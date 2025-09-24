Αφέθηκαν ελεύθεροι ο Πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του «Blue Star Χίος» – Βίντεο κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για το εργατικό δυστύχημα στο «Blue Star Χίος» και τον θάνατο του 20χρονου ναύτη.

Πρόκειται για Πλοίαρχο και τον Α’ Μηχανικό του πλοίου οι οποίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πειραιά. Όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό και οι δύο αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Η κάμερα ασφαλείας

Όπως αποκάλυψε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε έναν 20χρονο ναύτη έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας του πλοίου.

Μάλιστα το βιντεοληπτικό υλικό έχει κατασχεθεί και ήδη εξετάζεται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γωστία, ο νεαρός καθαριστής μηχανής μόλις είχε πιάσει βάρδια. Λίγο πριν από τις 8 το πρωί, προσπάθησε να περάσει από τη βαριά, υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο.

Στο βίντεο φαίνεται ο 20χρονος να κατεβάζει τον μοχλό, να ανοίγει η πόρτα ίσα – ίσα και σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να πατά για δεύτερη φορά τον μοχλό και να εγκλωβίζεται μέσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, ο 20χρονος διέθετε πιστοποιητικό του κυπριακού Υφυπουργείου Ναυτιλίας, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να είχε μία υποτυπώδη εκπαίδευση αλλά έπρεπε να περάσει και από άλλη εκπαίδευση στο πλοίο, η οποία κράτησε μόνο μία ημέρα.

Η λειτουργία της υδατοστεγούς πόρτας

«Λειτουργούν μηχανοκίνητα με ηλεκτρουδραυλικό κύκλωμα που ανοίγει και κλείνει τις πόρτες και συνοδεύονται από ηχητική και οπτική προειδοποίηση. Εδώ φαίνεται ότι χειρίστηκε κατά λάθος τον τοπικό μοχλό προς την κατεύθυνση κλείσιμο αντί για άνοιγμα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μοιραία το σώμα του καθώς δεν είχε περάσει πλήρως από το άνοιγμα της πόρτας.», εξήγησε στο MEGA ο Νίκος Σπανός, ναύαρχος Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία.

Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας;

«Η συγκεκριμένη πόρτα ανοίγει με ένα μπουτόν ή με μια χειρολαβή όταν της δώσουμε εντολή να κλείσει οτιδήποτε βρεθεί εμπόδιο δεν σταματά και συνεχίζει μέχρι να κλείσει», λέει ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης.

Παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοι του δόκιμου, τον εντόπισαν σχετικά γρήγορα δεν μπόρεσαν να κάνουν απολύτως τίποτα.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Δεκάδες ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα: Υπήρχε επαρκής εκπαίδευση του 20χρονου για τον χειρισμό των μηχανημάτων;

«Περνάει ένα διάστημα που ο κάθε εργαζόμενος που πρέπει να εξοικειωθεί με τα μηχανήματα με τις εξόδους διαφυγής με τις υδατοστεγείς πόρτες», είπε ο πρόεδρος ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, Άγγελος Γαλανόπουλος.

Λειτουργούσαν οι ηχητικές και φωτεινές προειδοποιήσεις;

«Οτιδήποτε κινείται και περνάει ανάβει ένας φανός και γίνεται και ένας έντονος θόρυβος σαν ήχος για να δηλώσει ότι υπάρχει επικινδυνότητα – ανοίγει κλείνει η πόρτα», προσθέτει ο κ. Βάλλης.

Τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας;

«Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για το πώς εξοικειώνονται νέοι συνάδελφοι στα μηχανήματα», πρόσθεσε ο κ. Γαλανόπουλος.

Κατά τη διάρκεια ταξιδιού για λόγους ασφαλείας το σύστημα κλειδώματος ελέγχεται από τη γέφυρα.