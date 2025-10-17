Η γη της ελιάς: Συγκρούσεις και ανατροπές
Η δραματική σειρά του MEGA Η γη της ελιάς επιστρέφει με συγκλονιστικές εξελίξεις. Απόψε, στις 22.00.
- Ρόδος: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι δύο συλληφθέντες για τον τραγικό πνιγμό της 3χρονης σε πισίνα
- Πραγματική η δυστυχία της Gen Z - H κρίση εργασίας σε Ευρώπη και Αμερική είναι βαθύτερη από όσο πιστεύαμε
- Πώς θα μάθετε αν σας «τσίμπησε» ο έλεγχος για τα ανασφάλιστα οχήματα – Πότε θα λάβετε πρόστιμο
- Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango - Ύποπτος για ανθρωποκτονία ο γιος του
Η δραματική σειρά του MEGA, Η γη της ελιάς, έρχεται απόψε στις 22:00 με καταιγιστικές εξελίξεις.
Συγκρούσεις, αποκαλύψεις και ανατροπές αναστατώνουν τις ζωές των ηρώων. Παλιά μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια…
Αναλυτικά η περίληψη του επεισοδίου:
Ο Λυκούργος μαθαίνει για τον άγριο καβγά ανάμεσα στον Στέφανο και τον Στάθη, και προσπαθεί να τον συνετίσει. Την ίδια ώρα, ο Μανούσος καιροφυλαχτεί και παρακολουθεί συνεχώς τον Παρασκευά. Η παλιά βεντέτα έχει αναβιώσει για τα καλά και ο Μανούσος ζητά εκδίκηση.
Ο Δημοσθένης φορτώνει το μωρό στην Αμαλία, ενώ εκείνη δεν απολαμβάνει καθόλου τον νέο της ρόλο. Ο Τζον λέει στον Στάθη ότι ενδιαφέρεται για την Ιουλία κι ο Στάθης του δίνει το ελεύθερο. Η Ερωφίλη, από την άλλη, κρατάει σκληρή στάση, με τον Μανώλη να τη συμβουλεύει να τα ξαναβρεί με τη μητέρα τους. Ο Παυλής δηλώνει στην Αλεξάνδρα ότι είναι ερωτευμένος με τη Δάφνη κι εκείνη του λέει τα καλύτερα για εκείνη.
Τα πράγματα περιπλέκονται όταν βγαίνει το τεστ DNA που δείχνει ότι το μωρό δεν έχει καμία συγγένεια με τους Ρουσσάκηδες και η Αλεξάνδρα δηλώνει ότι δεν το θέλει στην οικογένεια. Ο Κουράκος ενημερώνει τον Λυκούργο ότι ο Στέφανος είχε κατηγορηθεί παλιά για κλοπή φαρμάκων. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Στάθης μαθαίνει ότι ο πατέρας του Στέφανου βρίσκεται στη φυλακή για εμπόριο ναρκωτικών.
Δείτε το trailer για το αποψινό επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς
Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου
Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη
Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης
Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Κούλλης Νικολάου
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου
Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού
Ανδρέας Βαρώτσος, ο Γρηγόρης Βαλτινός
Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA
#GiTisElias
- ΗΠΑ-Κίνα: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ
- Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014
- «100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026
- Παρίσταναν τους ηλεκτρολόγους και έκλεβαν κοσμήματα από ηλικιωμένους – Πώς πήραν χρυσαφικά αξίας 90.000 ευρώ
- Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά
- Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις