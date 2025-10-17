Ο ΕΟΦ απαγορεύει σκεύασμα που στοχεύει στην απώλεια βάρους
Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ - Για ποιο προϊόν που σχετίζεται με την απώλεια βάρους προειδοποιεί τους πολίτες
Να μην καταναλώσουν αλλά και να μην αγοράσουν το προϊόν Slimming King το οποίο προωθείται για την απώλεια βάρους, προειδοποιεί ο ΕΟΦ με ανακοίνωση που εξέδωσε.
Συγκεκριμένα τονίζει πως το εν λόγω σκεύασμα για την απώλεια βάρους, περιέχει την ουσία σεμαγλουτίδη η οποία δεν αναγράφεται στην συσκευασία και έτσι μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για την υγεία του καταναλωτή.
«Οι καταναλωτές καλούνται να μην προβούν σε προμήθεια του προϊόντος, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Η ανακοίνωση του ΕΟΦ
Ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην διακίνηση του προϊόντος SLIMMING KING, που προωθείται για την απώλεια βάρους καθώς περιέχει τη δραστική ουσία σεμαγλουτίδη χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία, όπως προέκυψε από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Ελβετίας. Η μη εγκεκριμένη παρουσία της σεμαγλουτίδης στο συγκεκριμένο σκεύασμα μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την υγεία του καταναλωτή καθώς δεν έχει αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά του.
Ως εκ τούτου καλούνται οι καταναλωτές να μην προβούν σε προμήθεια του συγκεκριμένου προϊόντος και σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Επισημαίνεται ότι η αγορά προϊόντων της αρμοδιότητάς του από το διαδίκτυο ή άλλες πηγές μη αξιόπιστες, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.
