Διαπράττουν απάτες παριστάνοντας τους λογιστές – Αφαιρούν μεγάλα ποσά από ανυποψίαστα θύματά

«Κάνουμε τις φορολογικές δηλώσεις εδώ πέρα και μας βγάζει ένα προστιματάκι. Στα δύο χιλιάρικα περίπου».

Είναι ένα από τα κόλπα που χρησιμοποιούν αδίστακτοι επιτήδειοι για να παγιδεύσουν τα ανύποπτα θύματα τους και να τους αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Θύμα: Να πάω στην εφορία να το πληρώσω.

«Λογιστής»: Εμείς προσπαθούμε τώρα να μην το πληρώσεις κι εσύ μου λες να το πληρώσεις;

Ο απατεώνας που παριστάνει τον λογιστή καλεί τηλεφωνικά το υποψήφιο θύμα του. Προσπαθεί να τρομάξει την ανυποψίαστη γυναίκα λέγοντάς της ότι από τη φορολογική της δήλωση προκύπτει ότι φοροδιαφεύγει.

«Μου είπε ότι έχω ένα πρόστιμο στην εφορία και λέω ωραία πόσο είναι να το πληρώσω. Με προσβάλλεις μου λέει. Εγώ δεν θέλω λεφτά. Είμαι από το λογιστικό γραφείο και θέλουμε να κάνουμε μια καταγραφή τι έχεις μέσα στο σπίτι».

Οι επιτήδειοι σκαρφίζονται διάφορους τρόπους παριστάνοντας τους λογιστές, τους εφοριακούς, ακόμα και τους υπαλλήλους υπουργείων ώστε να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα και κωδικούς πρόσβασης τραπεζικών λογαριασμών.

«Κάλεσαν ένα μεσημέρι τη μητέρα μου, λέγοντας της ότι δικαιούμαι κάποια επιστροφή, που όντως δικαιούμουν επιστροφή εκείνο το διάστημα. Της δημιούργησαν e-banking. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν χρήματα και της μητέρας μου τη σύνταξη, έναν άλλον ταμιευτηρίου λογαριασμό που είχε αλλά και λεφτά της αδερφής μου. Συνολικά κατάφεραν να αποσπάσουν γύρω στα 41.000 ευρώ».

Οι δράστες είναι συχνά πιεστικοί και καλούν επανειλημμένα.

«Έχω τέσσερα μικρά παιδιά και όταν με παίρνουν τηλέφωνο στο σταθερό και μου λένε τα στοιχεία μου και όταν το τηλέφωνο αυτό που με παίρνουν δεν είναι στο όνομά μου, πλέον αρχίζω και ανησυχώ γιατί είναι η τρίτη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες».

Η αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες να μην αποκαλύπτουν προσωπικά τους στοιχεία σε αγνώστους, όποιο πρόσχημα κι αν χρησιμοποιούν και όσο πιεστικοί κι αν γίνονται.