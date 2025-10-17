science
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
17.10.2025 | 12:15
Δύο νεκροί και 12 τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι
Έκθεση Amazon: Η Ελλάδα «δεύτερη στην Ευρώπη» στην υιοθέτηση της ΑΙ από επιχειρήσεις
AI 17 Οκτωβρίου 2025 | 11:12

Έκθεση Amazon: Η Ελλάδα «δεύτερη στην Ευρώπη» στην υιοθέτηση της ΑΙ από επιχειρήσεις

Η Amazon Web Services παρουσίασε τα ευρήματα της μελέτης «Unlocking Greece’s AI Potential 2025» αποκαλύπτοντας ότι οι startups παραμένουν στην πρωτοπορία γύρω από την ΑΙ.

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Vita.gr
Σε μια περίοδο όπου η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης, η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) αναδεικνύεται σε έναν νέο, ισχυρό καταλύτη για την ανάπτυξη. Τα δεδομένα από την έρευνα «Unlocking Greece’s AI Potential 2025» είναι αποκαλυπτικά: η Ελλάδα καταγράφει έναν εκρηκτικό ρυθμό υιοθέτησης της ΑΙ, τον δεύτερο υψηλότερο στην Ευρώπη.

Ο ρυθμός υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις ελληνικές επιχειρήσεις εκτινάχθηκε κατά 55% σε ετήσια βάση, ανεβάζοντας το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν συστηματικά την τεχνολογία στο 34%. Αυτή η ταχύτητα αντικατοπτρίζεται άμεσα και στην κερδοφορία: το εντυπωσιακό 89% των επιχειρήσεων που υιοθέτησαν εργαλεία AI αναφέρει αύξηση εσόδων, με τη μέση αύξηση να διαμορφώνεται στο 18%, επιβεβαιώνοντας τη μετασχηματιστική δύναμη της τεχνολογίας στη δημιουργία αξίας.

Καινοτομία και startups

Σύμφωνα με την έκθεση της Amazon Web Services, η κινητήριος δύναμη πίσω από αυτή την εκρηκτική ανάπτυξη είναι το δυναμικό οικοσύστημα των ελληνικών startups. Οι νεοφυείς εταιρείες βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος του ψηφιακού μετασχηματισμού, υιοθετώντας την ΑΙ σε πρωτοφανή επίπεδα. Πάνω από τις μισές, συγκεκριμένα το 51% των startups, έχουν ήδη ενσωματώσει λύσεις ΤΝ στη λειτουργία τους.

Ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας επιχειρήσεων είναι το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων

Αυτό που τις καθιστά πρωτοπόρες δεν είναι μόνο η ποσότητα, αλλά και η ποιότητα της υιοθέτησης. Το 27% των ελληνικών startups χρησιμοποιεί τις πιο προηγμένες εφαρμογές της AI, όπως ο συνδυασμός πολλαπλών μοντέλων ή η ανάπτυξη δικών τους λύσεων, ξεπερνώντας μάλιστα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η τόλμη τους αποδίδει καρπούς: το 55% των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων έχει λανσάρει ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία που βασίζεται στην ΑΙ, δημιουργώντας εντελώς νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρει η έκθεση είναι η WeatherXM, η οποία αξιοποιεί την AI και την τεχνολογία blockchain για να προσφέρει υπερτοπικές προβλέψεις καιρού, αποδεικνύουν τον παγκόσμιο χαρακτήρα της ελληνικής AI καινοτομίας.

Τεχνητή νοημοσύνη και οικονομία δύο ταχυτήτων

Παρά την αισιοδοξία, η έρευνα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον κίνδυνο δημιουργίας μιας «οικονομίας δύο ταχυτήτων».

Ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό υιοθέτησης (45%), η χρήση της AI παραμένει σε μεγάλο βαθμό επιφανειακή. Ειδικότερα, το 71% των μεγάλων επιχειρήσεων περιορίζεται σε βασικές εφαρμογές, όπως η χρήση έτοιμων chatbots ή η υιοθέτηση τυποποιημένων λύσεων, εστιάζοντας απλώς στη βελτίωση της αποδοτικότητας και όχι στον στρατηγικό μετασχηματισμό.

Για την προσέλκυση ταλέντου, οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι πρόθυμες να προσφέρουν κατά μέσο όρο 42% υψηλότερη αμοιβή

Η έλλειψη στρατηγικού οράματος είναι επίσης εμφανής: μόνο το 12% των μεγάλων οργανισμών αναφέρει ότι διαθέτει μια ολοκληρωμένη στρατηγική AI, έναντι του 22% των startups. Αυτό το χάσμα υποδηλώνει ότι, αν δεν υπάρξει αλλαγή πορείας, οι μεγαλύτερες και πιο καθιερωμένες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να μείνουν πίσω στην κούρσα της καινοτομίας, την ώρα που οι startups επαναπροσδιορίζουν ολόκληρους κλάδους.

Δεξιότητες: Ο κρίσιμος παράγοντας

Ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας για την περαιτέρω επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων είναι το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων. Το 54% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι αυτό το έλλειμμα υπονομεύει την καινοτομία τους.

Για την προσέλκυση ταλέντου, οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι πρόθυμες να προσφέρουν κατά μέσο όρο 42% υψηλότερη αμοιβή για υποψηφίους με ισχυρές ψηφιακές δεξιότητες – ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτή, η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει ως κεντρικό πυλώνα της Εθνικής Στρατηγικής (2020) τον εκδημοκρατισμό της AI, εστιάζοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης και την επέκταση των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών. Η κινητοποίηση του δημοσίου είναι κρίσιμη, καθώς το 78% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι θα ήταν πιο πιθανό να υιοθετήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη εάν ο δημόσιος τομέας έδειχνε τον δρόμο.

Μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

Συνοψίζοντας, η έκθεση καταλήγει ότι η Ελλάδα έχει πετύχει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στην επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνη. Για να μετατρέψει ωστόσο αυτή την ταχεία πρόοδο σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, απαιτείται άμεση και στρατηγική αντιμετώπιση του προβλήματος των δεξιοτήτων και ενθάρρυνση των μεγάλων επιχειρήσεων να αγκαλιάσουν τις πιο προηγμένες και μετασχηματιστικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πηγή: ΟΤ.gr

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
