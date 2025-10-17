Δριμεία επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ δια στόματος του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου, αναφορικά με τους αγρότες, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για τα προβλήματα του αγροτικού τομέα.

Ειδικότερα ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας ανέφερε ότι σύμφωνα με την Eurostat, το καθαρό κέρδος από αγροτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα την περίοδο 2020-2024 μειώθηκε κατά 8,4%, την ώρα που στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφεται αύξηση.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αποτύχει σε όλους τους κλάδους της αγροτικής παραγωγής»

«Το κόστος παραγωγής εκτοξεύθηκε, από τα γεωργικά φάρμακα και τις ζωοτροφές έως την ενέργεια. Οι τεράστιες αποκλίσεις από το χωράφι στο ράφι φτάνουν σε εξωφρενικά ποσοστά: βασικά προϊόντα όπως το γάλα, το τυρί και τα φρούτα καταλήγουν στον καταναλωτή με 200% αύξηση, την ώρα που ο παραγωγός βλέπει το εισόδημά του να συρρικνώνεται. Ο αγρότης ιδρώνει, ο πολίτης πληρώνει και τα καρτέλ θησαυρίζουν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής.

Ο κ. Ζαμπάρας κατηγόρησε την κυβέρνηση για απουσία κάθε στρατηγικού σχεδιασμού για τον πρωτογενή τομέα.

Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι «οι απώλειες από ζωονόσους αυξάνονται αντί να περιορίζονται.

Οι καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόμενα πολλαπλασιάζονται, χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης. Οι επιδοτήσεις μειώνονται, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές γίνονται μόνιμο καθεστώς».

«Δημογραφική ανάταξη χωρίς ζωντανά χωριά, χωρίς νέους αγρότες και κτηνοτρόφους, δεν μπορεί να υπάρξει. Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αποτύχει σε όλους τους κλάδους της αγροτικής παραγωγής δεν υπάρχει ούτε ένας τομέας με θετικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα», είπε ο βουλευτής.