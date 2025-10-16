Η Waymo, η θυγατρική αυτόνομων οχημάτων της Alphabet (μητρική της Google), ανακοίνωσε την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή αγορά, επιλέγοντας το Λονδίνο ως την πρώτη πόλη για το λανσάρισμα της εμπορικής υπηρεσίας robotaxi το 2026.

Τα αυτοκίνητα θα είναι ηλεκτρικά, εξοπλισμένα με την τεχνολογία Waymo Driver

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ξεκινήσει δοκιμαστικές διαδρομές με ανθρώπους πίσω από το τιμόνι στους δρόμους του Λονδίνου τους επόμενους μήνες ενώ η βρετανική κυβέρνηση επιταχύνει τη νομοθεσία για τα αυτόνομα οχήματα.

Η υφυπουργός Μεταφορών Heidi Alexander εξέφρασε την ικανοποίησή της σημειώνοντας ότι «θα αυξήσει τις προσβάσιμες επιλογές μεταφορών, φέρνοντας παράλληλα θέσεις εργασίας, επενδύσεις και ευκαιρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο».

We’re bringing the magic of Waymo to Londoners in 2026 💂🇬🇧 pic.twitter.com/ggXjPijW0J — Waymo (@Waymo) October 15, 2025

Μετά τις ΗΠΑ το Ηνωμένο Βασίλειο

Μετά από χρόνια αποκλειστικής εξυπηρέτησης πόλεων των ΗΠΑ (Λος Άντζελες, Φοίνιξ, Σαν Φρανσίσκο, Ατλάντα και Όστιν του Τέξας,) το Waymo Driver θα «προσγειωθεί» στο Λονδίνο, κάποια στιγμή, το επόμενο έτος, προσφέροντας αυτόνομες διαδρομές.

Στο Λονδίνο, ο στόλος της Waymo θα αποτελείται από ηλεκτρικά οχήματα Jaguar iPACE. Απασχολεί ήδη ομάδες μηχανικών και σχεδιάζει να συνεργαστεί με την Moove που πρόκειται να αναλάβει τη λειτουργία και τη συντήρηση του στόλου της.

Φουντώνει ο ανταγωνισμός

Η εταιρεία ανέφερε ότι τα αυτοκινούμενα οχήματά της έχουν διανύσει 100 εκατομμύρια «πλήρως αυτόνομα χιλιόμετρα» σε δημόσιους δρόμους και έχουν προσφέρει περισσότερες από 10 εκατομμύρια πληρωμένες διαδρομές σε επιβάτες μέχρι σήμερα.

Η είσοδος της θυγατρικής της Alphabet εντείνει τον ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά αυτόνομης οδήγησης. Ήδη, η Uber και η βρετανική startup Wayve έχουν ανακοινώσει αντίστοιχα σχέδια για πιλοτική λειτουργία robotaxi στο Λονδίνο το 2026.