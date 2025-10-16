newspaper
16.10.2025 | 08:47
Ουρές 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό στο ρεύμα προς Ποσειδώνος
Βόλος: 12χρονος απείλησε συμμαθητή με σουγιά μέσα στο σχολείο
Ελλάδα 16 Οκτωβρίου 2025 | 08:12

Βόλος: 12χρονος απείλησε συμμαθητή με σουγιά μέσα στο σχολείο

 Η Εισαγγελέας Ανηλίκων άσκησε δίωξη για απόπειρα ληστείας σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία

Spotlight

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε σχολείο στο Βόλο, όταν 12χρονος μαθητής της Α΄ γυμνασίου φέρεται να απείλησε συμμαθητή του με σουγιά ζητώντας του χρήματα.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι.

Ο 12χρονος, πλησίασε το θύμα και σύμφωνα με μαρτυρίες τον απείλησε με σουγιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο συμμαθητής του αντέδρασε ψύχραιμα, ενημέρωσε αμέσως τον διευθυντή, ο οποίος κάλεσε τον 12χρονο στο γραφείο του, του πήρε τον σουγιά και ειδοποίησε την αστυνομία.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου συνέλαβαν τον ανήλικο και ειδοποίησαν τη μητέρα του. Ο μαθητής υποστήριξε πως όλο το περιστατικό ήταν “μια πλάκα” και ότι είχε αγοράσει τον σουγιά μαζί με φίλους του.

 Η Εισαγγελέας Ανηλίκων άσκησε δίωξη για απόπειρα ληστείας σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Ο 12χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ αφέθηκε ελεύθερος λόγω ηλικίας. Δεν ασκήθηκε δίωξη εις βάρος της μητέρας του, η οποία φέρεται να ήταν συντετριμμένη από τις πράξεις του παιδιού της.

Stream newspaper
Κίνηση στους δρόμους: Ουρές 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Κίνηση στους δρόμους 16.10.25

Κόλαση στον Κηφισό: Ουρές 17 χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ποσειδώνος - Τι συνέβη

Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα στους δρόμους της Αττικής - Ακινητοποιημένα οχήματα, προκάλεσαν μποτιλιάρισμα 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό στο ρεύμα καθόδου

Σύνταξη
Φοινικούντα: Πυκνώνει το μυστήριο για τη διπλή δολοφονία – Αναμένεται να «μιλήσουν» τα τηλέφωνα
Αλληλοκατηγορίες 16.10.25

Πυκνώνει το μυστήριο για τη δολοφονία στη Φοινικούντα - Αναμένεται να «μιλήσουν» τα τηλέφωνα

Αρνείται τις κατηγορίες ο φερόμενος ως εκτελεστής - Τι λέει ο δικηγόρος του - Δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία η εκδοχή του εκβιασμού για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε
Στο ΤOP-10 των ευφυών 16.10.25

Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε

Η Ελλάδα ανάμεσα στις πιο ευφυείς κοινωνίες της Ευρώπης - Η εκπαιδευτική θέση, η ερευνητική παρουσία και το μήνυμα των αριθμών για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς – Το 97% θεωρεί αρκετά ως πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα
Δημοσκόπηση 16.10.25

Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς - Το 97% θεωρεί πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα

Η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στους θεσμούς έχει καταβαραθρωθεί. Η κρατική πολιτική αξιολογείται αρνητικά σχεδόν παντού. Αποκαλυπτική δημοσκόπηση της Kapa Research για το ίδρυμα Χάινριχ Μπελ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ένας νεκρός σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στους Ευζώνους Κιλκίς
Ελλάδα 15.10.25

Ένας νεκρός σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στους Ευζώνους Κιλκίς

Ομάδα ατόμων είχε έντονο διαπληκτισμό έξω από ξενοδοχείο που κατέληξε σε πυροβολισμούς - Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά και άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο ξενοδοχείο όπου πήγε να ζητήσει βοήθεια

Σύνταξη
Καστοριά: Φορτηγό συγκρούστηκε με αγελάδα – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο 55χρονος οδηγός
Ελλάδα 15.10.25

Καστοριά: Φορτηγό συγκρούστηκε με αγελάδα – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο 55χρονος οδηγός

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Επταχώρι στη Καστοριά - Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το φορτηγό να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει εκτός δρόμου, μέσα σε χαντάκι

Σύνταξη
Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 15.10.25

Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο

Το MEGA έχει εξασφαλίσει βίντεο κατά την επιστροφή του φερόμενου ως εκτελεστή στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά την δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Σύνταξη
Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή
Ελλάδα 15.10.25 Upd: 19:23

Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση της δολοφονικής επίθεσης στη Φοινικούντα πριν την απολογία των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι που λήστευαν περίπτερα με την απειλή όπλου στα νότια προάστια
Ελλάδα 15.10.25

Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι που λήστευαν περίπτερα με την απειλή όπλου στα νότια προάστια

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής έβαλε τέλος στη δράση 2 ανηλίκων οι οποίοι διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων

Σύνταξη
Μεσσηνία: Η διαδρομή που ισχυρίζεται ότι έκανε ο 22χρονος συνεργός μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
Ελλάδα 15.10.25

Μεσσηνία: Η διαδρομή που ισχυρίζεται ότι έκανε ο 22χρονος συνεργός μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Οι ισχυρισμοί του 22χρονου ότι από την Φοινικούντα πήγε στην Καλαμάτα κολυμπώντας δεν γίνονται πιστευτοί και εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιος τρίτος να τον φυγάδευσε

Σύνταξη
Γάζα: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ – Αδυναμία να βρει τις σορούς των ομήρων δηλώνει η Χαμάς
Εύθραυστη εκεχειρία 16.10.25

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ - Αδυναμία να βρει τις σορούς των ομήρων δηλώνει η Χαμάς

Το Ισραήλ απειλεί να κόψει την ανθρωπιστική βοήθεια και να εξαπολύσει μαζικές επιθέσεις στη Γάζα εάν η Χαμάς δεν επιστρέψει άμεσα τις σορούς των ομήρων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κ. Καραμανλής: Περιέγραψε τα πολιτικά χαρακτηριστικά του ρήγματος που τον χωρίζει από τον Κυρ. Μητσοτάκη
Πολιτική 16.10.25

Κ. Καραμανλής: Περιέγραψε τα πολιτικά χαρακτηριστικά του ρήγματος που τον χωρίζει από τον Κυρ. Μητσοτάκη

Τι σηματοδοτούν οι κεραυνοί του Κώστα Καραμανλή κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και η νέα κοινή συνύπαρξη του κ. Καραμανλή με τον Αντώνη Σαμαρά στην Παλιά Βουλή. Οι διαχωριστικές γραμμές που τέθηκαν στην Παλιά Βουλή

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ένα χειρουργείο αιχμής στο «Αττικόν»: Η Νευροχειρουργική Ογκολογία στην πρώτη γραμμή
Υγεία 16.10.25

Ένα χειρουργείο αιχμής στο «Αττικόν»: Η Νευροχειρουργική Ογκολογία στην πρώτη γραμμή

Στο «Αττικόν», η Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική έχει πλέον στη διάθεσή της ένα πλήρως αναβαθμισμένο χειρουργείο που ενσωματώνει τέσσερις  βασικούς πυλώνες της σύγχρονης νευρο-ογκολογικής πρακτικής.

Σύνταξη
Σκουφά 3: Στο ιστορικό κτίριο της Αθήνας η CrediaBank μας συστήνει μία νέα εμπειρία τραπεζικής συναλλαγής
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Σκουφά 3: Στο ιστορικό κτίριο της Αθήνας η CrediaBank μας συστήνει μία νέα εμπειρία τραπεζικής συναλλαγής

Το κτίριο στη Σκουφά 3 ανοίγει ξανά, φέρνοντας ένα πρωτοποριακό πρότυπο τραπεζικής εμπειρίας, όπου η τεχνολογία και η ανθρώπινη επαφή ενώνονται.

Σύνταξη
Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ
True story 16.10.25

Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Έχουν περάσει δύο δεκαετίες από τότε που ο Ντάνιελ Κρεγκ παρουσιάστηκε στο κοινό ως ο επόμενος Τζέιμς Μποντ και οι φανατικοί θαυμαστές του 007 τον «σταύρωσαν» στα διαδίκτυο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάσος: Απέκτησε για πρώτη φορά μία δομή προσχολικής εκπαίδευσης, ένα ασφαλές περιβάλλον αγωγής και φροντίδας
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Κάσος: Απέκτησε για πρώτη φορά μία δομή προσχολικής εκπαίδευσης, ένα ασφαλές περιβάλλον αγωγής και φροντίδας

Μία πρωτοβουλία αυτή αποτελεί παράδειγμα για το πώς η συνέργεια φορέων και τοπικής κοινωνίας μπορεί να ενισχύσει τις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας και να στηρίξει ουσιαστικά την ελληνική οικογένεια.

Σύνταξη
Κίνηση στους δρόμους: Ουρές 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Κίνηση στους δρόμους 16.10.25

Κόλαση στον Κηφισό: Ουρές 17 χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ποσειδώνος - Τι συνέβη

Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα στους δρόμους της Αττικής - Ακινητοποιημένα οχήματα, προκάλεσαν μποτιλιάρισμα 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό στο ρεύμα καθόδου

Σύνταξη
Φοινικούντα: Πυκνώνει το μυστήριο για τη διπλή δολοφονία – Αναμένεται να «μιλήσουν» τα τηλέφωνα
Αλληλοκατηγορίες 16.10.25

Πυκνώνει το μυστήριο για τη δολοφονία στη Φοινικούντα - Αναμένεται να «μιλήσουν» τα τηλέφωνα

Αρνείται τις κατηγορίες ο φερόμενος ως εκτελεστής - Τι λέει ο δικηγόρος του - Δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία η εκδοχή του εκβιασμού για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Λουκέτα και πρόστιμα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Οικονομικές Ειδήσεις 16.10.25

Λουκέτα και πρόστιμα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που αγγίζουν το 100%, προέκυψαν από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
Οι Γκλέιζερ ζητούν πάνω από 5 δισ. λίρες για να πουλήσουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Οι Γκλέιζερ ζητούν πάνω από 5 δισ. λίρες για να πουλήσουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Είκοσι χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο leveraged buyout των 790 εκατομμυρίων λιρών, η οικογένεια Γκλέιζερ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: Εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό, τα μηνύματα Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες και το «νέο Ελσίνκι»
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

ΠΑΣΟΚ: Εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό, τα μηνύματα Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες και το «νέο Ελσίνκι»

Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων που στελέχωσαν τις επιτροπές του Συνεδρίου. Οι επικείμενες ανακοινώσεις για τις επιτροπές διεύρυνσης και ψηφοδελτίου και το νέο «μπρα ντε φερ» στη Βουλή με τον Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση
Επικίνδυνη κλιμάκωση 16.10.25

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση

Τα περί καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών από τον Τραμπ θεωρούνται πρόσχημα για πιθανές επεμβάσεις στη Βενεζουέλα και γενικότερα στην Καραϊβική

Σύνταξη
Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του
Culture Live 16.10.25

Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του

Το εμβληματικό αλλά αμφιλεγόμενο σιντριβάνι Vaillancourt του Αρμάν Βαγιάνκουρ στο Σαν Φρανσίσκο απειλείται με κατεδάφιση, προκαλώντας έντονο διχασμό για το μέλλον της δημόσιας τέχνης.

Σύνταξη
