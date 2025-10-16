Η σοκαριστική υπόθεση της 12χρονης Λόλα Νταβιέ: Δικάζεται γυναίκα για βιασμό, βασανιστήρια και φόνο

Μια γυναίκα κατηγορούμενη ότι κακοποίησε και βασάνισε τη Λόλα Νταβιέ, ένα 12χρονο κορίτσι πριν το αφήσει να πεθάνει από ασφυξία θα δικαστεί για φόνο την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε τη Γαλλία και προκάλεσε πολιτικές αναταράξεις.

Σύμφωνα με τον Guardian, η σωρός της 12χρονης βρέθηκε χωμένη σε ένα πλαστικό μπαούλο, πεταμένο στο δρόμο κοντά στο σπίτι της.

Η 27χρονη Νταμπία Μπενκιρέντ κατηγορείται για τη δολοφονία ανηλίκου, βιασμό με επιβαρυντικές περιστάσεις, βασανιστήρια και πράξη βαρβαρότητας, σε μια υπόθεση που προκάλεσε ευρεία αποτροπιασμό στη Γαλλία πριν από τρία χρόνια.

Η ακροδεξιά προσπάθησε επίσης να εκμεταλλευτεί πολιτικά τη δολοφονία, καθώς αποκαλύφθηκε ότι η Μπενκιρέντ, η οποία γεννήθηκε στην Αλγερία, δεν είχε δικαίωμα να παραμείνει στη Γαλλία και της είχε εκδοθεί διαταγή να εγκαταλείψει τη χώρα δύο μήνες νωρίτερα.

Η Λόλα Νταβιέ είχε επιστρέψει από το σχολείο στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού, όπου οι γονείς της ήταν θυρωροί του κτιρίου, λίγο μετά τις 3 μ.μ. την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022.

Lola Daviet était une jeune fille de 12 ans vivant à Paris. Comme beaucoup de jeunes filles, elle adorait la gymnastique. Elle était ravie d’avoir été sélectionnée pour participer aux championnats de France. Malheureusement, ce rêve n’a jamais pu se réaliser, car il y a… pic.twitter.com/DR2x6RSQXC — Tom Boyer (@tomalxbr) October 16, 2025

Οι κάμερες παρακολούθησης κατέγραψαν τη Μπενκιρέντ, η οποία ήταν άστεγη και άνεργη αλλά διέμενε στο διαμέρισμα της αδελφής της στο κτίριο, να συναντά τη Λόλα λίγο μετά τις 3 μ.μ. μπροστά από το κτίριο.

Οι γονείς της Νταβιέ σήμαναν συναγερμό όταν η κόρη τους δεν επέστρεψε στο σπίτι. Μιάμιση ώρα αργότερα, η Μπενκιρέντ καταγράφηκε στην είσοδο του κτιρίου περιτριγυρισμένη από βαλίτσες, μεταξύ των οποίων και ένα μεγάλο μπαούλο.

Η Μπενκιρέντ φέρεται να έδωσε συγκεχυμένες εξηγήσεις για τα γεγονότα και εξετάστηκε από διάφορους ψυχιάτρους και ψυχολόγους, αλλά κρίθηκε ικανή να δικαστεί.

Τα τελευταία τρία χρόνια κρατείται στη φυλακή Fresnes, νότια του Παρισιού.

Πολιτικές αντιδράσεις και νομικό πλαίσιο

Λίγο μετά τη δολοφονία, το ακροδεξιό κόμμα Rassemblement National της Μαρίν Λε Πεν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί πολιτικά την παράνομη μεταναστευτική κατάσταση της φερόμενης δολοφόνου.

Ο Ερίκ Ποζέ, του δεξιού κόμματος Les Républicains, δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι η Λόλα δολοφονήθηκε ως αποτέλεσμα της υποτιθέμενης αδυναμίας της Γαλλίας σε θέματα μετανάστευσης.

Ωστόσο, οι υπουργοί της κεντρώας κυβέρνησης προέτρεψαν τους βουλευτές να «δείξουν λίγη ευπρέπεια».

🚨ALERTE INFO🚨 « 3 ans après Lola : STOP IMMIGRATION » : Les militants de Nouvelle Droite de Lille ont rendu hommage à Lola Daviet, 12 ans, tuée par une algérienne sous OQTF en 2022. pic.twitter.com/IrEDfIuBgs — Frontières (@Frontieresmedia) October 15, 2025

Ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης, Έρικ Ντιπόν-Μορέτι, τους κατηγόρησε ότι έπαιζαν «μικροπολιτικά παιχνίδια» και χρησιμοποιούσαν «το φέρετρο μιας 12χρονης» για να προωθήσουν την πολιτική τους αφήγηση.

Στη Γαλλία, κάθε πράξη σεξουαλικής διείσδυσης, που διαπράττεται σε άλλο πρόσωπο με βία, εξαναγκασμό, απειλές ή αιφνιδιασμό, θεωρείται βιασμός.

Η Μπενκιρέντ αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη σε περίπτωση καταδίκης. Η δίκη θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη Παρασκευή, οπότε αναμένεται η έκδοση της απόφασης.