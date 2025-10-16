Βόλος: 12χρονος απείλησε συμμαθητή με σουγιά μέσα στο σχολείο

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε σχολείο στο Βόλο, όταν 12χρονος μαθητής της Α΄ γυμνασίου φέρεται να απείλησε συμμαθητή του με σουγιά ζητώντας του χρήματα.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι.

Ο 12χρονος, πλησίασε το θύμα και σύμφωνα με μαρτυρίες τον απείλησε με σουγιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο συμμαθητής του αντέδρασε ψύχραιμα, ενημέρωσε αμέσως τον διευθυντή, ο οποίος κάλεσε τον 12χρονο στο γραφείο του, του πήρε τον σουγιά και ειδοποίησε την αστυνομία.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου συνέλαβαν τον ανήλικο και ειδοποίησαν τη μητέρα του. Ο μαθητής υποστήριξε πως όλο το περιστατικό ήταν “μια πλάκα” και ότι είχε αγοράσει τον σουγιά μαζί με φίλους του.