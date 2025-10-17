Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ – Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα παντρεμένη με έναν ομοφυλόφιλο άνδρα;

Ο γάμος της σχεδιάστριας μόδας Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ δεν άλλαξε μετά την αποκάλυψη του επί χρόνια συζύγου της, του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία, Μπάρι Ντίλερ, ότι είναι ομοφυλόφιλος.

Η σχεδιάστρια μόδας Φον Φίρστενμπεργκ έσπασε τη σιωπή της σχετικά με την πρόσφατη παραδοχή του συζύγου της ότι ανήκει στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Variety. Όταν ρωτήθηκε τι σημαίνει να είσαι «μια γυναίκα παντρεμένη με έναν άνδρα που είναι ομοφυλόφιλος» η Νταϊάν απάντησε: «Ποια είναι η διαφορά;». «Δεν καταλαβαίνω» πρόσθεσε.

O Ramin Setoodeh του Variety τόνισε ότι πολλές γυναίκες «δε θα ήθελαν» να παντρευτούν έναν ομοφυλόφιλο άνδρα και πίεσε τη Φον Φίρστενμπεργκ για περισσότερες πληροφορίες.

«Παντρεύτηκα δύο γκέι άντρες, εντάξει; Δεν ξέρω γιατί, αλλά για μένα δεν είναι γκέι, οπότε δεν έχει καμία διαφορά»

«Είναι μια ηλίθια ερώτηση»

«Αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Λυπάμαι – είναι μια ηλίθια ερώτηση» απάντησε η σχεδιάστρια και πρόσθεσε: «Παντρεύτηκα δύο γκέι άντρες, εντάξει; Δεν ξέρω γιατί, αλλά για μένα δεν είναι γκέι, οπότε δεν έχει καμία διαφορά».

Η 78χρονη Φον Φίρστενμπεργκ ήταν παντρεμένη με τον πρίγκιπα Ίγκον Φον Φίρστενμπεργκ – ο οποίος ήταν ανοιχτά αμφιφυλόφιλος – από το 1969 μέχρι τον χωρισμό τους το 1972 (και οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους το 1983). Κατά τη διάρκεια του γάμου τους απέκτησαν δύο παιδιά: Τον πρίγκιπα Αλέξανδρο, 55 ετών, και την πριγκίπισσα Τατιάνα, 55 ετών.

Η Φον Φίρστενμπεργκ συνέχισε με τον Μπάρι Ντίλερ, ενώ η σχέση τους ήταν on-off για χρόνια μέχρι το 1981. Επανασυνδέθηκαν μια δεκαετία αργότερα και ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2001. Περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά το «ναι», ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, 83 ετών, αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος τον Μάιο του 2025.

Ο Ντίλερ εξήγησε ότι γνώριζε ότι η σχέση του με τη Φον Φίρστενμπεργκ «προκάλεσε σύγχυση και πολλές εικασίες» καθώς οι άνθρωποι στους κύκλους τους γνώριζαν ότι έλκεται σεξουαλικά από τους άνδρες

«Μια σχέση που ξεκίνησε με αδιαφορία»

«Ενώ υπήρξαν πολλοί άνδρες στη ζωή μου, υπήρξε μόνο μία γυναίκα, και αυτή δεν μπήκε στη ζωή μου μέχρι που ήμουν 33 ετών» έγραψε σε ένα δοκίμιο για το New York Magazine με τίτλο «Η αλήθεια για εμάς, μετά από τόσα χρόνια».

Και συνέχισε: «Ποτέ δεν αμφισβήτησα τη βασική εξουσία της σεξουαλικότητάς μου στη ζωή μου (φοβόμουν μόνο την αντίδραση των άλλων)».

Ο Ντίλερ εξήγησε ότι γνώριζε ότι η σχέση του με τη Φον Φίρστενμπεργκ «προκάλεσε σύγχυση και πολλές εικασίες» καθώς οι άνθρωποι στους κύκλους τους γνώριζαν ότι έλκεται σεξουαλικά από τους άνδρες.

«Μια σχέση που ξεκίνησε με αδιαφορία και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ένα ειδύλλιο τόσο φυσικό για εμάς όσο και η αναπνοή, εξέπληξε εμάς και όλους τους άλλους. Είναι πραγματικά το θαύμα της ζωής μου» είπε, περιγράφοντας τη «μοναδική και ολοκληρωμένη αγάπη» τους.

Η εφευρέτρια του wrap-dress αναφέρθηκε επίσης στα απομνημονεύματα του Ντίλερ του 2025, «Who Knew», στα οποία θίγει τη σεξουαλικότητά του.

«Ήταν πολύ επίμονος»

«Αν τον υποστηρίξω; Τι εννοείς αν τον υποστηρίζω; Ο κόσμος το βλέπει έτσι. Για μένα, δεν είναι έτσι» δήλωσε η Φον Φίρστενμπεργκ στο Variety. «Δεν ξέρω. Ναι, τον ενθάρρυνα να κάνει αυτό το βιβλίο. Αλλά για μένα, το βιβλίο δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι για τη ζωή του. Και φυσικά, μαζί μου, ήταν απολύτως ειλικρινής αμέσως. Για 50 χρόνια, ήμουν ο μόνος άνθρωπος στον οποίο ήταν απολύτως ειλικρινής. Μετά έγραψε το βιβλίο».

Η Φον Φίρστενμπεργκ δήλωσε ότι ο Ντίλερ κατέληξε να είναι η «αδελφή ψυχή» της, αφού αρχικά πίστευε ότι θα ήταν απλώς φίλοι. «Δεν το σκέφτηκα στην αρχή. Ήταν ένας άνθρωπος που κυκλοφορούσε στην πόλη. Έκανα ένα πάρτι για την παραγωγό του Χόλιγουντ, Σου Μέγκερς, και ήρθε» θυμήθηκε. «Με ενδιέφερε να είμαι καλή φίλη- δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα ήταν κάτι άλλο. Μετά έγινε πάθος. Ήταν πολύ επίμονος».

*Με στοιχεία από pagesix.com και variety.com | Αρχική Φωτό: EPA/JASON SZENES