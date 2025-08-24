Απέπλευσε το Blue Star Μύκονος από τον Πειραιά – Είχε πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου καυσαερίων

Στον Πειραιά παρέμεινε για λίγη ώρα το πλοίο Blue Star Μύκονος που θα αναχωρούσε για το προγραμματισμένο δρομολόγιο για Σύρο, Mύκονο, Εύδηλο και Καρλόβασι, λόγω βλάβης και απέπλευσε τελικά λίγο πριν τις 10.

Βλάβη στο Blue Star

Αιτία της καθυστέρησης απόπλου ήταν δυσλειτουργία στο σύστημα ελέγχου καυσαερίων.

Στο πλοίο βρίσκονται 665 επιβάτες, 122 IXE, 32 Δ/K, 6 Φ/Γ KAI 1 λεωφορείο.

Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την καθυστέρηση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, ενώ τεχνικοί εργάστηκαν για την αποκατάσταση της βλάβης. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων και την παροχή των απαιτούμενων εγγράφων, το πλοίο απέπλευσε για την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του.