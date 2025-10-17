Παρίσταναν τους ηλεκτρολόγους και έκλεβαν κοσμήματα από ηλικιωμένους – Πώς πήραν χρυσαφικά αξίας 90.000 ευρώ

Στα ίχνη σπείρας που εξαπατούσε τηλεφωνικά ηλικιωμένους και του αποσπούσε κοσμήματα αξίας κατάφερε να φτάσει η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού, αποδομήθηκε εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας κοσμήματα σε Χολαργό και Παλαιό Ψυχικό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων τηλεφωνικών απατών σε βάρος πολιτών και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού, εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της περασμένης Κυριακής (12-10-2025) στην περιοχή του Περιστερίου 21χρονος, ως μέλος της εγκληματικής ομάδας ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται και έτερο μέλος, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και απάτη από άτομα που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών.

Πώς δρούσε η σπείρα

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την τέλεση απατών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας αρχικά πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηλικιωμένα κυρίως άτομα, χρησιμοποιώντας επιχειρησιακούς αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ρεύματος στην οικία τους, τους ζητούσαν να τοποθετήσουν κοσμήματα, εντός λεκάνης, στον εξωτερικό χώρο των οικιών.

Στη συνέχεια μετέβαιναν με επιχειρησιακό όχημα στις οικίες των θυμάτων τους και παραλάμβαναν τα κοσμήματα και τα χρηματικά ποσά.

90.000 ευρώ σε δύο περιπτώσεις

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -2- περιπτώσεις απάτης, διαπραχθείσες σε Χολαργό και Παλαιό Ψυχικό.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της εγκληματικής ομάδας ανέρχεται σε περίπου -90.000- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.