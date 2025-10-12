Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που οι δράστες τοποθετούν γκαζάκια και ακολουθεί η έκρηξη στο παράρτημα του Υπ.Α.Αν.
Στις εικόνες φαίνονται οι δράστες με μαύρα ρούχα να προσεγγίζουν το σημείο και να απομακρύνονται τρέχοντας - Ακολουθούν διαδοχικές εκρήξεις από τα γκαζάκια
- Φάρσαλα: Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας σε εκκοκκιστήριο – Ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο
- Συνελήφθη ο τσαντάκιας με τη μηχανή σε Νίκαια και Κορυδαλλό – Πώς προσέγγιζε και τραυμάτιζε τις γυναίκες θύματα
- Επιστρέφει από αύριο ο Δακτύλιος – Τα οχήματα που εξαιρούνται
- Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 51χρονος κυνηγός - Εκπυρσοκρότησε το όπλο του
Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τις κινήσεις των δραστών που το βράδυ του Σαββάτου τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη λεωφόρο Συγγρού.
Όπως φαίνεται στις εικόνες τρία με τέσσερα άτομα προσεγγίζουν τρέχοντας την είσοδο του κτιρίου και στη συνέχεια απομακρύνονται πάλι τρέχοντας έχοντας βάλει φωτιά.
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακολουθούν διαδοχικές εκρήξεις.
Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο
Η επίθεση σημειώθηκε στην οδό Αριστοτέλους και Συγγρού μπροστά από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από 4 γκαζάκια και από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του κτιρίου.
- Εθνική Ελλάδας: Η 11άδα που επέλεξε ο Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι με τη Δανία (pic)
- Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο σε μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε
- Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στη νότια Κρήτη
- Τρομερός Βεζένκοφ με buzzer beater στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και σπουδαία εμφάνιση (vid)
- Ο Μπρετ Ίστον Έλις κατακεραυνώνει το One Battle After Another – «Είναι μια φιλελεύθερη μούχλα»
- Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δεν είναι πια κοριτσάκι – Και σε πολλούς δεν αρέσει αυτό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις