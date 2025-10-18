Πετρέλαιο θέρμανσης: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές ανά περιοχή σε όλη την Ελλάδα [πίνακες]

Χαμηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι για το πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώνονται στην αγορά, στην έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές, η πτώση οφείλεται αφενός στη στασιμότητα της παγκόσμιας οικονομίας και κυρίως της Κίνας, αφετέρου στη μεγάλη αύξηση της παραγωγής.

Ενδεικτικό είναι ότι μετά την τελευταία ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας που εκτιμούσε ότι το 2026 θα παράγεται πλεόνασμα 4 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, η υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου επιταχύνθηκε.

Το πετρέλαιο θέρμανσης

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε σε τιμές που ξεκινούν από 1,09 ευρώ το λίτρο για παραγγελίες στα μεγάλα αστικά κέντρα, έναντι 1,18-1,19 ευρώ το λίτρο που ήταν πέρυσι στην έναρξη της περιόδου θέρμανσης πανελλαδικά και 1,16-1,17 ευρώ το λίτρο στην Αττική.

Οι τιμές κλιμακώνονται προς τα πάνω για μικρές παραγγελίες καθώς σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.

Ειδικότερα, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε στον Νομό Δωδεκανήσου από 1,30 ευρώ το λίτρο, στον Νομό Κυκλάδων από 1,25 ευρώ το λίτρο, στον Νομό Ρεθύμνης 1,23 ευρώ το λίτρο, στον Νομό Κέρκυρας 1,19 ευρώ το λίτρο και στον Νομό Άρτας 1,18 ευρώ το λίτρο.

Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης θα διατηρηθούν στα επίπεδα των 1,09 με 1,10 ευρώ ανά λίτρο για αρκετό χρονικό διάστημα

Την ίδια στιγμή, συγκρατημένες είναι έως τώρα και οι παραγγελίες πετρελαίου από τους καταναλωτές, λόγω καιρού ή / και προσδοκιών για υποχώρηση των διεθνών τιμών που θα μετακυλισθεί στις τιμές καταναλωτή.

Από τη μία οι επιχειρήσεις του κλάδου ελπίζουν σε ενίσχυση των πωλήσεων τους και από την άλλη πλευρά οι οικιακοί καταναλωτές βλέπουν μεν χαμηλή τιμή αλλά ποντάρουν σε ακόμη φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης.

Η τελευταία μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) επισημαίνει ταχεία αύξηση της προσφοράς και λιγότερο της ζήτησης, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για υποχώρηση των τιμών.

Οι προσφορές

Αρκετές εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών κάνουν προσφορές με άτοκες δόσεις ή εκπτώσεις για αγορά με πιστωτική κάρτα.

Η AVIN προσφέρει κέρδος έως 6% για αγορές με πιστωτικές κάρτες και 3% για αγορές με χρεωστικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του προγράμματος Go For More.

Ταυτόχρονα, τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης «AVIN Κερδίζω» επωφελούνται με 0,5 πόντους ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, κερδίζοντας δωροεπιταγές αξίας 3 ευρώ για εξαργύρωση στα πρατήρια της AVIN.

Το επίδομα ανάλογα τις ζώνες αναμένεται να φτάσει από 100 ευρώ έως και 1.200 ευρώ

Με όφελος έως 6% και έως 12 άτοκες δόσεις προσφέρει για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης η Coral A.E. – Shell Licensee μέσα από τα πρατήρια Shell.

Για αγορές με κάρτες της Πειραιώς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Yellow 500 λίτρων και άνω, παρέχεται επιβράβευση σε yellows 6% με πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα και 3% με χρεωστική, καθώς και συμμετοχές στην κλήρωση, όπου ένας τυχερός θα κερδίσει την αξία της συναλλαγής του σε yellows.

Για αγορές με κάρτες Εθνικής Τράπεζας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Go For More η επιβράβευση σε Go for More πόντους είναι 2% με χρήση πιστωτικής κάρτας και 1% με χρήση χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας. Για αγορές με την πιστωτική Alpha Bank Energy προσφέρεται επιβράβευση ίση με το 3% της αξίας της αγοράς.

Η ΕΚΟ δίνει την δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 12 άτοκες δόσεις, με πιστωτικές κάρτες, εκδόσεως Ελληνικών Τραπεζών. Επιπλέον, τα μέλη του προγράμματος EKO Smile με την αγορά Πετρελαίου Θέρμανσης κερδίζουν Smile πόντους σε κάθε αγορά τους.

Το επίδομα θέρμανσης

Όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τον Νοέμβριο και θα δοθεί με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία.

Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, αλλά σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, αυξάνεται κατά 25% και φτάνει έως 1.000 ευρώ, ενώ στα πιο ψυχρά σημεία της χώρας μπορεί να αγγίξει τα 1.200 ευρώ.

Οι πρώτες πληρωμές αναμένονται στις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί έως τον Ιούλιο του 2026, ανάλογα με το καύσιμο και την κατανάλωση κάθε νοικοκυριού.

Πηγή: OT