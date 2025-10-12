Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τις κινήσεις των δραστών που το βράδυ του Σαββάτου τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη λεωφόρο Συγγρού.

Όπως φαίνεται στις εικόνες τρία με τέσσερα άτομα προσεγγίζουν τρέχοντας την είσοδο του κτιρίου και στη συνέχεια απομακρύνονται πάλι τρέχοντας έχοντας βάλει φωτιά.

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακολουθούν διαδοχικές εκρήξεις.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

Η επίθεση σημειώθηκε στην οδό Αριστοτέλους και Συγγρού μπροστά από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από 4 γκαζάκια και από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του κτιρίου.