H ΑΙ διευρύνει το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών, προειδοποιεί το ΔΝΤ
AI 14 Οκτωβρίου 2025 | 15:05

H ΑΙ διευρύνει το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών, προειδοποιεί το ΔΝΤ

Οι ΗΠΑ και άλλες αναπτυγμένες χώρες κυριαρχούν στην αξιοποίηση της ΑΙ, παρά την έλλειψη ρυθμιστικού και ηθικού πλαισίου.

Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο δεν διαθέτουν το ρυθμιστικό και δεοντολογικό πλαίσιο για να ελέγξουν τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), δηλώνει η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείο, η οποία κάλεσε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να «σημάνουν συναγερμό».

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα δήλωσε ότι η τεχνολογική επανάσταση που φέρνει η ΑΙ κυριαρχείται από τις ανεπτυγμένες οικονομίες, με τις ΗΠΑ να εξασφαλίζουν τη μερίδα του λέοντος. Ορισμένες αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα επίσης σημειώνουν πρόοδο, ωστόσο οι αναπτυσσόμενες χώρες υστερούν σημαντικά και αδυνατούν να αξιοποιήσουν το δυναμικό της νέας τεχνολογίας.

Σε συζήτησή της με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών την πρώτη ημέρα της ετήσιας συνέλευσης του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον, η Γκεοργκίεβα δήλωσε πως το ΔΝΤ «ανησυχεί» ότι το χάσμα πλούσιων και φτωχών χωρών μεγεθύνεται όσον αφορά την ετοιμότητα αξιοποίησης της ΑΙ.

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα προειδοποίησε ότι οι επενδύσεις στην ΑΙ μπορεί να αποδειχθούν φούσκα (Reuters)

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα προειδοποίησε ότι οι επενδύσεις στην ΑΙ μπορεί να αποδειχθούν φούσκα (Reuters)

Φούσκα;

Η παρατήρηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την προειδοποίηση της Γκεοργκίεβα ότι οι αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνολογίας ανεβαίνουν στα επίπεδα που είδαμε τελευταία φορά πριν από 25 χρόνια, όταν οι επενδυτές πόνταραν στην επανάσταση του Διαδικτύου.

Εάν η ΑΙ αποδειχθεί φούσκα, είπε η επικεφαλής του ΔΝΤ, το πλήγμα θα παρασύρει την παγκόσμια οικονομία και ειδικά τις οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών.

Το ΔΝΤ, είπε η Γκεοργκίεβα, ενθαρρύνει τις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες να εστιαστούν στα προαπαιτούμενα της τεχνολογικής προόδου, δηλαδή τις ψηφιακές υποδομές και την ψηφιακή κατάρτιση.

Το ΔΝΤ, πρόσθεσε, έχει αναπτύξει έναν δείκτη ετοιμότητας ΑΙ που εξετάζει τις δυνατότητες κάθε χώρας σε τέσσερις τομείς: υποδομές, εργατικό δυναμικό και δεξιότητες, καινοτομία και ρύθμιση και ηθική.

«Αυτό στο οποίο ο κόσμος αποτυγχάνει περισσότερο είναι στη ρύθμιση και την ηθική» δήλωσε. «Το ρυθμιστικό ηθικό πλαίσιο της ΑΙ για το μέλλον μας δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί» είπε.

Κάλεσε, τέλος, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών να «σημάνουν στις χώρες τους συναγερμό και να προειδοποιήσουν ότι το να μένει κανείς ακίνητος ισοδυναμεί με το να μένει πίσω».

