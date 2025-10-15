«Επίθεση» των ισπανικών ΜΜΕ για τους τραυματισμούς της Μπαρτσελόνα: «Κάτι γίνεται λάθος…»

Η Μπαρτσελόνα… πονάει και τα ισπανικά ΜΜΕ «χτυπούν» περισσότερο! Οι Καταλανοί ταλαιπωρούνται από πολλούς και σοβαρούς τραυματισμούς, λίγες μέρες πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (21/10) για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League αλλά και το ντέρμπι του ισπανικού πρωταθλήματος με τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/10).

Μάλιστα, οι «μπλαουγκράνα» έχουν να αντιμετωπίσουν και την… κατακραυγή από τον Τύπο, για τη διαχείριση που γίνεται στο κλαμπ. Τελευταία «φωνή», αυτή του δημοσιογράφου Χάβι Αμάρο από το Radio MARCA, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική στον καταλανικό σύλλογο, αλλά και στον προπονητή της ομάδας, Χάνσι Φλικ.

Αναλυτικά, όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα για τη Μπαρτσελόνα

«Ο μεγάλος αντίπαλος της Μπαρτσελόνα δεν είναι η Ρεάλ ή η Τζιρόνα, αλλά το φορείο. Δεν είναι φυσιολογικό. Ο Φλικ κλαίγεται για τον Λαμίν, και ξαφνικά… μισό ιατρικό τιμ γεμάτο. Ίσως πρέπει να κοιτάξουν τις προπονήσεις τους. Κάτι γίνεται λάθος: Είτε η επιβάρυνση είναι υπερβολική, είτε το τεχνικό τιμ λειτουργεί με… προχωρημένο ρολόι. Λιγότερα λόγια και περισσότερα θερμόμετρα. Αν ο στόχος είναι ο τίτλος, πρώτα πρέπει να ξεφύγεις από το ιατρικό κέντρο».

Υπενθυμίζεται πως, Λεβαντόφσκι, Φεράν Τόρες, Όλμο, Ραφίνια, Τερ Στέγκεν, Ζόαν Γκαρσία και Γκάβι είναι τραυματίες και όπως όλα δείχνουν δύσκολα θα προλάβουν τα ματς, ενώ ο Λαμίν Γιαμάλ, που έχει γίνει το επίκεντρο στη διαμάχη Μπαρτσελόνα – Εθνική Ισπανίας, λόγω της διαχείρισής του, κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει.