Καβάλα: Τραυματισμός ναυτικού κατά τη διαδικασία απεμπλοκής κάβου από την προπέλα του «Blue Star Μύκονος»
Ο 44χρονος ναυτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στην Καβάλα ενώ το πλοίο «Blue Star Μύκονος» με 393 επιβάτες και προορισμό τη Λήμνο παραμένει στο λιμάνι
Τραυματισμό υπέστη 44χρονος ναυτικός κατά τη διάρκεια εργασιών απεμπλοκής κάβου από την προπέλα του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Blue Star Μύκονος», λίγο πριν τον απόπλου του από την Καβάλα με προορισμό τη Λήμνο και 393 επιβάτες.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ από τη Λιμενική Αρχή Καβάλας απαγορεύθηκε ο απόπλους του πλοίου.
Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί ειδικό συνεργείο για την απεμπλοκή του κάβου από την προπέλα, ενώ το πλοίο θα επιθεωρηθεί από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα πριν λάβει άδεια επανεκκίνησης του δρομολογίου.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
