Πώς θα επηρεάσει τις τιμές του λιθίου η άνθηση της παραγωγής στις ΗΠΑ

Στις τάξεις των μεγαλύτερων προμηθευτών λιθίου στον κόσμο επιδιώκουν να ενταχθούν οι ΗΠΑ στην προσπάθειά τους να απεξαρτηθούν από τους καθιερωμένους παραγωγούς της αγοράς και κυρίως το λίθιο από την Κίνα.

Προς το παρόν, η χώρα – και ο υπόλοιπος κόσμος – εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από λίγες μόνο χώρες για την προμήθεια λιθίου, που είναι απαραίτητη πρώτη ύλη για την παραγωγή μιας μεγάλης γκάμας προϊόντων που έχουν ως βάση τους το λίθιο, όπως μπαταρίες για την τροφοδοσία ηλεκτρικών οχημάτων και την αποθήκευση ενέργειας.

Ο κεντρικός ρόλος του στοιχείου στις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας το έχει μετατρέψει σε «λευκό χρυσό» της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια και το ενδιαφέρον για τις αλυσίδες εφοδιασμού λιθίου αυξάνεται αναλόγως.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) εκτιμά ότι η ζήτηση λιθίου μόνο για την κατασκευή μπαταριών θα δεκαπλασιαστεί μεταξύ 2020 και 2030. Ωστόσο, οι τιμές του λιθίου έχουν δείξει εξαιρετική αστάθεια τα τελευταία χρόνια , με τεράστιες διακυμάνσεις μόλις τους τελευταίους μήνες.

Το λίθιο παραμένει σε προσιτές τιμές

Μέχρι στιγμής, οι τιμές του λιθίου εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλότερες από ό,τι ήταν πριν από λίγα χρόνια, αλλά αυτό δεν έχει επιβραδύνει το επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η ανάπτυξη της παραγωγικής ικανότητας λιθίου μόλις αρχίζει να επιταχύνεται.

Προς το παρόν, το μόνο μέρος όπου εξορύσσεται και παράγεται λίθιο είναι το ορυχείο Silver Peak στην κομητεία Esmeralda της Νεβάδα. Αλλά σε αυτό το έργο πρόκειται να προστεθούν πολλά άλλα, καθώς οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και η κυβέρνηση Τραμπ στρέφουν το βλέμμα τους στην εξόρυξη λιθίου. Μια νεοσύστατη εταιρεία της Σίλικον Βάλεϊ, η Lilac Solutions, συγκεντρώνει 250 εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή μιας εγκατάστασης για την εξαγωγή λιθίου από τη φυσική άλμη που βρίσκεται στο Σολτ Λέικ Σίτι, στη Μεγάλη Αλμυρή Λίμνη της Γιούτα, με μια κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία ανταλλαγής ιόντων.

Τεράστια τα αμερικανικά αποθέματα σε λίθιο

Οι κυβερνήσεις Μπάιντεν και Τραμπ έχουν επίσης επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη του εγχώριου δυναμικού παραγωγής λιθίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστια αποθέματα φυσικού λιθίου και ανακαλύπτουν συνεχώς νεότερα και μεγαλύτερα κοιτάσματα λευκού χρυσού, κυρίως στη Νεβάδα και το Αρκάνσας.

Σύμφωνα με το oilprice.com, το Γραφείο Διαχείρισης Γης των Ηνωμένων Πολιτειών έχει εγκρίνει την ανάπτυξη τριών επιπλέον έργων ορυχείων λιθίου στη Νεβάδα. Το πιο δημοφιλές από αυτά είναι το τεράστιο ορυχείο Thacker Pass, το οποίο η κυβέρνηση Μπάιντεν ενθάρρυνε με σημαντικά δάνεια. Η κυβέρνηση Τραμπ επέτρεψε τη διατήρηση αυτού του δανείου, αλλά απαίτησε συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο – 5% στο έργο και 5% στην εταιρεία ανάπτυξης του έργου, Lithium Americas.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει αυτό το έργο. Θέλει να επιτύχει και επίσης να είναι δίκαιο για τους φορολογούμενους», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως δωρεάν χρήματα», συνέχισε ο αξιωματούχος.

Ο Λευκός Οίκος έχει στρατηγικό συμφέρον να αυξήσει την παραγωγή λιθίου του, προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή του από τις κινεζικές αλυσίδες εφοδιασμού. Οι κινεζικές εταιρείες ελέγχουν το 25% της παγκόσμιας ικανότητας εξόρυξης λιθίου και το 60% της ικανότητας διύλισης λιθίου κατάλληλου για μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων.

Μέχρι το 2026, η Κίνα θα ξεπεράσει την Αυστραλία και θα γίνει η μεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης λιθίου στον πλανήτη. Αυτό δίνει στο Πεκίνο σημαντικό βαθμό πολιτικής επιρροής, την οποία είναι πρόθυμο να αξιοποιήσει. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας και η Γενική Διοίκηση Τελωνείων ανακοίνωσαν ότι η χώρα θα επιβάλει ελέγχους στις εξαγωγές μπαταριών λιθίου από τον Νοέμβριο.

Η υπερπροσφορά μπορεί να ρίξει γρηγορότερα τις τιμές

Ωστόσο, αυτό το ανανεωμένο ενδιαφέρον για την ενσωμάτωση αλυσίδων εφοδιασμού λιθίου θα μπορούσε να αποβεί εις βάρος μιας πιθανής ανάκαμψης των τιμών του λιθίου. Η Globe and Mail αναφέρει ότι «η τρέχουσα αγορά αντικατοπτρίζει πλέον την πραγματικότητα της παγκόσμιας υπερπροσφοράς και μιας σειράς έργων εξόρυξης λιθίου σε όλο τον κόσμο».

Επιπλέον, οι αναλυτές πιστεύουν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται μεταξύ 2026 και 2030, από ένα εύρος 12.000 έως 17.000 δολαρίων ΗΠΑ το επόμενο έτος, σε 10.000 και 15.000 δολάρια ΗΠΑ στο τέλος της δεκαετίας.

«Ορισμένοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κινεζικών πολιτικών σχετικά με την χωρητικότητα και τις άδειες εξόρυξης, τη χημεία των μπαταριών και την ανακύκλωση των μπαταριών, μαζί με την υιοθέτηση και την προσιτή τιμή των ηλεκτρικών οχημάτων, θα διαδραματίσουν όλοι ρόλο στις μελλοντικές τιμές», αναφέρει η Globe and Mail.

Πηγή: ot.gr