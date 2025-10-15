sports betsson
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
15.10.2025 | 08:35
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
«Επίθεση» των ισπανικών ΜΜΕ για τους τραυματισμούς της Μπαρτσελόνα: «Κάτι γίνεται λάθος…»
Champions League 15 Οκτωβρίου 2025 | 11:51

Η Μπαρτσελόνα θυμίζει πια... νοσοκομείο και ο ισπανικός Τύπος δεν χαρίζεται στους «μπλαουγκράνα» και τη διαχείριση του προπονητή τους, Χάνσι Φλικ.

Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Η Μπαρτσελόνα… πονάει και τα ισπανικά ΜΜΕ «χτυπούν» περισσότερο! Οι Καταλανοί ταλαιπωρούνται από πολλούς και σοβαρούς τραυματισμούς, λίγες μέρες πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (21/10) για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League αλλά και το ντέρμπι του ισπανικού πρωταθλήματος με τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/10).

Μάλιστα, οι «μπλαουγκράνα» έχουν να αντιμετωπίσουν και την… κατακραυγή από τον Τύπο, για τη διαχείριση που γίνεται στο κλαμπ. Τελευταία «φωνή», αυτή του δημοσιογράφου Χάβι Αμάρο από το Radio MARCA, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική στον καταλανικό σύλλογο, αλλά και στον προπονητή της ομάδας, Χάνσι Φλικ.

Αναλυτικά, όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα για τη Μπαρτσελόνα

«Ο μεγάλος αντίπαλος της Μπαρτσελόνα δεν είναι η Ρεάλ ή η Τζιρόνα, αλλά το φορείο. Δεν είναι φυσιολογικό. Ο Φλικ κλαίγεται για τον Λαμίν, και ξαφνικά… μισό ιατρικό τιμ γεμάτο. Ίσως πρέπει να κοιτάξουν τις προπονήσεις τους. Κάτι γίνεται λάθος: Είτε η επιβάρυνση είναι υπερβολική, είτε το τεχνικό τιμ λειτουργεί με… προχωρημένο ρολόι. Λιγότερα λόγια και περισσότερα θερμόμετρα. Αν ο στόχος είναι ο τίτλος, πρώτα πρέπει να ξεφύγεις από το ιατρικό κέντρο».

Υπενθυμίζεται πως, Λεβαντόφσκι, Φεράν Τόρες, Όλμο, Ραφίνια, Τερ Στέγκεν, Ζόαν Γκαρσία και Γκάβι είναι τραυματίες και όπως όλα δείχνουν δύσκολα θα προλάβουν τα ματς, ενώ ο Λαμίν Γιαμάλ, που έχει γίνει το επίκεντρο στη διαμάχη Μπαρτσελόνα – Εθνική Ισπανίας, λόγω της διαχείρισής του, κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Business
Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

inWellness
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
15.10.25
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς
On Field 14.10.25
On Field 14.10.25

Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς

Σοκάρουν τα οικονομικά δεδομένα της Μπαρτσελόνα, με το χρέος της να εμφανίζεται να ξεπερνά ακόμη και την εκτιμώμενη συνολική αξία του συλλόγου στην αγορά, καθιστώντας το τεχνικά μη βιώσιμο. Οι «μπηχτές» για τα 4.000.000.000 €, η έρευνα που «δείχνει» 2,484 δισεκατομμύρια ευρώ χρεός, τα «βάρη», η Goldman Sachs και ο ρόλος του πρότζεκτ «Espai Barça».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Λεβαντόφσκι: Τραυματίστηκε και τέθηκε νοκ-άουτ με Ολυμπιακό και Ρεάλ
Champions League 14.10.25
Champions League 14.10.25

Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Λεβαντόφσκι: Τραυματίστηκε και τέθηκε νοκ-άουτ με Ολυμπιακό και Ρεάλ

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να έχει προβλήματα και έρχονται τα ματς με Χιρόνα και Ολυμπιακό - Τραυματίστηκε και ο Λεβαντόφσκι, ποια είναι η κατάσταση του Ραφίνια.

Σύνταξη
Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 07.10.25
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca» η κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και το πιθανότερο να προλάβει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Σύνταξη
Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»
Ποδόσφαιρο 07.10.25
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»

Η επιστροφή των ομάδων μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, φέρνει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μπροστά στο πρώτο κρισιμότατο σταυροδρόμι της σεζόν, με ματς-φωτιά κάθε 3-4 μέρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…
On Field 03.10.25

Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…

Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο Champions League δεν ήταν ιδανικό βάσει αποτελεσμάτων, όμως η εικόνα της ομάδας είναι που σε πείθει για τη συνέχεια, όταν κάποια στιγμή τα... παράδοξα στερέψουν.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος που απέδρασε τον Σεπτέμβριο από τις φυλακές Κασσάνδρας
15.10.25
Στη Βοιωτία 15.10.25

Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος που απέδρασε τον Σεπτέμβριο από τις φυλακές Κασσάνδρας

Ο 27χρονος που είχε αποδράσει από τις φυλακές Κασσάνδρας χθες Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Βοιωτίας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι replica και ένα κινητό τηλέφωνο

Σύνταξη
Ο κύβος ερρίφθη στο ΠΑΣΟΚ: Ποια είναι τα πρόσωπα «κλειδιά» των επιτροπών συνεδρίου
15.10.25
Όλα τα ονόματα 15.10.25

Ο κύβος ερρίφθη στο ΠΑΣΟΚ: Ποια είναι τα πρόσωπα «κλειδιά» των επιτροπών συνεδρίου

Τα πρόσωπα «κλειδιά» στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), στις επιτροπές καταστατικού, διακήρυξης και προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε η Χαριλάου Τρικούπη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κρυπτονομίσματα: Γιγαντιαία απάτη ύψους 14 δισ. δολαρίων – Απαγγέλθηκαν κατηγορίες
15.10.25
Στις ΗΠΑ 15.10.25

Γιγαντιαία απάτη σε κρυπτονομίσματα, ύψους 14 δισ. δολαρίων - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες

Η απάτη περιελάμβανε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας - Τα κρυπτονομίσματα κατασχέθηκαν σε κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον ιδρυτή της Prince Group

Σύνταξη
«Παίρνω το 112»: Το διαδίκτυο «γλεντάει» την Κιμ Καρντάσιαν άλλη μια φορά – Η καμπάνια με τριχωτά εσώρουσα της Skims διχάζει
15.10.25
Φωτογραφίες 15.10.25

«Παίρνω το 112»: Το διαδίκτυο «γλεντάει» την Κιμ Καρντάσιαν άλλη μια φορά – Η καμπάνια με τριχωτά εσώρουσα της Skims διχάζει

Από τα σουτιέν με ψεύτικες ρώγες στα εσώρουχα με ψεύτικες ηβικές τρίχες. Η Κιμ Καρντάσιαν ξαναγράφει το manual της πρόκλησης, λανσάροντας το «The Ultimate Bush» — και φυσικά έγινε sold out.

Σύνταξη
Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση
ΥΠΕΝ 15.10.25
ΥΠΕΝ 15.10.25

Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση

Αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης μέχρι τέλος Οκτωβρίου - Τι είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το θέμα του GSI και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου

Σύνταξη
ΠΑΓΝΗ: «Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» – Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα
15.10.25
Κρίσιμες ώρες 15.10.25

«Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» - Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα

Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα το χειρουργείο στο κοριτσάκι, μετά τα ίχνη εγκεφαλικής λειτουργίας που φάνηκαν στη νέα αξονική - Παραμένει στη ΜΕΘ το παιδί - Τι δήλωσε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή
15.10.25
Τέφρα σε ύψος 10 χλμ 15.10.25

Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή

Το μεγάλο ηφαίστειο στο νησί Φλόρες στην Ινδονησία άρχισε να εκρήγνυται τα ξημερώματα, χωρίς αυτή τη φορά να προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων.

Σύνταξη
Μόρνος: Νέα υποχώρηση των νερών της λίμνης – Ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχές, λέει ο Λαγουβάρδος
15.10.25
Καμπανάκι 15.10.25

Νέα υποχώρηση των νερών του Μόρνου - Για ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχοπτώσεις κάνει λόγο ο Λαγουβάρδος

Ο Μόρνος στην επιφάνειά του παρουσιάζει μείωση κατά 44% σχετικά με τον μέσο όρο της έκτασής της για τον Οκτώβριο την περίοδο 2016-2024, εξηγεί μεταξύ άλλων ο Κώστας Λαγουβάρδος

Σύνταξη
Ποια φάρμακα θεωρούνται πραγματικά καινοτόμα από τις αρχές διεθνώς;
15.10.25
Αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας 15.10.25

Ποια φάρμακα θεωρούνται πραγματικά καινοτόμα από τις αρχές διεθνώς;

Οι ελεγκτικοί οργανισμοί από την Αμερική και την Ευρώπη μέχρι την Αυστραλία δεν αξιολογούν τα ίδια δεδομένα για τις εγκρίσεις τους – Ο ρόλος των μελετών με δεδομένα πραγματικού κόσμου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Στεγαστική κρίση: Η Κομισιόν φέρνει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις
15.10.25
Το δικαίωμα στη στέγη 15.10.25

Η Κομισιόν προαναγγέλλει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις - «Τεράστιο πρόβλημα» η στεγαστική κρίση

Αντιμέτωποι με τη στεγαστική κρίση είναι οι Ευρωπαίοι με την Κομισιόν να ανακοινώνει ότι θα λάβει μέτρα περιορισμού το προβλήματος

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

