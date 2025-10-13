Στον «πάγο» διατηρεί τον ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2026 η κυβέρνηση.

Με την παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24% στην οικοδομή όλες οι αγοραπωλησίες ακινήτων θα συνεχίζουν να επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%.

Το «πάγωμα» του ΦΠΑ θα ισχύσει για όλα τα αδιάθετα ακίνητα του κατασκευαστή, από όλες τις άδειες οικοδομής που έχουν εκδοθεί και αφορούν είτε ιδιόκτητα ακίνητά του είτε ακίνητα τα οποία ανεγείρει ο ίδιος με το σύστημα της αντιπαροχής, μέχρι την αίτηση αναστολής.

Με την απενεργοποίηση του ΦΠΑ συμπιέζεται αισθητά το κόστος απόκτησης στέγης λόγω της χαμηλότερης επιβάρυνσης για τον αγοραστή

Σύμφωνα με παράγοντες της κτηματαγοράς, η αναστολή του ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές αποτελεί βασικό σύμμαχο και κίνητρο για τον εκάστοτε κατασκευαστή και επενδυτή που επιθυμεί να επενδύσει στην ελληνική κτηματαγορά.

Με την απενεργοποίηση του ΦΠΑ συμπιέζεται αισθητά το κόστος απόκτησης στέγης λόγω της χαμηλότερης επιβάρυνσης για τον αγοραστή.

Για παράδειγμα:

Για ένα διαμέρισμα αξίας 200.000 ευρώ:

Το κόστος για τον αγοραστή πριν από την αναστολή του ΦΠΑ έφτανε στα 248.000 ευρώ (φόρος μεταβίβασης και ΦΠΑ).

Με το ειδικό καθεστώς στην αξία του διαμερίσματος θα προστεθεί μόνο ο φόρος μεταβίβασης 3% και η τελική αξία του θα διαμορφωθεί στα 206.000 ευρώ.

Ετσι, η τελική τιμή του ακινήτου είναι μειωμένη κατά 42.000 ευρώ ή κατά 17%.

Η ιστορία του ΦΠΑ στα ακίνητα

Ο ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2006 (νόμος 3427/2005) με εξαίρεση την πρώτη κατοικία.

Μέχρι τότε οι αγοραπωλησίες ακινήτων επιβαρύνονταν μόνο με φόρο μεταβίβασης. Τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του μέτρου ο συντελεστής ΦΠΑ ήταν 19%, για να εκτοξευθεί στο 24% στα χρόνια των μνημονίων.

Ο ΦΠΑ στις νέες οικοδομές παρέμεινε για 13 χρόνια προκαλώντας πολλές στρεβλώσεις στην αγορά.

Η κυβέρνηση το 2019 αποφάσισε την τριετή αναστολή του ΦΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022 με στόχο να τονωθούν η οικοδομή και η αγορά ακινήτων, οι οποίες είχαν «γκρεμιστεί» την περίοδο της κρίσης. Οι παρατάσεις του μηδενικού ΦΠΑ συνεχίστηκαν, με την τελευταία να εκπνέει στο τέλος του 2025.

Η αναστολή περιλαμβάνει περιπτώσεις νέων αδειών όσο και παλιές άδειες που είχαν εκδοθεί από 1η Ιανουαρίου 2006.

Μελέτη του ΙΟΒΕ αναδεικνύει ότι ο ΦΠΑ επιβαρύνει σημαντικά την τελική τιμή των ακινήτων, λειτουργώντας αποτρεπτικά για νέες επενδύσεις.

Όπως υπολογίζει, το μη συμψηφιζόμενο τμήμα του ΦΠΑ αντιστοιχεί στο 14,8% της τελικής τιμής, επιβάρυνση που «φορτώνεται» στον αγοραστή. Αντίστοιχες στρεβλώσεις αποδίδονται και στον φόρο υπεραξίας 15% ο οποίος επιβαρύνει τους πωλητές ακινήτων, ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκε ποτέ και παραμένει «παγωμένος» έως το τέλος του 2026.

Η αναστολή του ΦΠΑ θα ισχύσει για όλα τα αδιάθετα ακίνητα του κατασκευαστή, από όλες τις άδειες οικοδομής που έχουν εκδοθεί και αφορούν είτε ιδιόκτητα ακίνητά του είτε ακίνητα τα οποία ανεγείρει ο ίδιος με το σύστημα της αντιπαροχής, μέχρι την αίτηση αναστολής.

Πηγή ΟΤ