνεργό της, η οποία αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές

Σύνταξη
