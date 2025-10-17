Η γη της ελιάς: Συγκρούσεις και ανατροπές

Η δραματική σειρά του MEGA, Η γη της ελιάς, έρχεται απόψε στις 22:00 με καταιγιστικές εξελίξεις.

Συγκρούσεις, αποκαλύψεις και ανατροπές αναστατώνουν τις ζωές των ηρώων. Παλιά μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια…

Αναλυτικά η περίληψη του επεισοδίου:

Ο Λυκούργος μαθαίνει για τον άγριο καβγά ανάμεσα στον Στέφανο και τον Στάθη, και προσπαθεί να τον συνετίσει. Την ίδια ώρα, ο Μανούσος καιροφυλαχτεί και παρακολουθεί συνεχώς τον Παρασκευά. Η παλιά βεντέτα έχει αναβιώσει για τα καλά και ο Μανούσος ζητά εκδίκηση.

Ο Δημοσθένης φορτώνει το μωρό στην Αμαλία, ενώ εκείνη δεν απολαμβάνει καθόλου τον νέο της ρόλο. Ο Τζον λέει στον Στάθη ότι ενδιαφέρεται για την Ιουλία κι ο Στάθης του δίνει το ελεύθερο. Η Ερωφίλη, από την άλλη, κρατάει σκληρή στάση, με τον Μανώλη να τη συμβουλεύει να τα ξαναβρεί με τη μητέρα τους. Ο Παυλής δηλώνει στην Αλεξάνδρα ότι είναι ερωτευμένος με τη Δάφνη κι εκείνη του λέει τα καλύτερα για εκείνη.

Τα πράγματα περιπλέκονται όταν βγαίνει το τεστ DNA που δείχνει ότι το μωρό δεν έχει καμία συγγένεια με τους Ρουσσάκηδες και η Αλεξάνδρα δηλώνει ότι δεν το θέλει στην οικογένεια. Ο Κουράκος ενημερώνει τον Λυκούργο ότι ο Στέφανος είχε κατηγορηθεί παλιά για κλοπή φαρμάκων. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Στάθης μαθαίνει ότι ο πατέρας του Στέφανου βρίσκεται στη φυλακή για εμπόριο ναρκωτικών.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Ανδρέας Βαρώτσος, ο Γρηγόρης Βαλτινός

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

