Το Ιράν, που υποστηρίζει εδώ και πολύ καιρό το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας που διεξάγεται στην Αίγυπτο σήμερα Δευτέρα, στην οποία προσκλήθηκε, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αμπάς Αραγτσί (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Ahmed Saad).

Ο πρόεδρος του Ιράν έλαβε επίσημη πρόσκληση από την αιγυπτιακή διπλωματία να πάει στη σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ

«Ούτε ο πρόεδρος (του Ιράν Μασούντ) Πεζεσκιάν ούτε εγώ μπορούμε να κάνουμε διάλογο με ομολόγους που έχουν επιτεθεί στον ιρανικό λαό και συνεχίζουν να μας απειλούν και να μας επιβάλλουν κυρώσεις», τόνισε ο κ. Αραγτσί μέσω X, αναφερόμενος πρωτίστως στις ΗΠΑ.

Iran is grateful for President El-Sisi’s invitation to attend the Sharm El-Sheikh Summit. While favoring diplomatic engagement, neither President Pezeshkian nor I can engage with counterparts who have attacked the Iranian People and continue to threaten and sanction us. Having… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 12, 2025

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε νωρίτερα πως ο κ. Πεζεσκιάν έλαβε επίσημη πρόσκληση από την αιγυπτιακή διπλωματία να πάει στη σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ, στην οποία θα συμπροεδρεύσουν οι πρόεδροι των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Αιγύπτου Αμπντελ Φάταχ ελ Σίσι.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις – κλειδιά κατά τη διάρκεια του πολέμου 12 ημερών του Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο.

Το δικαίωμα των Παλαιστινίων

Ο ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί ωστόσο επισήμανε πως η Τεχεράνη υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία «για να τερματιστεί η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα» και να προασπιστεί το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση.

Το Ιράν μετέτρεψε την υποστήριξη της παλαιστινιακής υπόθεσης σε πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής του μετά την ισλαμική επανάσταση του 1979, όταν ανατράπηκε ο σάχης του Ιράν, που υποστηριζόταν από τις ΗΠΑ.

Πάνω από είκοσι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναμένονται στη σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ, στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο ούτε το Ισραήλ, ούτε η Χαμάς πρόκειται να συμμετάσχουν.

Πηγή: ΑΠΕ