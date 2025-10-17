Μετά από 55 χρόνια, η οικογένεια ενός κοριτσιού 3 ετών που χάθηκε σε παραλία αντιμετωπίζει τον φερόμενο δολοφόνο της.

Η Σέριλ Γκρίμερ, ένα τρίχρονο κορίτσι από τη Βρετανία, εξαφανίστηκε το 1970 από την παραλία Fairy Meadow στο Wollongong της Αυστραλίας. Παρά τις δεκαετίες ερευνών, κανείς δεν έχει καταδικαστεί.

Ένας άνδρας, γνωστός ως «Μέρκιουρι», είχε κατηγορηθεί το 2017 μετά από ομολογία που είχε δώσει ως έφηβος, αλλά η δίκη του κατέρρευσε το 2019 επειδή η ομολογία θεωρήθηκε ακατάλληλη ως αποδεικτικό στοιχείο. Ο ίδιος αρνείται κάθε ευθύνη και η ταυτότητά του ήταν μέχρι τώρα μυστική, επειδή ήταν ανήλικος όταν συνελήφθη.

Ένας πολιτικός σκοπεύει να αποκαλύψει το όνομά του υπό κοινοβουλευτικό προνόμιο, μετά από αίτημα της οικογένειας για νέα έρευνα. Ο αδερφός της Σέριλ, Ρίκι Νας, δήλωσε ότι ο Μέρκιουρι έχει προθεσμία μέχρι την Τετάρτη να δώσει εξηγήσεις για τις λεπτομέρειες που γνώριζε στην ομολογία του, όπως γράφει η Daily Mail.

Άκαρπες έρευνες

Η Σέριλ πέρασε εκείνη την ημέρα στην παραλία με την οικογένειά της. Καθώς ετοιμάζονταν να φύγουν, έτρεξε στα αποδυτήρια των γυναικών και δεν βγήκε. Ο αδερφός της πήγε να καλέσει τη μητέρα τους και όταν γύρισε 90 δευτερόλεπτα αργότερα, η Σέριλ είχε εξαφανιστεί. Παρά μια τεράστια έρευνα, δεν βρέθηκε ποτέ.

Το 2017 εμφανίστηκε μια ομολογία που είχε δώσει ένας έφηβος το 1971, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του Μέρκιουρι, αλλά το δικαστήριο την απέρριψε. Η οικογένεια κατηγορεί τις αρχές για καθυστερήσεις και ανεπάρκεια, ενώ η αστυνομία δηλώνει ότι συνεχίζει να εξετάζει κάθε στοιχείο και προσφέρει 1 εκατομμύριο δολάρια σε όποιον δώσει πληροφορίες.

Η οικογένεια συμμετέχει σε έρευνες με εθελοντές και σκύλους ανίχνευσης, και στέλνει δείγματα εδάφους σε εργαστήρια στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Η υπόθεση οδήγησε το κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας να ανακοινώσει έρευνα για μακροχρόνιες υποθέσεις αγνοουμένων, για να εντοπιστούν τυχόν λάθη στην αντιμετώπισή τους.

Η οικογένεια έχει δηλώσει: «Έχουμε υποβάλει πολλές αιτήσεις στις αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας για νέα δίωξη ή επανεξέταση της υπόθεσης, χωρίς αποτέλεσμα.

Νιώθουμε ότι η αστυνομία μας έχει παραπέμψει επανειλημμένα, λέγοντας ότι εξετάζει την υπόθεση ή διερευνά αδιάφορα στοιχεία.

Η ανεπάρκεια και η αμέλεια στην έρευνα της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας για πάνω από 55 χρόνια είναι ακατανόητη».