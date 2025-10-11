Τhe Freak: Το ανέκδοτο, κύκνειο άσμα του Τσάρλι Τσάπλιν στη δημοσιότητα – «Τελευταία κληρονομιά»

magazin
Ο Τσάρλι Τσάπλιν, ο οποίος αναδείχθηκε από τις φτωχογειτονιές του βικτοριανού Λονδίνου για να γίνει ίσως ο πρώτος σπουδαίος κωμικός καλλιτέχνης του κινηματογράφου, με αριστουργήματα όπως το Ο Μεγάλος Δικτάτορας και το Τα Φώτα της Ράμπας, άφησε πίσω του ένα τελευταίο, ανολοκλήρωτο έργο.

Τώρα το σενάριο του The Freak έρχεται στη δημοσιότητα ως έκδοση, σχολαστικά ολοκληρωμένη από πρόχειρα σχέδια, storyboards και σκίτσα, στα οποία ο σπουδαίος και αμφιλεγόμενος Βρετανός ριν από τον θάνατό του το 1977, σε ηλικία 88 ετών.

Η ταινία, με τίτλο The Freak (Το Τέρας), είναι μια μυθοπλασία φαντασίας για ένα «όμορφο πλάσμα με φτερά… ένα πουλί με ανθρώπινο σώμα», όπως περιέγραφε ο Τσάπλιν την εξωκοσμική γυναικεία μορφή ονόματι Σαράφα (Sarapha), η οποία έχει τη δύναμη να θεραπεύει ασθένειες και να φέρνει την ειρήνη στον κόσμο.

Ο ιδιοφυής κωμικός και δημιουργός του Αλητάκου με το χαρακτηριστικό καπέλο bowler και το μπαστούνι, σχεδίαζε μάλιστα να κάνει μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία ως μεθυσμένος, ο οποίος παρακολουθεί τη Σαράφα να πετάει πάνω από το Λονδίνο και το Βρετανικό Κοινοβούλιο.

Τα σωζόμενα έγγραφα εργασίας για το The Freak είναι πιο εκτενή από οποιαδήποτε άλλη ταινία του Τσάπλιν σημειώνει ο The Guardian και αποδεικνύουν ότι ο Τσάπλιν ήταν πολύ κοντά στο να ξεκινήσει τα γυρίσματα της ταινίας.

Το ανέκδοτο μέχρι σήμερα αρχείο περιλαμβάνει τα πάντα -από αναλύσεις σκηνών μέχρι λεπτομέρειες για τα ειδικά εφέ, τα σχέδια των φτερών της Σαράφα, τεχνικές λεπτομέρειες, προϋπολογισμούς, οικονομικές προβλέψεις και χρονοδιαγράμματα παραγωγής.

Ο Ντέιβιντ Ρόμπινσον, ο επίσημος βιογράφος του Τσάπλιν και συγγραφέας του βιβλίου που περιέχει το υλικό, δήλωσε ότι «είναι κρίμα που δεν ολοκληρώθηκε, γιατί θα μπορούσε να ήταν μια θαυμάσια ταινία».

Για τον ρόλο της Σαράφα, ο Τσάπλιν είχε επιλέξει την τότε έφηβη κόρη του, Βικτόρια. «Για ώρες, για εβδομάδες, για μήνες, [ο Τσάπλιν] μελετούσε τις κινήσεις των πουλιών εν πτήσει – τους ζωντανούς μηχανισμούς των φτερών. Παρακολούθησε ταινίες με άνδρες και γυναίκες να πετούν στον ουρανό. Όμως οι ήταν ανικανοποίητος από όσα είχε δει, ήθελε να βρει τον δικό του τρόπο – χειροποίητο, προσωπικό – για να μεταφέρει την αίσθηση της πτήσης στην οθόνη. Πιστεύω ότι θα το είχε βρει αν ζούσε. Όμως ο χρόνος του έκοψε τα φτερά. Ο Τσάρλι Τσάπλιν δεν έφερε ποτέ αυτό το όραμα στη ζωή» λέει η ίδια.

Το βιβλίο, με τίτλο The Freak: The Story of an Unfinished Film κυκλοφορεί στη Βρετανία και σύμφωνα με τον εκδότη Πολ Κρόνιν «ο Τσάπλιν δημιούργησε μια ηρωίδα τόσο διαχρονική όσο και ο Αλητάκος, μια αουτσάιντερ», κάτι που ο Τσάπλιν κατέστησε σαφές στις σημειώσεις παραγωγής του.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το σενάριο δημοσιεύεται στα αγγλικά στην αρχική του μορφή, καθώς είχε κυκλοφορήσει μόνο σε μια περιορισμένη ιταλική έκδοση το 2020.

Η Σεσίλια Τσεντσιαρέλι από την Cineteca di Bologna, η οποία επιμελήθηκε το βιβλίο σε συνεργασία με την οικογένεια Τσάπλιν, ανέφερε ότι το The Freak ήταν σε μεγάλο βαθμό άγνωστο ακόμη και στους μελετητές του Τσάπλιν: «Βρεθήκαμε να επεξεργαζόμαστε εκατοντάδες σελίδες αυτής της ταινίας για την οποία δεν είχαμε ακούσει ποτέ τίποτα».

Ανάμεσα στα έγγραφα βρίσκονται σημειώσεις διανομής που χαρακτηρίζονται ως «εμπιστευτικές», όπου αναφέρονται οι ηθοποιοί Ρόμπερτ Βον, Τζέιμς Φοξ και Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν ως υποψήφιοι για τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενός Άγγλου καθηγητή που γίνεται φίλος με τη Σαράφα, αφού την βρίσκει τραυματισμένη και αναίσθητη στην ταράτσα του.

Σε μια σκηνή, εκείνη του λέει ότι μισεί τα φτερά της. «Δεν μου αρέσει να είμαι ένα μυστήριο και να τρομάζω τους ανθρώπους… Φοβάμαι τους πάντες και όλοι φοβούνται εμένα». Σε άλλο σημείο, ο Τσάπλιν έγραψε ότι η Σαράφα «τον αγάπησε, παρά το γεγονός ότι ήταν χωρίς φτερά».

Το 1969, ο Τσάπλιν βρισκόταν στο Λονδίνο, αναζητώντας τρόπους για να πραγματοποιήσει τις σκηνές πτήσης. Συζητούσε με εταιρείες που δημιουργούσαν εφέ πτήσης για τη σκηνή, καθώς και με ειδικούς κινηματογραφικών εφέ, όπως εκείνους των Shepperton Studios.

Ο Άρνολντ Λοζάνο, διαχειριστής της περιουσίας του Τσάπλιν, περιέγραψε το επερχόμενο δημοσιευμένο σενάριο ως «την πρώτη ολοκληρωμένη παρουσίαση του τελευταίου, ημιτελούς κινηματογραφικού έργου του Τσάπλιν».

Πρόσθεσε ότι το αποτέλεσμα που έχει προκύψει από έναν μεγάλο όγκο σημειώσεων (σχεδόν 3.000 σελίδες, φωτογραφίες και σχέδια) του Τσάπλιν, μαζί με ηχογραφημένες αναγνώσεις και πιάνο συνθέσεις του για τη μουσική, είναι «το τελευταίο δώρο του σε όλους». «Το The Freak είναι πιθανόν και η τελική του κληρονομιά» είπε ο Λοζάνο.

